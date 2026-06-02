특사경 수사지휘권 유지해야, 수사 시스템 왜곡 우려

정부 부처와 지방자치단체 특별사법경찰관(특사경)들이 최근 국무총리실 산하 검찰개혁추진단에 검사의 수사 지휘가 필요하다는 의견을 전달했다. 여당이 검사의 특사경 수사지휘권까지 완전히 없애려는 상황에서 나온 현장의 목소리다. 실제 수사를 하는 특사경이 검사의 지휘와 법률적 조력이 필요하다고 요청한다면 정부·여당은 이를 전향적으로 받아들이는 것이 맞다. 특사경은 환경·노동·위생 등 특정 분야에서 경찰관의 권한을 행사하지만 기본적으로 행정공무원이다. 강제수사 경험이 충분하다는 보장이 없다. 2024년 기준으로 2만여 명의 특사경 가운데 경력 1년 미만이 48%에 달했고, 2년 이상 장기근속자는 35.3%에 그쳤다. 상당수는 행정 업무와 수사 업무를 병행하고, 일부 지자체는 전담 인력이 몇 명에 불과하다. 현장에선 ‘일을 해보면 수사는 단속과는 완전히 다른 영역’이라는 얘기가 나오고 있다고 한다. 수사 과정에서 절차상 하자가 생기면 증거 능력이 부정되고 범죄 대응이 약화된다. 더구나 지난 3월 법왜곡죄가 시행되면서 형사책임 부담도 커졌다. 벌써 해당 죄목으로 고소당한 특사경이 80명이나 된다고 한다. 이런 상황에서 특사경에게 독자 수사 권한을 주고 책임까지 지우는 것은 무리다. 하지만 국회에선 특사경을 신설하고 권한을 확대하는 내용의 법안이 잇따라 발의되고 있다. 확실한 통제장치도 없이 특사경 수를 늘리고 권한을 확대하면 국민의 기본권을 침해할 우려가 있다. 특히 행정기관이나 지자체 소속 특사경은 행정기관장이나 지자체장 등의 압력에 취약할 수 있다. 검사의 수사지휘가 유지되면 부당한 압력을 차단할 수 있는 효과도 있다. 지난 3월 여당이 주도해 통과시킨 공소청법엔 검사의 특사경 수사 지휘 문구가 삭제됐다. 남아 있는 것은 형사소송법 조항이다. 검찰개혁추진단에서 법 개정안을 마련하고 있는 만큼 이런 우려를 충분히 반영해야 한다. 정부·여당이 검찰 권한 축소라는 정치적 명분에만 매달려 현장의 목소리를 외면하면, 수사 시스템은 왜곡되고 그 피해는 국민에게 돌아가고 말 것이다.

정부 부처와 지방자치단체 특별사법경찰관(특사경)들이 최근 국무총리실 산하 검찰개혁추진단에 검사의 수사 지휘가 필요하다는 의견을 전달했다. 여당이 검사의 특사경 수사지휘권까지 완전히 없애려는 상황에서 나온 현장의 목소리다.

실제 수사를 하는 특사경이 검사의 지휘와 법률적 조력이 필요하다고 요청한다면 정부·여당은 이를 전향적으로 받아들이는 것이 맞다. 특사경은 환경·노동·위생 등 특정 분야에서 경찰관의 권한을 행사하지만 기본적으로 행정공무원이다. 강제수사 경험이 충분하다는 보장이 없다. 2024년 기준으로 2만여 명의 특사경 가운데 경력 1년 미만이 48%에 달했고, 2년 이상 장기근속자는 35.3%에 그쳤다. 상당수는 행정 업무와 수사 업무를 병행하고, 일부 지자체는 전담 인력이 몇 명에 불과하다.

현장에선 ‘일을 해보면 수사는 단속과는 완전히 다른 영역’이라는 얘기가 나오고 있다고 한다. 수사 과정에서 절차상 하자가 생기면 증거 능력이 부정되고 범죄 대응이 약화된다. 더구나 지난 3월 법왜곡죄가 시행되면서 형사책임 부담도 커졌다. 벌써 해당 죄목으로 고소당한 특사경이 80명이나 된다고 한다.

이런 상황에서 특사경에게 독자 수사 권한을 주고 책임까지 지우는 것은 무리다. 하지만 국회에선 특사경을 신설하고 권한을 확대하는 내용의 법안이 잇따라 발의되고 있다. 확실한 통제장치도 없이 특사경 수를 늘리고 권한을 확대하면 국민의 기본권을 침해할 우려가 있다. 특히 행정기관이나 지자체 소속 특사경은 행정기관장이나 지자체장 등의 압력에 취약할 수 있다.

검사의 수사지휘가 유지되면 부당한 압력을 차단할 수 있는 효과도 있다. 지난 3월 여당이 주도해 통과시킨 공소청법엔 검사의 특사경 수사 지휘 문구가 삭제됐다. 남아 있는 것은 형사소송법 조항이다. 검찰개혁추진단에서 법 개정안을 마련하고 있는 만큼 이런 우려를 충분히 반영해야 한다.

정부·여당이 검찰 권한 축소라는 정치적 명분에만 매달려 현장의 목소리를 외면하면, 수사 시스템은 왜곡되고 그 피해는 국민에게 돌아가고 말 것이다





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