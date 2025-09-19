파란만장 SK하이닉스, 언더독 신화의 기록: 2001년 파산 위기에서 세계 1위 도약까지

2001년 파산 위기에 놓였던 SK하이닉스가 어떻게 세계적인 반도체 기업으로 성장했는지, 그 파란만장한 역사를 조명합니다. IMF 외환 위기, '빅딜'을 거쳐 SK그룹 인수, HBM 개발 성공 등 위기와 기회를 극복하며 이룬 언더독 신화를 상세히 다룹니다. 특히, 엔지니어 중심의 기업 문화와 기술 투자가 성공의 핵심 요인임을 분석합니다.

최근 국내 반도체 기업 SK하이닉스 가 연일 화제의 중심에 서 있습니다. 주가가 연일 급등하며 사상 최고가를 경신, 시가총액은 256조원을 돌파했습니다. 여기에 직원 1인당 1억원 상당의 성과급 지급 소식까지 더해지면서, 취업 준비생들이 가장 가고 싶어 하는 기업 1위로 등극했습니다. 하지만 2001년, SK하이닉스 는 파산 직전의 위기에 놓여 있었습니다. 당시 주가는 125원까지 하락하며 '국민 동전주'라는 별칭까지 얻었을 정도였습니다. 발행주식수 변동을 고려하면 현재 주가 기준으로 환산 시 2600원 수준이었고, 현재 주가는 그 당시보다 무려 135배나 상승했습니다. 험난했던 SK하이닉스 의 역사를 되짚어보겠습니다. SK하이닉스 의 전신은 1983년 설립된 현대전자입니다. 삼성전자보다 14년 늦게 설립된 현대전자는 초기에는 반도체 부터 완제품까지 다양한 제품을 생산했습니다.

IMF 외환 위기 이후 현대반도체와 LG반도체의 구조조정이 진행되었고, 현대전자는 LG반도체를 인수하며 막대한 부채를 떠안게 됩니다. 결국 2001년에는 4조원의 매출에도 불구하고 5조원의 적자를 기록하며 부채 규모가 7조원에 달했습니다. 현대그룹의 경영권 분쟁 이후, 2001년 이사회 중심으로 운영되는 '하이닉스'가 출범했습니다. 하이닉스는 반도체 외 사업을 매각하고 해외 투자 유치를 시도했지만, 당시 유력한 인수 후보였던 미국 마이크론에 매각하려는 계획은 이사회의 반대로 무산됩니다. 당시 경영진, 이사회, 노조는 독자 생존을 결의했고, 출자전환을 통해 채권단이 주주로 참여하게 됩니다. 2002년부터 우의제 대표 체제 하에 극심한 비용 절감과 인력 감축을 통해 흑자 전환에 성공하고 워크아웃을 조기 졸업합니다. 세계 시장 점유율 2위까지 올라섰지만, 기술 경쟁력 부족으로 인한 위기는 끊이지 않았습니다. 2000년대 말, D램 가격 폭락으로 인해 다시 한번 위기를 겪었지만 구성원들의 노력으로 위기를 극복했습니다. 이후 채권단 지분 매각을 통해 정상적인 지배 구조를 확립하려는 시도 끝에, 2012년 SK그룹이 하이닉스를 인수하게 됩니다. SK그룹의 인수는 SK하이닉스에 긍정적인 변화를 가져왔습니다. 먼저 재무적인 측면에서 SK텔레콤의 자금력을 바탕으로 신용등급이 상승하고 자금 조달 비용이 감소했습니다. SK그룹은 2조 3천억원 규모의 신주 인수를 통해 적극적인 설비 투자를 지원했습니다. 두 번째 변화는 기업 문화의 혁신입니다. 엔지니어 출신 박성욱 CEO의 취임을 통해 기술 중심의 기업 문화가 자리 잡았습니다. 기술 개발에 대한 '탑 팀' 간의 치열한 토론과 협업을 장려하는 문화가 조성되었고, 이는 HBM (고대역폭 메모리) 사업에 대한 지속적인 투자를 이끌었습니다. 2013년 SK하이닉스는 세계 최초로 HBM을 개발했지만, 초기에는 시장의 외면을 받았습니다. AMD의 그래픽 카드 실패로 인해 HBM은 실패의 쓴맛을 봤고, 기술 주도권은 삼성전자로 넘어갔습니다. 하지만 SK하이닉스는 포기하지 않고 HBM 기술 개발을 지속했고, 엔비디아의 요구에 맞춰 차세대 HBM 개발에 성공했습니다. 2023년, 엔비디아의 GPU 주문 폭주와 함께 HBM의 수요가 폭발적으로 증가하면서 SK하이닉스는 HBM 시장의 선두 주자로 발돋움했습니다. HBM 신화의 숨은 주역인 이재진 팀장은 MR-MUF 공정 도입을 통해 SK하이닉스 HBM의 경쟁력을 강화했습니다. 박성욱 전 SK하이닉스 CEO는 엔지니어 출신으로, 위기 속에서도 회사를 지키며 세계 1위 기업으로 성장시키는 데 기여했습니다. 그는 '못생긴 나무가 산을 지킨다'는 말처럼, 묵묵히 기술 개발에 매진하며 SK하이닉스의 성장을 이끌었습니다. 233억원의 스톡옵션을 받은 박성욱 전 대표는 한국 엔지니어의 성공 신화를 보여주는 대표적인 사례입니다





