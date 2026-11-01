틈새 운동으로 비만 및 심장병 위험 낮추는 NEAT 활용법

뉴질랜드 연구팀이 제시한 NEAT(일상 비운동 활동 열소비) 개념과 틈새 운동의 건강 효과를 소개합니다. 하루 4분의 짧은 활동으로 좌식 생활의 위험을 줄이는 방법을 알아봅니다.

하루 종일 앉아서 보내는 일상은 너무나 쉽게 만들어진다. 출근해 책상에 앉고, 퇴근길 차 안에 앉아 있다가, 집에 돌아와 소파에 앉는 식이다. 저녁 먹을 때쯤에야 하루 동안 거의 움직이지 않았다는 사실을 깨닫곤 한다. 하지만 앉아 있는 시간을 줄이는 모든 움직임은 건강 전반에 이롭다. 운동을 위해 따로 시간을 내기란 쉽지 않기 때문에, 이러한 현실적인 대안이 필요한 시점이다.

NEAT 개념과 꼼지락거림의 건강 효과

뉴질랜드 오클랜드 공과대학교의 아난타 나라야난 연구원은 수면·식사·정식 운동을 제외하고 몸을 움직일 때 쓰이는 모든 에너지가 NEAT에 해당한다고 설명한다. 이러한 움직임은 칼로리를 소모하고 심혈관 질환과 사망 위험을 낮추는 등, 건강을 지키는 뜻밖의 도구다. 어릴 적 우리는 꼼지락거리는 태도가 지루함이나 집중력 부족의 표상이라며 제지받곤 했다. 하지만 이 조언은 무시해도 좋다.

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반면 최근 연구에 따르면 꼼지락거리는 움직임만으로도 근육 활동량이 늘어 가만히 앉아 있을 때보다 더 많은 칼로리를 소모하게 된다. 이는 기존의 강도 높은 운동에만 의존하던 건강 관리 패러다임을 변화시킬 수 있는 중요한 단서가 된다. 일상 속에서 자연스럽게 체력을 소모할 수 있다는 점은 특히 바쁜 현대인들에게 큰 장점으로 작용한다.

짧은 틈새 활동이 좌식 생활 위험 상쇄

우리는 집안일 같은 일상 활동이 앉아 있는 시간을 줄여준다는 사실을 자주 잊곤 한다. 요리, 정원 가꾸기, 청소기 돌리기 등도 모두 틈새 운동이다. 2024년 발표된 대규모 연구에 따르면, 1분 미만의 짧은 틈새 운동을 하루 단 4분씩만 해도 좌식 생활로 인한 심혈관 질환 위험을 줄일 수 있다. 이는 통계적으로 유의미한 건강 개선 효과로 입증되었다.

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8년간의 추적 관찰 결과, 틈새 활동량이 많을수록 하루 11시간 이상 앉아 있어 생기는 건강 위험이 상쇄됐다. 후속 연구에서도 틈새 활동이 조기 사망 위험을 낮추는 것으로 확인됐다. 코멜 연구원은 일상에서 움직일 기회를 놓치지 않는 것만으로도 운동 강도를 높일 수 있다고 말했다. 이는 장기적인 건강 유지에 있어 작은 습관의 누적이 얼마나 중요한지를 보여준다.

일상 활동에 움직임을 얹는 실천 전략

원대한 운동 목표는 부담을 준다. 이에 아만다 데일리 영국 러프버러 대학교 행동의학 교수는 이미 하고 있는 일상 활동에 움직임을 얹는 전략을 제안했다. 양치질을 하며 종아리를 들었다 내리거나, 책상 밑에서 다리를 들어 올리고, 전화 통화를 할 때 앉아 있는 대신 서서 걸어 다니는 식이다. 이러한 미세한 움직임의 변화는 누적될 때 큰 효과를 발휘한다.

데일리 교수는 집에서 온라인으로 주문한 모든 택배를 집 대신 근처 물품 보관함으로 배송받는다. 데일리 교수는 물건을 받으려면 직접 걸어가야 한다는 점에 주목한다. 그는 십 대 자녀들이 방에서 나와 하루 권장 걸음 수를 채우게 만드는 훌륭한 방법이라고 말했다. 가족 전체의 건강 증진에도 기여할 수 있는 실용적인 전략이다.

습관화된 틈새 활동의 장기적 건강 혜택

그 결과 의사들은 평소 앉아 있던 시간을 하루 약 2시간 줄일 수 있었다. 데일리 교수는 틈새 활동은 시간을 따로 낼 필요가 없어 매우 효율적이라고 강조한다. 부담 없이 쉽게 느껴지는 방식을 찾는 게 중요하다는 것이다. 이는 많은 사람들이 운동을 포기하는 주된 이유인 시간 부족과 심리적 부담을 해소해준다.

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코멜 연구원은 이 점이 또 다른 동기부여가 된다고 전했다. 어쩌다 시작한 동작이라도 라이프스타일에 뿌리내리면 결국 그것이 자신의 건강한 생활 방식이 되는 셈이다. NEAT와 틈새 운동을 통해 일상 속 건강을 관리하는 것은 미래의 질병을 예방하고 삶의 질을 높이는 지름길이다.