트럼프 5000달러 배당금 구상, 해외 소비 차단 의지 밝혀

트럼프 미국 대통령이 성인 1인당 5000달러 배당금 구상을 재차 밝히며 한국 등 해외 소비 유출을 막겠다고 말했다. 재원과 실현 가능성을 짚어본다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 성인 1인당 5000달러 배당금 구상을 다시 언급하면서, 한국과 일본, 중국 등 해외에서 지원금이 소비되는 것은 원하지 않는다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 지난달 30일 플로리다주 유세에서 이 계획을 재차 강조했다. 11·3 중간선거를 앞두고 나온 발언이라는 점에서 정치권의 관심이 쏠리고 있다.

트럼프 대통령은 관세로 거둬들인 수입이 충분하다며 재원 마련에 자신감을 보였다. 그는 미국이 관세와 투자 유치 등으로 창출한 부가 25조 달러에 달한다고 주장하며, 이에 비추어 보면 큰돈이 아니라고 말했다.

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트럼프 배당금 구상의 재원과 실현 가능성

이와 비슷한 주장은 지난달 14일 몬태나주 유세에서도 나왔다. 배당금 구상은 지난 9월 텍사스주 댈러스에서 처음 공개된 이후 거듭 강조되고 있다.

트럼프 대통령이 제시한 지급 대상은 미국 성인 시민 약 2억4000만명이다. 1인당 5000달러를 지급하려면 단순 계산으로 총 1조2000억달러, 약 1600조원이 필요할 것으로 추산된다.

그러나 로이터통신이 지난 9월 보도한 미 의회예산국(CBO) 추산에 따르면, 당시 2026회계연도에 거둔 관세 수입은 약 1670억달러였다. 이는 배당금 지급에 필요한 금액의 약 14%에 불과하다.

CBO는 지난 8월 발표한 관세 관련 재정 전망에서 2026 회계연도 순관세 수입 전망이 기존 2월 전망보다 약 2500억달러 낮아졌다고 밝혔다. 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따라 징수한 관세 가운데 약 1660억달러가 환급될 것으로 예상된 점이 영향을 미쳤다.

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공화당이 상원과 하원을 모두 장악하더라도 법안 통과 과정에서 당내 이견이나 재정 부담에 대한 반대에 부딪힐 가능성이 있다. 실제 정책으로 이어질지는 불확실하다는 평가가 나온다.

미국인 관광객과 외국인 카드 소비 동향

트럼프 대통령은 해외 소비로 경제적 효과가 미국 밖으로 빠져나가는 것을 막겠다는 의도를 드러냈다. 한국의 경우 방한 미국인 관광객이 꾸준히 늘고 있는 흐름과 함께 살펴볼 필요가 있다.

올해 상반기 미국인 방한객은 81만1974명으로 전년 동기 대비 11.1% 증가했다. 9월 한 달에만 13만4000명의 미국인이 한국을 방문해 지난해 같은 달보다 10.4% 늘었다.

다만 미국인 관광객 증가가 트럼프 대통령의 한국 언급과 직접적인 연관이 있다고 보기는 어렵다. 여러 요인이 함께 작용한 것으로 보인다.

같은 기간 외국인 관광객의 관광 분야 카드 소비액은 15조8450억원으로 전년 동기 대비 46.8% 늘었다. 관광객 수뿐 아니라 실제 소비 규모도 확대되고 있는 셈이다.

소비쿠폰 사례와 현금 지급 효과 비교

미국은 코로나19 팬데믹 당시 세 차례에 걸쳐 국민에게 직접 현금을 지급한 경험이 있다. 2020년 3월 성인 1인당 최대 1200달러, 같은 해 12월 최대 600달러, 2021년 3월 최대 1400달러가 지급됐다.

다만 당시에는 팬데믹으로 인한 경제적 충격을 완화하기 위한 긴급 지원이라는 명확한 목적이 있었다. 별다른 경제 위기 없이 1조달러가 넘는 배당금을 지급하는 것은 재정적 맥락이 다르다.

현금 지급은 가계의 가처분소득을 늘려 소비를 촉진할 수 있다. 하지만 한꺼번에 막대한 자금이 시장에 유입되면 수요가 공급을 앞지르면서 물가 상승 압력이 커질 수 있다.

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배당금을 국채 발행으로 조달할 경우 재정적자와 정부 부채가 더 늘어나고 국채 금리에도 영향을 줄 수 있다. 지급 비용과 재정적자, 물가에 미칠 영향을 고려하면 실현 가능성에 의문이 제기된다.

한국에서도 소비를 촉진하고 소상공인을 지원하기 위해 전 국민에게 소비쿠폰을 지급한 사례가 있다. 당시 1인당 지급액은 소득과 거주 지역 등에 따라 15만~55만원으로 차등화됐다.

소비쿠폰은 신용·체크카드 충전금과 선불카드, 지역사랑상품권 등의 형태로 제공됐다. 한국의 소비쿠폰은 국내 소상공인과 지역경제를 지원하기 위해 사용처를 제한한 정책이었다.

한국은행이 지난 6월 발표한 '민생회복 소비쿠폰의 경제적 효과 평가'에 따르면, 소비쿠폰 사용처의 월평균 매출은 비사용처보다 2.91% 더 증가했다. 분석 방법에 따라 매출 증가 효과는 1.46~3.76%로 추산됐다.

소비쿠폰이 2025년 국내총생산 성장률을 약 0.12% 높이는 효과를 냈다는 분석도 나왔다. 단기적으로 가계의 소비 여력을 높이고 소상공인 매출을 끌어올리는 데 기여한 셈이다.

다만 지속적인 성장 효과를 위해서는 사용처와 지원 방식 등을 정교하게 설계하고, 소상공인의 경쟁력을 높이는 별도의 정책도 필요하다는 지적이 있다.

트럼프 대통령의 배당금은 미국 성인 시민 전체를 대상으로 훨씬 큰 금액을 일회성으로 지급하고, 소비가 해외로 유출되지 않도록 하겠다는 구상이다. 한국의 소비쿠폰과는 목적과 규모에서 뚜렷이 다르다.

공화당이 이번 중간선거에서 하원 다수당 지위를 잃을 수 있다는 전망이 우세하고, 상원 역시 접전이 예상된다. 이에 따라 배당금 구상이 실제 정책으로 이어지기보다 선거를 앞둔 유세용 메시지에 그칠 수 있다는 분석도 제기된다.