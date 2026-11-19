도널드 트럼프 미국 대통령이 내년 초까지 이란에 대한 군사 공격을 재개하지 않을 뜻을 밝혔다. 중간선거 결과 민주당의 상·하원 장악과 관련이 깊어 보이며, 백악관은 이란의 대응 시나리오를 면밀히 검토 중이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 남은 기간 중 이란에 대한 군사적 공격을 재개하지 않을 가능성을 시사했다. 그는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 후 귀국하는 길인 19일(현지시간) 로이터 통신과의 인터뷰에서 대이란 공습 재개 가능성을 묻는 질문에 "글쎄, 새해가 시작된 뒤 얘기하겠다"며 "우리에겐 시간이 있다"고 답했다.

트럼프 대통령은 이날 미 온라인매체 악시오스와의 전화 인터뷰에서도 "나는 (이란에 관해) 어떤 결정도 서두르지 않고 있다"며 "새해가 시작된 뒤 무슨 일이 일어나는지 지켜볼 것"이라고 재차 확인했다. 이는 연말까지 공격을 자제하며 이란 측의 반응을 관찰하겠다는 의미로 해석된다.

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트럼프 이란 공습 유보 배경

트럼프 대통령이 '새해'를 기준 시점으로 설정한 배경에는 중간선거 결과 민주당이 상·하원을 장악한 제120대 연방의회가 내년 초 시작되는 것과 무관치 않아 보인다. 민주당은 다수당 지위에 오르는 즉시 이란 전쟁에 대한 트럼프 행정부의 결정을 재검토하고 제동을 걸 태세다.

로이터 통신은 이날 발표된 미·중·러 3자 정상회담의 공동 성명에서 이란 관련 내용이 언급되지 않았다는 점을 주목했다. NBC 방송은 트럼프 대통령이 인터뷰에서 "(3자 회담) 대화가 실제로는 우크라이나 문제에 집중됐으며, 이란 전쟁은 거의 언급되지 않았다"고 언급했다고 전했다.

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JD 밴스 발언과 이스라엘 요청

트럼프 대통령은 이란 전쟁이 공화당의 중간선거 참패 원인이라고 지적한 JD 밴스 부통령의 소셜미디어 글에 대해선 "JD의 발언은 괜찮았다"며 "그가 말한 것은 옳았다"고 로이터에 밝혔다. 한편, 고프만 국장은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 지시에 따라 미국 측에 이란 공격 재개를 요청했으며, 생화학무기 개발과 관련된 이란의 활동에 대한 정보를 전달했다고 양국 소식통들은 전했다.

뉴욕타임스(NYT)는 이란이 미사일과 드론 전력을 재건하고 화학·생물학 무기 프로그램을 진전시키고 있다는 이스라엘 측 경고에 따라 이란 추가 공습 여부를 저울질하고 있다고 전날 보도했다. 미군 관계자들은 해군 함정과 전투기, 폭격기 등이 트럼프 대통령의 명령이 내려지면 비교적 단기간에 이란의 에너지 시설뿐만 아니라 드론과 미사일 시설을 타격할 수 있도록 준비하고 있다고 NYT에 전했다.

이란의 잠재적 보복과 미국 내부 논의

다만, 트럼프 대통령이 새해 전에 전격적으로 공습을 재개할 가능성도 배제할 수 없다. 지난 2월 말 개전 직전까지도 트럼프 대통령은 아직 결정을 내리지 않았다며 '연막작전'을 편 바 있다. 백악관은 미군이 준비한 공습 시나리오를 실행할 경우 이란이 어떻게 대응할 것인지 국방부와 정보 전문가들에게 평가를 요청했다고 소식통들은 전했다.

백악관은 여러 공격 시나리오 가운데 걸프국 석유·가스 시설에 대한 이란의 보복 공격을 촉발하지 않을 방안이 있는지도 물어본 것으로 전해졌다. 로이터는 도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 남은 기간 이란에 대한 공격을 재개하지 않을 가능성을 시사했다고 보도했다. zheng@yna.co.kr