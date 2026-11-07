파라타항공, 하노이 노선 비즈니스석 기내식과 서비스 강화

파라타항공이 7월 13일부터 인천~하노이 노선 주 7회 운항을 시작했다. 워커힐 호텔 출신 셰프가 개발한 전복 라면과 고품질 기내식으로 비즈니스 승객을 위한 차별화된 경험을 제공한다.

저가항공사로 알려진 파라타항공 이 7월 13일부터 인천국제공항과 베트남 하노이 간 노선을 주 7회 운항하며 비즈니스 클래스 서비스를 본격화하고 있다. 이번 신규 취항은 단순한 노선 확장을 넘어, 한국 기업들의 활발한 투자 활동이 이루어지는 베트남 북부 지역의 비즈니스 수요와 관광 수요를 동시에 겨냥한 전략적 조치다.

우선 서비스와 라운지 특전 제공

파라타항공은 비즈니스 클래스 승객에게 우선 수속, 우선 탑승, 우선 수하물 처리를 비롯한 기본 혜택을 제공한다. 출국 수속을 마친 승객은 인천공항 내 스카이허브 라운지 3곳과 마티나 라운지 2곳 중 원하는 곳을 자유롭게 이용할 수 있다. 라운지에서는 치킨, 파스타, 떡볶이 등 다양한 음식과 와인, 생맥주가 무제한으로 제공되어 비행 전 가벼운 식사를 즐기기에 적합하다.

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이러한 우선 특권은 긴 대기 시간을 줄여주며, 비즈니스 클래스 승객이 더 쾌적하게 비행을 시작할 수 있도록 돕는다. 파라타항공은 지난해 9월 첫 상업 운항을 시작한 신생 항공사임에도 불구하고, 이러한 공항 서비스 측면에서는 기존 대형 항공사와 손색없는 수준을 선보이고 있다.

워커힐 셰프가 개발한 고급 기내식

비즈니스 클래스 승객의 주목을 가장 많이 받는 부분은 기내식이다. 워커힐 호텔 일식당 '모에기'의 헤드 셰프 출신인 최규덕 총괄 셰프가 기내식 개발에 직접 참여하여 메뉴의 품질을 높였다. 메인 메뉴로는 전복비빔밥과 통장어덮밥이 제공되며, 이번 취재에서는 통장어덮밥이 선택되었다.

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제공된 통장어덮밥은 일본 현지의 장어 전문점과 견주어도 손색이 없을 만큼 깊고 풍부한 풍미를 자랑한다. 부드러운 장어와 쫄깃한 밥, 짭름한 간장 소스의 조화는 비행기 내에서도 최고급 한식 다이닝을 즐기는 듯한 만족감을 선사한다. 여기에 고소한 바질 향이 어우러진 가지 미소바질 샐러드와 쑥 미소된장국도 함께 제공되어 식사 구성의 완성도를 높였다.

추가로 주문 가능한 들기름 파스타와 특제 라면도 인기를 끌고 있다. 특히 전복이 토핑된 초호화 라면은 강한 향과 풍부한 재료가 승객들의 기대를 저버리지 않으며, 이미 메인 식사를 마친 후에도 배고픔을 달래줄 수 있는 강력한 메뉴로 평가받는다.

세심한 서비스와 차별화된 인테리어

파라타항공의 비즈니스 클래스 서비스는 식사뿐만 아니라 승객의 전 구간 편의를 고려한다. 객실에서는 은은한 향과 이착륙 시 흘러나오는 편안한 배경음악이 제공되는데, 이는 파라타항공이 직접 개발한 것으로 후각과 청각을 모두 배려한 세심함이 돋보인다. 승무원은 수시로 승객의 불편함을 확인하고 와인과 칵테일 등 다양한 음료를 주문받을 수 있도록 대응한다.

화장실에는 칫솔과 치약 키트가 마련되어 있어 개인 세면도구를 챙기지 않은 승객들의 편의를 배려했다. 또한 좌석 상단의 안내 표기가 일반적인 기호 대신 한글로 표기되어 있어 승객들이 자신의 좌석을 빠르게 인식할 수 있도록 돕는 등 작은 배려에도 차별화를 두었다.

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비즈니스 및 관광 수요 집중 공략

하노이는 베트남의 정치와 경제 중심지이자 한국 기업들의 투자가 활발한 지역이다. 파라타항공은 인천에서 하노이까지 약 5시간의 시간을 비즈니스 승객이 더 짧고 편안하게 느낄 수 있도록 설계했다. 편안한 공간에서 짧은 휴식을 취하면 어느새 하노이의 풍경이 펼쳐지는 경험을 제공한다.

이번 주 7회 운항은 한국과 베트남 간 사람과 물자의 흐름을 원활하게 하며, 비즈니스와 여행 목적을 모두 충족하는 항공사로서의 입지를 굳히고 있다. 파라타항공은 단순한 이동을 넘어 승객에게 특별한 경험을 제공함으로써 항공 시장의 경쟁력을 강화해 나가고 있다.