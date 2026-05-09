판교 아파트 팔아 횡성 숲지기 된 전직 은행 부행장의 치유 인생

신한은행 부행장 출신 박주원 대표가 폐암 투병 후 도시를 떠나 횡성에서 5만 평의 산림 치유 숲을 일궈낸 성공적인 은퇴 후 삶과 경제적 자립 과정을 소개합니다.

33년이라는 긴 세월 동안 치열한 금융의 세계에서 살아왔던 박주원 씨는 신한은행 부행장과 신한신용정보 대표라는 화려한 직함을 뒤로하고 59세의 나이에 정든 일터를 떠났습니다. 은행장이라는 최고의 정점에는 오르지 못했지만, 월급쟁이로서 이보다 더 성실하고 충실하게 살아올 수는 없었겠다는 후련한 마음이 그를 감쌌습니다.

하지만 그의 퇴직은 단순한 쉼표가 아니었습니다. 그는 퇴직 이듬해 강원도 횡성의 울창한 산세가 돋보이는 5만 평의 광활한 산을 매입하며 스스로를 숲지기라 명명하고 새로운 인생의 막을 올렸습니다. 도시의 소음 대신 새소리에 잠을 깨고, 매연 섞인 공기 대신 맑은 바람의 숨결을 들이마시는 삶이 시작된 것입니다. 그는 이곳에서 자작나무 수액에 재워 발효시킨 산나물 반찬을 만들어 먹으며 자연이 주는 최고의 명약을 매일같이 접하고 있습니다.

산 생활 13년 차에 접어든 그는 지금도 매일같이 나무를 심고 길을 닦는 고된 노동을 이어가고 있지만, 20대 청년 못지않은 활력과 건강을 유지하고 있습니다. 이는 단순한 운이 아니라 자연과 하나 되어 몸과 마음을 가꾼 결과라고 그는 말합니다. 그가 가꾸고 있는 횡성의 산은 이제 단순한 땅이 아니라 거대한 산림 치유의 숲으로 변모하고 있습니다. 그는 자작나무를 비롯해 엄나무, 마가목 등 수십만 주의 나무들을 직접 심어 숲의 밀도를 높였습니다.

산 전체를 하나의 거대한 정원이라 생각하며 곳곳에 야생화와 약초를 심어 가꿨고, 특히 명이나물이라 불리는 산마늘은 모종을 사다 심은 것 20만 개와 씨앗부터 직접 키워 심은 100만 개가 어우러져 장관을 이룹니다. 놀라운 점은 이 모든 식물을 농약 한 방울 쓰지 않고 오직 산의 기운과 정성만으로 키워냈다는 사실입니다. 그는 자신을 스스로 봉이 김선달에 비유하곤 합니다. 대동강 물을 팔았던 김선달처럼, 자신 역시 산이 공짜로 길러준 나무의 수액과 산나물을 수확해 수익을 창출하고 있기 때문입니다.

계절마다 숲 체험 교육을 위해 방문하는 청년들과 학생, 임업 후계자들에게 현장 학습을 제공하며 그는 바쁜 나날을 보내고 있습니다. 이는 단순한 돈벌이를 넘어 자신이 터득한 자연의 가치를 다음 세대에게 전달하는 보람찬 활동이기도 합니다. 많은 이들은 그가 은행의 고위직에 있었으니 이미 막대한 재산을 모았을 것이라 생각하며 부러워하지만, 실상은 전혀 달랐습니다. 산을 매입하기 위한 자금은 판교의 아파트를 처분하고 은행 대출까지 무리하게 받아 마련한 눈물겨운 결정의 산물이었습니다.

따라서 그는 산에서 유유자적하게 시간을 보내기보다, 산을 효율적으로 활용해 실질적인 소득을 만들어내야 한다는 절박함이 있었습니다. 하지만 산은 그의 정성에 응답했습니다. 현재 그의 연 매출은 1억 원을 넘어서며 산을 사기 위해 졌던 빚을 모두 청산하고도 남을 만큼의 풍요를 안겨주었습니다. 이제 이 산은 온 가족의 소중한 터전이 되었습니다.

아내는 산을 우리 가족 전용 유기농 냉장고라 부르며 제철 나물을 캐는 즐거움에 푹 빠졌고, 딸은 결혼 전 가장 아름다운 순간을 기록하기 위해 이 숲에서 웨딩 촬영을 진행했습니다. 하얀 드레스를 입은 딸과 턱시도를 입은 사위가 아버지가 손수 가꾼 숲길을 걷는 모습은 그에게 무엇과도 바꿀 수 없는 감동과 감사함을 선사했습니다. 사실 그가 이토록 자연에 집착하게 된 결정적인 계기는 부행장 시절 갑작스럽게 찾아온 폐암 진단이었습니다. 다행히 조기 발견되어 수술로 완치될 수 있었지만, 죽음의 문턱까지 갔던 그 경험은 그에게 도시의 삶이 얼마나 허망한지를 깨닫게 해주었습니다.

퇴직하면 반드시 도시를 떠나 자연으로 돌아가겠다는 다짐은 그때부터 시작되었습니다. 생각해보면 그는 본래 농고와 농대를 졸업한 산골 소년 출신이었습니다. 어린 시절 잘못을 저지르면 지게를 지고 산으로 들어가 풀숲을 헤매며 마음을 다스렸던 기억은 그에게 산이 주는 위로와 용기를 가르쳐주었습니다. 결국 그의 귀촌은 인생의 경로를 이탈한 것이 아니라, 가장 나다운 모습으로 돌아가는 귀향이었던 셈입니다.

이제 일흔이 넘은 박주원 대표는 자신이 느낀 마음의 풍요와 쉼, 그리고 진정한 자유를 더 많은 사람이 누릴 수 있도록 돕고자 합니다. 오늘도 그는 초록색 모노레일을 타고 5만 평의 숲을 누비며, 자연이 주는 무한한 사랑을 나누는 제2의 인생을 충실히 살아가고 있습니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

은퇴설계 산림치유 귀촌성공 제2의인생 자연치유

United States Latest News, United States Headlines