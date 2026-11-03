파이어 2.0족 한유진 씨, 2000만원으로 19억원 자산 형성

대기업 직장인 한유진 씨가 20년 차 만에 순자산 19억원을 달성했다. 조기 은퇴가 아닌 지속적 참여를 지향하는 파이어 2.0족의 사례를 심층 분석한다.

대기업 직장인 한유진 씨는 2017년부터 주식 시장에 진출하여 약 9년 만인 올해 순자산 19억원을 기록하며 큰 주목을 받고 있다. 그는 초기 2000만원의 자본으로 시작해 현재도 직장을 유지하면서 ' 파이어 2.0' 라이프스타일을 실천하고 있다. 그의 성공 스토리는 단순한 재테크를 넘어 경제적 자유와 직업적 만족을 동시에 추구하는 새로운 세대들의 모범 사례로 꼽힌다.

파이어 2.0 개념과 버핏의 영향

머니랩은 워런 버핏이 1998년 인터뷰에서 언급한 '춤추듯 출근한다'는 철학을 바탕으로 '파이어 2.0족'을 정의했다. 기존 1세대 파이어가 'Financial Independence, Retire Early(경제적 독립, 조기 은퇴)'를 목표로 했다면, 2세대는 'Financial Independence, Remain Engaged(경제적 독립, 지속적인 참여)'를 표방한다. 이들은 돈에 구애받지 않으면서 자신이 잘하고 좋아하는 일을 지속하는 것을 최종 목표로 삼는다. 버핏은 올해 1월 95세의 나이로 버크셔해서웨이 CEO 자리에서 물러날 때까지 일에 열성적이었으며, 이는 파이어 2.0족이 지향하는 삶의 태도와 일맥상통한다.

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한유진 씨의 투자 여정과 실패 경험

한유진 씨의 투자 여정은 우여곡절 많았다. 언어 영역 답안지 마킹 실수로 수능 삼수를 하고, 원하던 직장 입사시험에 떨어진 후 무력감을 느꼈던 2017년, 그는 주식 시장을 인생 역전의 기회로 파악했다. 생활비를 절감하고 야근과 특근을 자처하며 모은 2000만원으로 투자를 시작했다. 그러나 명확한 기준 없이 주도주를 따라 사다가 하락장에서 손실을 보는 악순환이 반복되었다. 특히 2차전지 열풍에 편승하다 1200만원을 잃기도 하는 등 초기 투자는 부진했다.

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자기계발휴직과 체계적인 매매 원칙 수립

악순환을 끊기 위해 한유진 씨는 2023년 승진 불이익을 감수하고 1년의 자기계발휴직을 단행했다. 그는 다시 수능 공부를 하듯 매일 신문을 보며 외국인과 기관의 수급을 추적해 매수할 종목을 찾았고, 다양한 이론을 공부해 나만의 매도 원칙을 세웠다. 2024년 미국 경기 침체 우려와 엔 캐리 트레이드 청산 충격으로 증시가 급락하자, 휴직 마지막 3개월 동안 거시경제 환경 변화에 따른 대응법을 전념하여 공부했다. 이 과정을 통해 상승장에 번 돈을 하락장에 토해내는 실수를 방지하는 방법을 깨달았다.

현재 성과와 국장 투자 전략

그 결과 2025년 그의 순자산은 10억원을 넘겼으며, 올해 최고점 기준 19억원을 기록했다. 오로지 국장(國場) 투자로만 거둔 이 성과는 평소 특정 신호가 나올 때마다 매도 버튼을 누르는 연습을 해 둔 덕분이다. 92년생인 한유진 씨는 현재도 직장생활을 유지하며 '롱게임'이라는 이름으로 유튜브 채널과 네이버 블로그 등에서 투자 철학을 공유하고 있다. 그는 제대로 된 매매법을 모르면 상승장에서 번 돈이 하락장에 모두 사라질 수 있음을 강조하며, 유사한 상황에 있는 투자자들에게 자신의 경험을 조언하고 있다.