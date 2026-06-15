한국 전쟁 당시 6사단의 파로호 전투 승리는 중공군의 대규모 공세를 꺾고 휴전의 발판을 마련한 결정적 전과였다. 이 약 1만 7천 명의 중공군 전사자를 낸 대승은 이승만 대통령에 의해 호수 이름을 '파로호(破虜湖)'로 바꾸는 상징성을 만들었다. 그러나 승리의 주역 장도영이 5·16 이후 정치적으로 배제되면서 이 전투는 제대로 평가받지 못하고 있다. 게티즈버그 기념관처럼 전쟁의 상처를 치유하는 관점에서 파로호 전투를 재해석하고 현대 정치의 메타포 부재를 성찰하는 노장사상가 김정탁의 글을 정리했다.

화천에 위치한 파로호 는 한국 전쟁 중 6사단 이 중공군 을 대파한 historically significant site이다. 원래 화천호로 불리다가 1951년 5월 국군 6사단 이 중공군 을 대량으로 수장시킨 전투 후 이승만 대통령에 의해 ' 파로호 '로 개명되었다.

'파로(破虜)'는 '오랑캐(중공군)를 패배시킨다'는 의미를 담고 있다. 이 전투에서 중공군은 약 1만 7천 명의 전사자를 냈으며, 이는 한국 전쟁에서 중공군의 총 전사자 수 11만~12만 명 중 상당한 비중을 차지한다. 파로호에서는 중공군의 익사체를 우려해 10여 년간 어업을 금지하기도 했다. 6사단은 한국 전쟁에서 승패를 반복한 부대지만 파로호 전투는 결정적 승리였다. 사창리 전투에서 대패한 직후 장도영 사단장의 지휘 아래 2연대 2대대가 청평호 인근 신선봉에서 중공군 63군 예하 3개 사단(약 5만 명)을 15 대 1의 열세에도 불구하고 막아내었다.

이는 2연대가 철수하지 않고 진지를 고수했기 때문에 가능했다. 장도영은 soldier들에게 철모에 '결사(決死)'를 적게 하여 싸울 의지를 다지게 했고, 사창리 전투에서 패주한 2연대를 최전방에 배치하여 사수하도록 했다. 중공군이 2연대를 주력으로 판단해 모든 역량을 쏟아부은 틈을 타 6사단의 다른 연대(7·19 연대)가 측면에서 공격하여 중공군을 포위, 궤멸시켰다. 이 승리는 한국 전쟁의 흐름을 바꾸었다.

중공군은 이 패배로 더 이상 전쟁에서 승리할 수 없음을 깨달았고, 유엔의 휴전 협상 제안을 수용하는 계기가 되었다. 또한 국군의 사기와 국민의 희망을 높였다. 이승만 대통령은 즉시 호수 이름을 '파로호'로 개명하고 비석을 세웠다. 그러나 이후 파로호 전투는 제대로 된 평가를 받지 못했다.

대표적인 예로 용문산 전투와 다부동 전투와 비교할 때 전적비나 기념 시설이 부족한 점이 지적된다. 이는 승리의 주역 장도영이 5·16 군사정변 이후 팽길 당한 탓이 아닐까 하는 추측이 있다. 반면 낙동강 방어전의 백선엽 장군은 박정희와 인연이 깊어 더 높은 평가를 받는 것과 대비된다. 국제적으로는 미국 게티즈버그 전투 기념관이 참고가 된다.

남북전쟁의 게티즈버그 전투는 엄청난 인명 피해를 낳은 치열한 전투였으나, 그 기념관은 전쟁을 미화하기보다는 남북 간의 상처 치유에 초점을 맞춘다. 링컨의 게티즈버그 연설은 짧았지만 '인민의, 인민에 의한, 인민을 위한 정부'라는 문장으로 유명하다. 이는 링컨이 영국과 프랑스의 남군 지원에 대한 경고로 인용한 것이었다. 파로호의 경우, '중국을 침범해선 안 된다'는 메시지를 담은 이름이었다면 더 강력한 상징성을 가졌을 것이다.

정치에서 메타포는 매우 중요한 수단이다. 그러나 현대 정치인들은 과거에 비해 메타포 사용에 서툴러 정치가 양극화되고 극단적 발언이 난무한다. 링컨 같은 인문적, 철학적 사유가 부족하기 때문에 국민의 공감을 얻지 못하는 것이 아닐까. 김정탁은 이러한 점을 강조하며 파로호 전투의 의미를 재조명하고 정치적 메시지의 중요성을 역설하고 있다





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