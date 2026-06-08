팀 쿡의 마지막 WWDC 기조 발표... 감사·회고·미래 비전 한자리에

애플 CEO 팀 쿡이 13년 임기 마지막 world developers conference 기조 발표에서 감정이 북받친 모습을 보이며 참석자들에게 감사를 전했다. 그는 AI 시대를 준비하는 애플의 소프트웨어 개선 roadmap을 발표하고, 상상력의 무한함을 강조하며 미래에 대한 확신을 내비쳤다. 이번 발표는 새로운 AI 기기 없이 진행되어 일부에서는 혁신성 부족 지적도 나왔으며, 한편으로는 딥페이크 AI 서비스 규제를 요구하는 목소리도 제기되었다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 6월 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사 '애플파크'에서 개최한 연례 세계개발자회의( WWDC ) 기조 발표를 통해 경영 일선 은퇴를 앞둔 자신의 마지막 WWDC 무대를 성공적으로 마무리했다.

이번 발표는 쿡 CEO가 오는 9월 경영 일선에서 물러날 것임을 이미 예고한 가운데 진행된 것으로, 그는 참석자들에게 감사 인사를 여러 차례 전하며 감격에 젖는 모습을 보였다. 크레이그 페더리기 수석부사장으로부터 '신화이자 살아있는 전설'이라고 소개받고 연단에 오른 쿡은 '굿모닝 에브리원'으로 발표를 시작하기 전 '땡큐'를 18차례나 반복하며 두 손을 모아 고개를 숙이는 등 감사함을 표현했고, 흐르는 눈물을 닦는 장면도 포착되었다. 참석자들은 쿡의 마지막 연설을 담기 위해 스마트폰과 카메라를 머리 위로 들어 올리며 열광적인 반응을 보였다.

쿡은 이 자리에서 "CEO로서 가장 기억에 남는 순간 가운데 일부는 바로 이런 이벤트들이었다"며 "강력한 새 도구들을 공유하고 여러분(개발자)이 그 도구들로 창조하는 것들을 보면서 상상력에는 한계가 없다는 것을 깨달았다"고 회고했다. 또한 "팀을 처음 만났을 때 저는 그저 쿠퍼티노의 거친 거리를 배회하던 철부지에 불과했다"며 "하지만 저에 대한 그의 신뢰 덕분에 이제 저는 쿠퍼티노의 거친 거리를 배회하는 백발의 철부지가 됐다"고 유머러스하게 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "최고의 순간은 아직 오지 않았다고 진심으로 확신한다"며 애플의 미래에 대한 낙관을 내비쳤다.

한편 이번 WWDC 기조 발표는 새로운 AI 기기의 발표 없이 소프트웨어 개선에 중점을 둔 내용으로 구성되어 일부에서는 예상보다 큰 만큼이 아니라는 평을 받았다. 특히 AI 기능 일부는 2년 전에 이미 발표했던 내용을 재확인한 수준에 그쳐 혁신성에 대한 의문도 제기되었다. 동시에 시민단체 히트파운데이션과 울트라바이올렛은 딥페이크(AI 조작영상) 음란 이미지를 생성해 논란을 일으킨 일론 머스크의 AI 서비스 '그록' 등을 앱스토어에서 퇴출할 것을 애플에 요구하며 AI 서비스에 대한 규제 목소리를 높였다.

이는 애플이 AI 생태계를 관리하는 역할에 대해 사회적 책임을 요구하는 움직임과 맞물려 주목받고 있다. 팀 쿡의 마지막 WWDC 기조 발표는 13년 간의 CEO 임기 동안 애플을 이끌어온 그의 업적을 되돌아보는 자리이자, 새로운 시대를 여는 이정표로 평가된다. 그는 참석자들에게 감사함을 전하며 자신이 맡겨진 역할을 충실히 해냈음을 강조했고, 애플의_next CEO_로 내정된 제프 윌리엄스 운영부사장을 비롯한 후임 체제에 대한 신뢰도 드러냈다. 이번 행사는 애플이 AI 시대에 어떻게 적응하고 개발자 커뮤니티와 협력해 나갈지에 대한 방향성을 제시했다는 점에서 의미가 있다.

앞으로 애플이 공개할 새로운 소프트웨어와 서비스들은 사용자 경험을 한층 강화할 것으로 기대되며, 쿡이 말한 '최고의 순간'이 과연 어떤 모습으로 찾아올지 관심이 집중되고 있다. 이로써 애플은 한 시대를 마무리하고 또 다른 혁신의 서막을 열어갈 준비를 마쳤다





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