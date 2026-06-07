특검, 윤석열 정부 대통령 관저 증축 예산 불법 전용 의혹 수사… 윗선 개입 규명에 집중

권창영 특별검사팀이 윤석열 정부 당시 행정안전부의 청사 노후시설 정비 예산을 대통령 관저 증축 공사에 불법 전용한 의혹을 수사 중이다. 대통령실과 행안부 장관, 정부청사관리본부를 거쳐 예산 전용 지시가 이뤄진 정황을 포착했으며, 윤석열 전 대통령 부부의 개입 여부를 조사하고 있다. 2022년 관저 이전 과정에서 김건희 여사와 연관된 인테리어 업체가 제출한 공사 견적이 당초 예산을 크게 초과하자, 김대기 당시 비서실장이 행안부 예산 활용을 지시한 것으로 드러났다. 정부청사관리본부 공무원들은 위법 소지를 우려하며 반발했고, 일부는 병가 처리 등으로 저항한 것으로 알려졌다. 이 전 장관을 직권남용 혐의로 소환 조사했으며, 김 전 비서실장과 윤재순 전 총무비서관은 이미 구속됐다. 아울러 윤 전 대통령은 12·3 비상계엄 관련 직권남용 혐의로 조사를 받았으며, 오는 13일에는 반란 우두머리 혐의로 추가 소환될 예정이다.

서울 한남동 대통령 관저 의 모습. 대통령 집무실이 청와대에서 용산으로 이전하기 전까지 이곳은 외교부 장관 공관으로 쓰였다. 연합뉴스 3대 특검 잔여 사건을 수사하는 권창영 특별검사팀이 윤석열 정부 당시 행정안전부 청사 노후시설 정비 명목의 예산을 관저 증축 공사에 불법 전용한 정황을 파악한 것으로 7일 확인됐다.

종합특검팀은 이를 구체적으로 뒷받침하는 행안부 공무원들의 일지 등을 증거물로 확보해 '대통령실→행정안전부 장관→정부청사관리본부'로 예산 전용 지시가 이뤄진 것으로 보고, '윗선'인 윤석열 전 대통령 부부의 개입 여부를 규명하는 데 수사력을 모으고 있다. 한겨레 취재 결과, 윤석열 정부 출범을 앞둔 2022년 3~4월 대통령 관저 이전 장소가 육군참모총장 공관에서 외교부 장관 공관으로 바뀌면서 증축 공사 비용이 늘어났다.

이에 따라 김건희 여사와 친분으로 공사를 맡은 인테리어 업체 21그램은 2022년 5월 행안부가 애초 확보한 예산(14억4천만원)을 훌쩍 뛰어넘는 41억1600만원의 공사 견적서를 대통령실에 제출했다. 그러자 김대기 대통령비서실장이 "(행안부의) 청사 노후시설 정비비 명목으로 편성된 예산 중 남는 예산을 일부 사용하면 된다"며 당시 이상민 행안부 장관에게 예산 전용을 지시했고, 이 전 장관도 "그게 좋겠다"며 정부청사관리본부 쪽에 이를 전달해 추가 공사비를 확보했다고 한다. 종합특검팀은 당시 지시·보고 사항과 회의 내용 등이 기록된 정부청사관리본부장의 일지 등 증거를 다수 확보했다.

해당 일지에는 김 전 비서실장과 정부청사관리본부장 독대 등 예산 전용 업무와 관련한 대면보고 날짜, 지시 내용 등이 상세하게 기록돼 있다. 정부청사관리본부 공무원들은 행안부 예산을 관저 증축 공사에 전용하는 건 위법 소지가 크다고 보고 대통령실이 예산을 분담하는 방안 등을 제시했지만 이 전 장관과 대통령실은 이를 받아들이지 않았다고 한다. 이에 정부청사관리본부 공무원은 병가를 내는 방식으로 반발하거나 인사이동까지 요구한 것으로 알려졌다. 당시 예산 전용 업무를 담당했던 공무원들 사이에선 '위험한 사업'이라는 인식이 팽배했다고 한다.

당시 사정을 잘 아는 행안부 관계자는 "직원들 사이에선 '나중에 100% 감사, 조사받을 수 있다'는 말이 나왔었다. 그래서 업무 담당하기 싫어했던 사람들도 있어서 그들은 빼고 진행하기도 했다"고 말했다. 종합특검팀은 이와 관련해 지난 4일 이 전 장관을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 불러 대통령실이 예산 전용에 관여한 경위 등을 집중적으로 조사한 것으로 전해졌다. 앞서 종합특검팀은 지난달 22일 이 의혹과 관련해 김 전 비서실장과 윤재순 전 총무비서관을 직권남용 혐의로 구속했다.

한편 종합특검팀은 지난 6일 12·3 비상계엄 선포 직후 외교부 등을 통해 우방국에 '비상계엄 정당성 메시지'를 전파하게 한 혐의(직권남용)로 윤 전 대통령을 불러 2시간가량 조사했다. 지난 2월25일 종합특검팀 출범 뒤 101일 만에 이뤄진 윤 전 대통령 첫 조사다. 윤 전 대통령은 오는 13일에도 군형법의 반란 우두머리 혐의로 종합특검팀 소환조사를 받을 예정이다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

특검 윤석열 대통령 관저 예산 불법 전용 직권남용

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

260일 만에 백신 접종 완료자 4천만명 넘었다전체 인구 대비 78.1%가 백신 접종을 완료한 것으로, 지난 2월26일 국내에서 코로나19 백신 접종이 시작된 이래 260일 만이다. 1차 접종 완료율은 81.7%(2195만1125명)로 집계됐다.

Read more »

유재석 '비닐 끼고 밥 잡아서 먹어…'올드보이'처럼 지냈다'그는 백신 2차 접종까지 완료했지만 12월 13일 확진 판정을 받았다.

Read more »

[단독] 이은해 도주 조력자, 유명 가수에 마약 판 그놈이었다이은해와 조현수의 도주를 돕기 위해 마약 판매와 유사한 수법을 사용했습니다.\r이은해 조현수 조력자

Read more »

국회의원 보궐선거 7곳 확정…6·1 지방선거와 동시 실시국회의원 보궐선거 7곳 확정…6·1 지방선거와 동시 실시 보궐선거

Read more »

1200명 찍힌 사진만 20장…김정은, 4말5초 '코로나 판단미스'＇코로나 청정국＇을 주장하던 북한에서 무슨 일이 생긴 건지, 4월부터 짚어보니 몇 가지 단서가 나왔습니다.\r북한 코로나19 열병 청년

Read more »

이우환 작가가 일본에서 유명한 까닭이우환 작가가 일본에서 유명한 까닭 이우환 현대_예술 고베시 모노파 효고현립미술관 박현국 기자

Read more »