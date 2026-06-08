팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 마지막 WWDC 기조 발표

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노의 본사 애플파크에서 개최한 연례 세계개발자회의(WWDC) 기조 발표에 앞서 참석자들에게 두 손을 모아 감사의 뜻을 표시하고 있다. 이번 발표는 오는 9월 경영 일선 은퇴를 예고한 쿡 CEO의 마지막 WWDC 기조 발표다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노의 본사 애플파크에서 개최한 연례 세계개발자회의( WWDC ) 기조 발표 에 앞서 참석자들에게 두 손을 모아 감사의 뜻을 표시하고 있다.

이번 발표는 오는 9월 경영 일선 은퇴를 예고한 쿡 CEO의 마지막 WWDC 기조 발표다. 애플이 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노의 본사 '애플 파크'에서 개최한 연례 세계개발자회의(WWDC)는 경영 일선 은퇴를 최근 예고한 팀 쿡 최고경영자(CEO)의 마지막 기조발표 무대이기도 했다. 크레이그 페더리기 수석부사장(SVP)으로부터'신화이자 살아있는 전설'이라고 소개받고 쿡 CEO가 연단에 오르자 참석자들은 일제히 환호하며 저마다 스마트폰 카메라를 머리 위로 들어 올려 쿡의 마지막 연설 모습을 담기에 바빴다. 카메라나 영상 녹화 기기를 일부를 제외하고는 대부분 아이폰이었다.

한 손을 흔들며 쾌활하게 입장한 팀 쿡은 '굿모닝 에브리원'이라는 말로 기조 발표를 본격적으로 시작하기 전 '땡큐'(Thank you)를 무려 18차례나 반복하며 연신 손을 흔들고 가슴을 두드리는가 하면 두 손을 합장하고 고개를 숙여 고마움을 표시했다. 흐르는 눈물을 닦는 모습도 보였다. 그는'CEO로서 가장 기억에 남는 순간 가운데 일부는 바로 이런 이벤트들이었다'며'강력한 새 도구들을 공유하고 여러분(개발자)이 그 도구들로 창조하는 것들을 보면서 상상력에는 한계가 없다는 것을 깨달았다'고 언급했다.

그리고 앞으로 애플이 공개할 새로운 것들이 많다고 말하면서'최고의 순간은 아직 오지 않았다고 진심으로 확신한다'고 덧붙였다. 그는'팀을 처음 만났을 때 저는 그저 쿠퍼티노의 거친 거리를 배회하던 철부지에 불과했다'며'하지만 저에 대한 그의 신뢰 덕분에 이제 저는 쿠퍼티노의 거친 거리를 배회하는 백발의 철부지가 됐다'고 너스레를 떨어 참석자들의 웃음을 자아냈다. 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사 '애플파크'에서 개최한 연례 세계개발자회의(WWDC) 기조 발표 무대 위에 오른 자리에서 감격한 듯 눈물을 닦고 있다.

쿡 CEO가 오는 9월 경영 일선 은퇴를 예고한 만큼 이날 기조발표는 그의 마지막 WWDC 발표가 된다. 이는 새로운 AI 기기의 발표 없이 소프트웨어 개선만 발표된 데다 AI 기능 일부는 2년 전에 이미 발표했던 내용을 재확인한 것이기 때문으로 풀이된다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

팀 쿡 애플 WWDC 기조 발표 마지막 발표

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

젠슨 황, 크래프톤 장병규 만났다…피지컬AI·게임 협력 논의(서울=연합뉴스) 김주환 박형빈 기자=엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 'PUBG: 배틀그라운드'를 만든 국내 게임사 크래프톤[2599...

Read more »

젠슨 황·정의선, 평양냉면 회동…피지컬 AI 동맹 강화(종합)(서울=연합뉴스) 김윤구 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대차[005380]그룹 회장이 7일 서울 을지로 우래옥에서 깜...

Read more »

'K치킨 마니아' 젠슨황, BBQ 또 먹는다…야구장에 113마리 주문(서울=연합뉴스) 홍국기 기자=한국식 치킨 애호가인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 첫날에 이어 7일에도 BBQ 치킨을 먹는다.

Read more »

젠슨 황 엔비디아 CEO, 잠실구장 시구...한국과 함께 성장 강조엔비디아 CEO 젠슨 황이 7일 잠실구장에서 KBO리그 키움-두산전 시구자로 나서 한국 팬들과 소통하며 협력 의지를 강조했다.

Read more »

야구장 찾은 젠슨황 '치맥보다 좋은 건 없다'…BBQ 또 먹었다(종합)(서울=연합뉴스) 홍국기 기자=한국식 치킨 애호가인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 첫날에 이어 7일에도 BBQ 치킨을 먹었다.

Read more »

야구관람·회동에도 K치킨…젠슨황 '치맥보다 좋은 건 없다'(종합2보)(서울=연합뉴스) 홍국기 기자=젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 하루에 두 번 연속 치킨을 먹으며 한국식 치킨에 대한 남다른 애정을 보...

Read more »