파월 연준 의장, 임기 후 이사직 유지…법적 공격 우려 표명

제롬 파월 미국 연준 의장이 임기 종료 후에도 이사직을 유지하며 연준의 독립성을 지키겠다는 의지를 밝혔습니다. 법적 공격과 정치적 압력에 대한 우려가 배경으로 작용한 것으로 보입니다. 또한, 인플레이션 억제와 경제 안정을 위한 신중한 통화 정책 기조를 재확인했습니다.

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 29일(현지시간) 워싱턴 연준 청사에서 가진 기자회견에서 의장 임기 종료 후에도 당분간 이사직을 유지하겠다는 의사를 밝혔습니다. 이는 연준을 둘러싼 법적 공격 과 정치적 압박에 대한 우려 때문으로 풀이됩니다.

파월 의장은 이날 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결한 후 기자회견에서 이같이 밝히며, 5월 15일부로 의장 임기가 종료된 후에도 일정 기간 이사로서 직무를 수행할 계획이라고 설명했습니다. 그는 이사로서 조용히 소임을 다하며 연준의 독립성을 지키는 데 집중하겠다는 의지를 표명했습니다. 파월 의장은 자신을 둘러싼 연준 청사 개보수 비용 과다 지출 의혹과 관련한 법무부 수사에 대해서도 언급했습니다. 그는 수사가 투명하고 최종적으로 마무리될 때까지 이사회를 떠나지 않겠다는 기존 입장을 재확인하며, 최근 법무부로부터 수사 종결 통보를 받았다는 사실을 밝혔습니다.

그는 최근 상황 전개를 긍정적으로 평가하면서도, 앞으로의 절차를 주의 깊게 지켜볼 것이라고 덧붙였습니다. 특히 파월 의장은 연준 잔류 결정의 배경으로 연준에 가해지는 일련의 법적 공격을 지적하며, 이러한 공격이 연준의 정치적 독립성을 위협하고 있다고 강조했습니다. 그는 선출직 공직자들의 비판과는 별개로, 연준의 통화 정책 결정이 정치적 고려 없이 이루어져야 함을 분명히 했습니다. 연준을 향한 법적 압박이 연준의 능력을 위험에 빠뜨리고 있다는 우려를 표명하며, 적절하다고 판단될 때 이사직에서 물러날 것이라고 밝혔습니다.

통화 정책 방향과 관련해서는 신중한 입장을 견지했습니다. 파월 의장은 인플레이션 전망에 대해 에너지 가격 변동성을 언급하며, 통상적인 상황에서는 에너지 충격에 즉각 대응할 필요가 없지만, 현재는 인플레이션이 수년째 목표치를 상회하고 있어 보다 신중하게 접근해야 한다고 강조했습니다. 그는 연준의 독립성이 위험에 처해 있다고 진단하면서도, 연준이 앞으로 정치적 고려가 아닌 철저하고 엄밀한 분석에 기초하여 의사결정을 내릴 것이라고 확신했습니다. 다만, 이러한 독립성을 지키기 위해 지속적인 노력이 필요하다고 덧붙였습니다.

파월 의장의 이러한 발언은 연준의 독립성을 수호하고, 정치적 압력으로부터 자유로운 통화 정책 결정을 내리기 위한 그의 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다. 또한, 인플레이션 억제와 경제 안정이라는 연준의 핵심 목표를 달성하기 위한 그의 굳건한 의지를 엿볼 수 있습니다





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