트립닷컴, 통신판매업 미신고 및 바우처 환불로 과태료 1000만원

외국계 여행 예약 플랫폼 트립닷컴이 통신판매업 신고 없이 영업하고 항공권 환불금을 바우처로만 제공해 공정거래위원회로부터 과태료 1000만원을 부과받았다.

한국 공정거래위원회 는 1일 외국계 여행 예약 플랫폼 트립닷컴 코리아와 본사인 트립닷컴 싱가포르에 대해 통신판매업 미신고 및 항공권 환불 과정에서 바우처만 제공한 행위를 적발하고 과태료 총 1000만원을 부과했다고 밝혔다.

또한 시정명령과 환급 내역 보고명령도 내려졌다. 이번 조치는 글로벌 플랫폼이라도 국내 법규를 철저히 준수해야 한다는 메시지를 전달한다. 공정위 조사에 따르면 두 법인은 2020년 2월부터 2025년 7월까지 약 5년 동안 일부 항공권 거래에서 환불금을 당초 결제수단인 신용카드나 계좌이체가 아닌 항공사가 발행하는 바우처로만 환급해 왔다. 바우처는 특정 항공사에 한정되거나 사용 기한이 정해져 있어 소비자에게 불리한 방식이다.

이 기간 동안 바우처로 환급된 건수는 총 1만3010건, 금액은 31억5500만원 상당이다. 트립닷컴은 항공권 구매 전 환불금이 항공사 바우처로만 제공될 수 있다는 내용의 팝업 창을 띄워 소비자에게 안내했다. 그러나 공정위는 이 같은 사전 고지가 소비자의 환불 선택권을 사실상 제한하는 방해 행위에 해당한다고 판단했다. 전자상거래법 제21조는 통신판매업자가 소비자의 청약철회나 계약 해제로 인한 환급 시 결제 수단과 동등하거나 더 유리한 방법으로 해야 한다고 규정한다.

바우처는 현금이나 카드 환불에 비해 사용처와 기한이 제한되므로 불리한 방식에 해당한다는 것이 공정위의 설명이다. 또한 트립닷컴코리아는 2020년 4월부터 약 4년간 통신판매업 신고를 하지 않고 영업을 하다가 2024년 1월에야 신고를 마친 것으로 드러났다. 전자상거래법은 통신판매업을 하려는 자는 관할 관청에 신고하도록 의무화하고 있다. 트립닷컴은 단순히 항공권 정보를 중개하는 수준을 넘어 예약과 결제 과정에 직접 관여해 수수료를 받았기 때문에 통신판매업자로 분류된다.

신고 없이 영업하면 소비자 피해 발생 시 구제 절차가 복잡해질 수 있어 법적 의무를 철저히 이행해야 한다. 공정위는 이번 조치를 통해 글로벌 플랫폼이라도 국내 법규를 준수해야 한다는 점을 분명히 했다. 트립닷컴은 항공권, 숙박, 렌터카 등 여행 상품을 예약하는 글로벌 플랫폼으로, 전 세계 회원 수가 약 4억 명에 이른다. 국내에서는 모바일인덱스 기준 지난 1월 월간 활성 이용자 수가 269만 명으로 외국계 여행 예약 플랫폼 중 1위를 기록했다.

이번 제재는 대규모 이용자를 보유한 플랫폼의 소비자 보호 의무를 강조하는 사례로 평가된다. 공정위는 트립닷컴이 시정명령에 따라 앞으로 바우처 외에 현금 환불 등 다양한 선택지를 제공하도록 했으며, 소비자들이 과거 바우처로 환불받은 내역에 대해 다시 현금 등을 요구할 수 있는 절차도 마련하도록 명령했다. 이번 결정은 여행 예약 플랫폼 이용자들에게 환불 조건을 꼼꼼히 확인하고 불리한 조건에 동의하지 않도록 주의를 환기시키는 계기가 될 전망이다. 공정위는 앞으로도 유사한 위반 행위를 지속적으로 감시할 방침이다





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트립닷컴 과태료 통신판매업 미신고 바우처 환불 공정거래위원회

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