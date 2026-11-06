파타고니아 창업자 이본 취나드의 한국 복무 경험과 환경 보호 기업 철학을 상세히 다룹니다. 북한산 등반 역사부터 주주 구조 변경까지 핵심 사실을 정리했습니다.

아웃도어 브랜드 파타고니아 는 단순한 의류 기업을 넘어 환경 보호를 핵심 가치로 내세운 글로벌 기업으로 인정받고 있습니다. 파타고니아 의 창업자 이본 취나드 는 1938년 11월 9일 미국 메인주에서 태어나 자연과 깊은 인연을 맺으며 성장했습니다. 그의 경영 철학은 자연을 훼손하지 않는 제품 개발과 기업 소유 구조의 근본적인 변화에 뿌리를 두고 있습니다.

주한미군 시절 북한산 등반 역사

이본 취나드는 1962년 군 복무를 위해 한국에 파견되어 주한미군으로 복무하며 암벽등반 열정을 이어갔습니다. 당시 전쟁의 상흔이 남아 있던 한국에서 서울 주변 산들은 그에게 새로운 도전의 무대였습니다. 특히 북한산 인수봉은 취나드의 주목을 받았으며, 그는 이곳에서 숙련된 등반 기술을 바탕으로 새로운 등반 경로를 개척했습니다.

Also read 유럽 항공편 21편 이상 폭탄 위협으로 차질…러시아 극우단체 '남성 국가의 전사들' 주장

지금도 북한산 인수봉에는 그의 이름을 딴 '취나드 코스'가 등반 경로로 남아 있습니다. 이 코스는 숙련된 등반 기술이 필요하여 한국 산악계에서 의미 있는 경로로 평가받습니다. 취나드는 한국에서 군 복무를 마친 뒤 미국으로 귀국했지만, 북한산에 남긴 그의 등반 흔적은 지금까지 이어지고 있습니다.

환경 파괴 인식과 장비 전환 결정

취나드는 미국으로 돌아온 후 1965년 자신의 이름을 딴 등산 장비 회사 '취나드 이큅먼트'를 공동 설립했습니다. 그가 직접 만든 피톤은 등반가들 사이에서 입소문을 탔으나, 사업이 커질수록 암벽에 강철 피톤을 반복적으로 박는 것이 바위에 균열을 일으키고 자연을 훼손한다는 사실을 발견했습니다.

Advertisement

자연 보호를 최우선으로 생각한 취나드는 1972년 기존 사업의 핵심 제품이었던 강철 피톤 생산을 중단하고 바위에 손상을 덜 주는 알루미늄 너트 등 대체 장비를 보급하기로 결정했습니다. 이는 당장 수익성이 떨어질 수 있는 선택이었지만, '클린 클라이밍' 운동을 확산시키며 파타고니아의 기업 철학을 형성하는 중요한 계기가 되었습니다.

브랜드 탄생과 지속가능한 소비 운동

1973년 파타고니아는 등산 장비에서 아웃도어 의류 브랜드로 성장했습니다. 취나드는 해외여행 중 구입한 럭비 셔츠의 인기를 계기로 튼튼하고 활동하기 쉬운 옷의 수요를 파악하고 브랜드를 출범시켰습니다. 브랜드 이름은 남아메리카 최남단 지역의 대자연에서 따왔으며, 기능성과 내구성을 앞세운 제품을 제작했습니다.

파타고니아는 2011년 미국 최대 쇼핑 시즌인 블랙프라이데이에 뉴욕타임스에 '이 재킷을 사지 마세요'라는 광고를 싣어 충격을 주었습니다. 이 광고는 무조건적인 소비를 줄이고 필요한 제품만 오래 사용하자는 메시지를 전달하며, 제품 생산 과정에서의 환경 부담을 강조했습니다.

지구를 위한 소유권 구조 변경

이본 취나드는 2022년 가족과 함께 보유한 파타고니아 소유권을 환경 보호 신탁과 비영리단체에 이전한다고 발표했습니다. 의결권이 있는 주식 약 2%는 '파타고니아 퍼포스 트러스트'로 넘겨 기업 철학이 유지되도록 관리하도록 했습니다.

Advertisement

나머지 의결권 없는 주식 약 98%는 환경 보호 활동을 지원하는 비영리단체 '홀드패스트 컬렉티브'에 이전했습니다. 이 구조로 인해 파타고니아는 사업 재투자 후 남은 이익을 환경 위기 대응과 자연 보호 활동에 사용하도록 했습니다. 취나드는 2022년 9월 14일 발표문에서 '지구가 우리의 유일한 주주다'라고 선언하며 기업의 사회적 책임을 재정의했습니다.