파독 간호사 60주년, AI·VR 배우는 후배들과 만나다

파독 간호사 파견 60주년을 맞아 서울 관악구 영락의료과학고에서 재독한인간호협회 회원들과 직업계고 간호과 학생들이 만나 경험과 미래 비전을 나눴다.

파독 간호사 파견 60주년을 맞아 60년 전 독일 땅에서 한국 간호의 길을 개척한 파독 간호사 들이 30일 서울 관악구 영락의료과학고 에서 인공지능(AI)과 가상현실(VR)로 간호를 배우는 후배들을 만나 경험과 미래의 꿈을 나눴다. 영락의료과학고 (교장 김희영)는 이날 재독한인간호협회 회원들과 전국 직업계고 간호과 교장·교사·학생 대표들이 참여한 행사 '그때 그 손길, 오늘의 미래를 잇다'를 개최했다. 이 행사는 파독 간호사 파견 60주년을 기념해 마련됐다.

파독 간호사 파견 60주년의 의미

파독 간호사들은 1960년대부터 독일 의료 현장에서 활동하며 한국의 경제 발전과 한독 교류에 기여한 주역들이다. 이들은 언어와 문화가 다른 낯선 땅에서 전문 의료인으로 자리 잡으며 한국 간호 인력의 해외 진출에 길을 열었다. 이번 행사는 그간의 공로를 기리고 후배 세대와 경험을 공유하기 위해 마련됐다.

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경천애인의 건학이념 아래 보건의료 인재를 양성해 온 영락의료과학고는 간호조무사를 양성하는 간호과를 운영하고 있다. 이날 행사에는 재독한인간호협회 박소향 회장과 협회 임원들이 참석했으며, 전국 직업계고 간호과 교장·교사·학생 대표들도 자리했다.

영락의료과학고에서 열린 특별 좌담회

이어 대강당에서 열린 특별 좌담회에서는 박소향 재독한인간호협회장과 협회 임원들이 언어와 문화의 장벽을 극복하고 독일에서 간호사로 활동한 경험을 소개했다. 이들은 인공지능 시대 글로벌 간호 인재에게 필요한 역량을 강조했다.

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학생들은 선배들이 독일에서 겪은 경험과 글로벌 보건의료 분야 진출에 필요한 역량 등에 관해 질문했다. 효청보건고 정예림 학생은 파독 전후 독일인들의 한국에 대한 인식이 어떻게 달라졌는지 물었고, 염광메디텍고 김태훈 학생은 해외 진출을 꿈꾸는 후배들이 갖춰야 할 역량에 대해 질문했다.

간담회에 참석한 영락의료과학고 3학년 이서영 학생은 파독 간호사 선배님들을 학교에서 직접 뵙게 되어 영광이라며 간호를 배우는 학생으로서 선배님들의 경험과 도전 정신을 배우고 싶다고 말했다.

이진우 교육부 직업교육정책과장은 오늘은 전국의 직업계고 간호과가 한자리에 모여 인공지능 시대 간호교육의 길을 함께 걷기로 한 새로운 시작이라며, 60년 전 선배님들이 낯선 땅에서 한국 간호의 길을 열었듯 이제 교육부도 전국 직업계고와 손을 맞잡고 미래 간호 인재를 키우는 길을 함께 열어 가겠다고 밝혔다.

AI·VR로 배우는 K-직업계고 간호교육

이날 박소향 재독한인간호협회장은 영락의료과학고의 AI·스마트헬스케어 실습실을 찾아 로봇 개와 악수를 하는 등 첨단 교육 환경을 둘러봤다.

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김희영 영락의료과학고 교장은 60년 전 선진 의료를 배우러 독일로 떠나셨던 선배님들이 오늘은 AI와 가상현실로 간호를 배우는 후배들을 직접 보고 가셨다며, 예전에는 직업교육을 독일에서 배워 왔지만 이제 우리는 K-직업계고로 발돋움하고 있다고 말했다.

이날 행사장에서는 파독 간호사와 학교 관계자들이 함께 기념촬영을 하며 60년의 세대를 잇는 자리를 마무리했다. 영락의료과학고는 이번 행사를 통해 파독 간호사의 도전 정신을 계승하고 글로벌 보건의료 인재 양성의 발판을 마련했다는 평가를 받는다.