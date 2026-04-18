파킨슨병, 조기 발견과 체계적 관리가 생명

고령화로 증가하는 파킨슨병 환자, 완치법은 없지만 조기 발견과 맞춤 치료로 삶의 질 유지 가능. 렘수면 행동장애 등 초기 증상 놓치지 말고 전문의 상담 중요.

고령화 사회 진입으로 파킨슨병 환자가 꾸준히 증가하고 있습니다. 건강보험심사평가원 통계에 따르면, 국내 파킨슨병 환자는 2020년 12만5927명에서 2024년 14만3441명으로 14% 증가했습니다. 현재까지 완치가 가능한 치료제는 개발되지 않았기에, 조기 발견과 체계적인 치료 및 관리가 매우 중요합니다. 초기 증상인 손떨림이나 구부정한 자세는 노화로 인한 일반적인 변화와 혼동되기 쉽지만, 파킨슨병 의 특징적인 증상들이 있습니다. 환자의 70% 이상에게서 나타나는 떨림은 주로 힘을 뺄 때 팔, 다리, 턱 등에서 발생하며, 의식적인 움직임으로 줄어드는 특징을 보입니다. 더불어 움직임이 느려지는 서동, 근육 경직, 보행 장애, 자세 불안정 등 운동 증상이 복합적으로 나타납니다. 이러한 운동 증상 외에도 비운동 증상 또한 다양하게 나타납니다. 인지 기능 저하, 경도인지장애, 치매 증상, 불안, 우울, 환시 등을 경험할 수 있으며, 수면 장애도 흔하게 발생합니다.

특히, 잠꼬대가 심해지거나, 잠자는 동안 소리를 지르거나 팔다리를 휘두르는 렘수면 행동 장애는 파킨슨병의 초기 변화를 반영하는 중요한 신호일 수 있습니다. 서울아산병원 신경과 조성양 교수는 렘수면 행동 장애가 운동 증상 발생 수년에서 수십 년 전에 나타날 수 있으며, 10년간 추적 관찰한 연구에서 약 40~60%의 환자가 파킨슨병을 포함한 신경퇴행성 질환으로 진행하는 것으로 보고되었다고 밝혔습니다. 파킨슨병은 뇌에서 도파민 조절에 중요한 역할을 하는 알파-시누클레인 단백질이 비정상적으로 축적되어 신경세포를 손상시키는 질환입니다. 도파민 감소로 인해 몸의 부드럽고 정교한 움직임이 어려워지며, 이는 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용하여 발병하는 것으로 알려져 있습니다. 농약 성분, 대기오염 물질 등 환경적 요인과 함께, 특정 유전자 변이는 발병 위험을 높일 수 있습니다. 파킨슨병 진단을 위해서는 다양한 검사를 종합해야 하며, 진행성 핵상 마비, 다발성 신경계 위축 등 비전형적 파킨슨증 및 약물, 뇌혈관질환 등으로 인한 이차성 파킨슨증과의 감별이 중요합니다. 이를 위해 혈액 검사, 뇌 자기공명영상 촬영 등을 통해 다른 원인 질환을 배제합니다. 현재 파킨슨병을 예방하거나 진행을 늦추는 치료제는 없지만, 증상 조절과 삶의 질 유지에 초점을 맞춘 치료는 가능합니다. 약물 치료, 운동 및 재활 치료, 경우에 따라서는 수술적 치료를 병행합니다. 순천향대 부천병원 신경외과 정문영 교수는 파킨슨병 치료의 목표가 완치가 아닌 삶의 질 유지와 진행 억제에 있다고 강조하며, 적절한 시기에 전문의와 상담하여 맞춤 치료를 받는 것이 중요하다고 조언합니다. 약물 치료로는 레보도파, 도파민 효현제 등이 사용되며, 일상생활 유지에 도움을 줍니다. 장기 복용 시 발생할 수 있는 이상운동증과 같은 합병증에는 뇌심부자극술과 같은 수술적 치료를 고려할 수 있습니다. 운동 치료는 저하된 활동 능력과 자세를 개선하는 데 효과적이며, 걷기, 수영, 요가 등 다양한 활동은 삶의 질 향상에 기여합니다. 정 교수는 긍정적인 감각 자극에 의한 도파민 활성화가 뇌 기능 유지와 병의 진행 억제에 도움이 된다고 설명했습니다





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