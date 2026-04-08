파키스탄, 미국-이란 위기 중재 성공…2주 휴전 이끌어

미국과 이란 간의 군사적 충돌 위기 속에서 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리가 중재에 나서 2주간의 휴전을 성사시켰다. 트럼프 전 대통령의 강경한 압박과 이란의 결사항전 의지 속에서 일촉즉발의 상황이 펼쳐졌지만, 파키스탄의 외교적 노력이 극적인 반전을 이끌어냈다. 파키스탄은 오랜 중재 경험과 이란과의 긴밀한 관계, 그리고 미국과의 우호적인 관계를 바탕으로 이번 중재를 성공적으로 이끌었으며, 중동 지역에서의 입지를 더욱 강화했다.

미국과 이란 간의 긴장이 최고조에 달한 가운데, 파키스탄 의 셰바즈 샤리프 총리가 중재에 나서 2주간의 휴전을 이끌어냈다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 이란에 대한 최후통첩 시한을 12시간 앞두고 강도 높은 압박을 가했고, 이란 역시 결사항전의 의지를 보이면서 양측의 군사적 충돌 가능성이 임박했다. 샤리프 총리는 마감 시한 연장과 호르무즈 해협 개방, 그리고 2주간의 전면 휴전을 양측에 제안했고, 트럼프 대통령은 이를 받아들였다. 이란 또한 긍정적인 반응을 보이면서, 위태로운 상황은 극적으로 봉합되었다. 샤리프 총리는 트럼프 대통령, JD 밴스 부통령, 스티브 위트코프 중동 특사, 이란 측 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장, 압바스 아라그치 외무장관 등을 X(옛 트위터)에 태그하며 적극적으로 소통했다.

이번 중재는 파키스탄과 미국, 이란 간의 복잡한 관계 속에서 이루어진 것으로, 파키스탄은 오랫동안 중동 지역 분쟁의 중재자 역할을 해왔으며, 특히 이란과의 긴밀한 관계가 이번 중재를 가능하게 한 주요 요인 중 하나로 작용했다. 또한, 파키스탄은 시아파 인구가 많은 국가로서, 이란과의 전쟁 발발 시 국내 시아파의 반발과 에너지 공급 중단 등 예상되는 피해를 최소화하고자 하는 전략적 판단도 작용했을 것으로 분석된다. \파키스탄의 중재는 트럼프 전 대통령과의 개인적인 신뢰 관계, 그리고 파키스탄 군부 실세와의 긴밀한 관계를 통해 더욱 강화되었다. 샤리프 총리는 트럼프 전 대통령을 “평화의 사자”라고 칭하며 노벨평화상 후보로 추천하는 등 우호적인 관계를 유지해왔다. 또한, 파키스탄 군부의 아심 무니르 육군 참모총장은 트럼프 가문과 연계된 스테이블 코인 사업을 통해 트럼프 전 대통령의 환심을 샀으며, 이는 중재 과정에서 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 파키스탄은 이번 중재를 통해 전통적인 중동 분쟁 중재국인 오만, 카타르를 대체하는 역할을 자처하며 국제 사회에서 더욱 중요한 역할을 수행하고자 하는 의지를 드러냈다. 파키스탄은 과거에도 닉슨 대통령의 중국 방문 성사, 아프가니스탄 탈레반과의 평화 협상 중재 등 외교적인 경험을 바탕으로, 이번 중재에서도 성공적인 결과를 이끌어냈다. 파키스탄은 900km에 달하는 이란과의 국경을 공유하며, 이란 내 시아파 인구가 상당수를 차지하는 등, 양국 간의 정치, 종교, 경제적 유대가 깊다. \이번 중재에는 중국의 역할도 간과할 수 없다. 트럼프 전 대통령은 중국이 이란에 협상을 강요하는 데 관여했냐는 질문에 “그렇다고 들었다”고 답했으며, 이는 중국이 이란과의 관계에서 긴장 완화를 위해 노력했음을 시사한다. 뉴라인스 전략정책연구소의 캄란 보카리 선임 국장은 NYT와의 인터뷰에서 “미국이 이란과 합의에 도달하는 것이 파키스탄의 이익에 부합한다”며 “파키스탄은 이란 정권이 심각하게 약화하더라도, 붕괴하는 것은 원치 않는다”고 분석했다. 파키스탄은 이란과의 우호적인 관계를 유지하면서, 동시에 미국의 영향력 감소를 원하지 않는 복잡한 외교적 딜레마에 놓여있다. 파키스탄은 중재를 통해 자국의 이익을 극대화하고, 국제 사회에서 더욱 중요한 역할을 수행하고자 한다. 이번 휴전 협상 성공은 파키스탄 외교의 중요한 성과로 평가되며, 앞으로 중동 지역의 평화와 안정을 위한 파키스탄의 역할에 대한 기대감을 높이고 있다. 이번 사건은 파키스탄의 외교적 역량과 중동 지역에서의 위상 강화에 기여했으며, 향후 국제 관계에 미치는 영향에 대한 관심이 집중되고 있다





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