특례시 ‘특별법’ 제정으로 행정 사무 권한 이양, 대규모 건축물 인허가권 확대

특례시가 4년 만에 ‘특별법’ 제정을 통해 행정 사무 권한을 이양받았다. 대규모 건축물 인허가권의 확대를 통해 지역 내 랜드마크 건설이나 대규모 상업시설 유치를 신속하게 진행할 수 있게 됐다. 또한, 일상의 질을 결정하는 ‘녹지 공간’ 조성에도 속도가 붙을 전망이다.

인구 100만 이상 ‘ 특례시 ’가 4년 만에, 마침내 ‘ 특별법 ’ 제정으로 행정 사무 권한을 이양받게 됐다. 지난 7일 국회 본회의를 통과한 ‘ 특례시 지원에 관한 특별법 ’ 통과로 특례시 민들이 피부로 느낄 가장 큰 변화는 ‘속도’와 ‘생활 밀착형 환경 개선’이다. 8일 수원·용인·고양·화성·창원 특례시 설명을 종합하면, 가장 눈에 띄는 변화는 대규모 건축물 인허가권의 확보다.

그동안 51층 이상 고층 건물이나 연면적 20만㎡ 이상의 대형 건축물을 지으려면 광역자치단체의 승인을 거쳐야 했다. 이 과정에서 발생하는 복잡한 협의 절차와 시간 지연은 고스란히 시민과 지역 경제의 부담으로 돌아왔다. 하지만 특별법 시행으로 해당 권한이 특례시장에게 이양됨에 따라 인허가 기간이 획기적으로 단축될 전망이다. 이를 통해 지역 내 랜드마크 건설이나 대규모 상업시설 유치를 신속하게 진행할 수 있게 되면서 지역 경제 활성화와 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조를 만들 것으로 기대된다.

일상의 질을 결정하는 ‘녹지 공간’ 조성에도 속도가 붙는다. 기존에 광역단체의 권한이었던 ‘수목원·정원의 조성계획 승인 및 등록 업무’가 특례시로 넘어온다. 또 그동안 대규모 산업단지나 개발 사업은 중앙정부와 광역단체의 복잡한 승인 절차를 거쳐야 했으나, 앞으로는 행정·재정적 권한이 강화되면서 자율적이고 신속한 정책 추진이 가능해졌다. 인구 급증에 따른 교통 체증 문제를 해결하기 위해 대도시권 광역교통 개선대책 수립을 직접 요청할 수 있는 힘이 생겼다.

‘출퇴근 전쟁’ 해소를 위한 목소리에 힘이 실리는 것이다. 이번 법안에는 모두 26개의 사무 특례(신규 19건 포함)가 담겼다. 이는 그동안 인구 100만 명 이상의 대도시가 겪어온 ‘행정 수요와 권한의 불균형’을 해소하는 첫걸음이다. 중앙정부가 특례시를 직접 지원할 수 있는 근거가 마련된 것이다.

국비 확보나 국가 프로젝트 유치 때 광역단체를 거치지 않고 직접 협상할 수 있는 통로가 열렸다는 뜻이다. 국가와의 인사 교류 및 연구 기관 지정 등을 통해 시정 운영의 전문성도 높일 수 있다. 이 법안은 공포 후 1년이 지나면 시행된다. 다만, 여전히 남은 과제도 있다.

국가 법률에 특례시가 명시되고 제도적 기반을 갖추기 위한 첫 틀이 마련된 것은 분명한 성과지만, 시민이 체감할 수 있는 행정서비스로 연결되려면 지속해서 보완이 필요하다는 것이다. 남은 과제는 △특례시 법적 지위의 명확화 △대도시 행정수요에 맞는 실질 권한 확보 △재정 특례의 실효성 강화 등이다. 수원시 관계자는 ‘제도는 ‘명시’만으로 완성되지 않는다’며 ‘실제로 작동하게 하는 시행 과정과 미비점 보완, 시민 삶의 개선으로 연결하는 과정이 함께 가야 한다. 법 시행 전까지 제도가 실질적으로 작동하도록 준비할 계획’이라고 말했다





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