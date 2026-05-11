특검팀, 법조 브로커로 활동한 이모씨에 징역 3년 선고

민중기 특별검사팀이 기소한 이모씨에 대해 대법원은 징역 3년을 선고했다. 이씨는 법조 브로커로 활동해 재판에 영향력을 행사하는 등 이른바 ‘법조 브로커’로 활동했다.

민중기 특별검사팀. 뉴스1 대법원은 재판에 영향력을 행사 할 수 있다며 금품을 챙기는 등 이른바 ‘ 법조 브로커 ’ 역할로 재판에 넘겨진 건진법사 전성배씨의 측근 이모씨에 대해 징역 3년을 확정했다. 이는 3대 특검팀 (내란·김건희·순직해병)이 기소한 사건 가운데 대법원에서 형이 확정된 첫 사례 다.

대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 11일 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 기소된 이씨에게 징역 3년과 추징금 4억원을 선고한 원심판결을 상고기각 결정으로 확정했다. 형사 사건에서 상고 이유가 부적법한 경우 별도의 판단을 하지 않고 바로 상고기각 결정을 내린다. 상고이유서를 내지 않거나 10년 이상 형이 아닌데 양형부당을 주장하거나 범행을 시인하고도 사실오인 주장을 하는 등의 경우가 이에 해당된다.

이씨는 ‘대통령 부부나 국민의힘 유력 정치인, 고위 법조인과 가까운 건진법사에게 부탁하면 재판에서 무죄를 받아줄 수 있다’며 재판 관련 청탁을 해주는 대가로 4억원을 수수한 혐의로 지난해 8월 구속기소 됐다. 이씨를 기소한 민중기 특별검사팀은 그가 수사 무마, 재판 편의 등을 요청하는 이들을 전씨와 연결해주는 법조 브로커로 활동했다고 판단했다. 1심은 이씨의 공소사실을 모두 유죄로 인정해 징역 2년에 추징금 4억원을 선고했다. 특검과 이씨 측 모두 항소했고 2심은 1심보다 형량이 늘어난 징역 3년을 선고했다.

추징금 액수는 유지됐다. 2심 재판부는 ‘재판 절차가 외부의 부당한 영향력이나 거래 때문에 좌우된다고 국민이 의심한다면 의심의 존재 자체만으로도 법치는 뿌리부터 흔들리게 되고 형사 절차의 공정성은 치명적 손상을 입게 된다’고 설명했다. 그러면서 ‘피고인의 범행은 금전적 손실을 준 것을 넘어 법치주의 최후의 보루인 법원의 독립과 재판 공정성, 법관 직무수행에 대한 사회 일반의 신뢰를 흔드는 중대한 범죄’라며 ‘그에 상응하는 엄중한 처벌이 필요하다’고 지적했다. 이에 이씨 측은 거듭 불복했으나, 대법원은 상고 이유가 부적법하다고 보고 상고기각으로 결정했다





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법조 브로커 재판에 영향력을 행사 금품을 챙기기 형사 사건 형이 확정된 첫 사례 재판절차가 외부의 부당한 영향력이나 거래 때문에 좌우된다고 국민이 의심한다면 의심의 피고인의 범행은 금전적 손실을 준 것을 넘어 법치주의 최후의 보루인 법원의 독립과 법관 직무수행에 대한 사회 일반의 신뢰를 흔드는 중대한 범죄

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