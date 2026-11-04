트럼프 지지층 붕괴, MZ·라틴계 대거 민주당으로 회귀

미국 중간선거에서 도널드 트럼프 전 대통령의 핵심 지지층이었던 MZ세대와 라틴계가 민주당으로 대거 이동하며 정치 지형이 급변했다.

2년 전 도널드 트럼프 미국 대통령이 대선에서 승리하는 데 결정적 역할을 한 MZ세대 청년층과 라틴계 유권자 들이 이번 중간선거에서 지지를 철회하고 민주당 으로 대거 이동했다. 고물가 와 강경 이민 단속 정책이 이들의 정치적 성향을 빠르게 바꾸는 주요 원인으로 작용했다.

2024년 대선 지지층의 급격한 민주당 전환

전미 언론인협회(NYT)가 미 전역에서 실시한 유권자 동향 조사는 지난 2024년 대선과 이번 중간선거의 지지층 변화를 명확히 보여준다. 총 2만6천700여명의 유권자를 대상으로 투표 전과 투표 후 설문을 실시한 이 조사 결과, 인종, 성별, 연령, 교육 수준을 구분한 모든 인구집단에서 민주당 지지세가 뚜렷해졌다. 특히 트럼프 대통령의 핵심 지지 기반이었던 젊은 층의 변화폭이 극적으로 나타났다.

Also read 성인병 앓는 MZ '난임 걱정'…불임 36%가 30대 초반이었다 [MZ 가속노화]

18세부터 29세까지의 Z세대(젠지) 유권자 70%가 민주당을 선택했다. 이는 2년 전 대선 대비 32%포인트(p) 급증한 수치로, 젊은 세대가 공화당에서 민주당으로 빠르게 기울고 있음을 보여준다. 30세부터 44세까지의 밀레니얼 세대(M세대) 유권자 역시 같은 기간 동안 24%포인트가 대거 민주당으로 이동했다.

성별과 연령을 결합한 세부 집단의 분석에서도 유사한 경향이 나타났다. 30세 이하의 남성 유권자 중에서는 38%포인트가 민주당으로 돌아섰다. 이들은 2024년 대선 당시 공화당 지지율이 23%포인트로 기울며 트럼프 대통령의 재선 승리를 뒷받침했던 주요 집단이었다. 그러나 이번 선거에서 이들은 더 큰 폭으로 민주당 쪽으로 돌아서는 모습을 보였다.

Advertisement

고물가와 이민 단속이 초래한 라틴계와 백인 지지 이탈

라틴계 유권자들도 민주당으로의 이동이 두드러졌다. 전체 라틴계 유권자의 28%포인트가 민주당으로 이동해 현재 69%의 지지율을 기록하고 있다. 연령과 인종을 결합한 집단에서도 변화는 동일했다. 30세 이하의 남성 라틴계 유권자들은 47%포인트가 대거 민주당으로 전환하며 가장 큰 폭의 지지 변화를 보였다.

민주당 지지세 강화는 유색인종에게만 국한되지 않았다. 트럼프 대통령을 2016년 대선부터 핵심 지지층으로 여겨왔던 백인 유권자 사이에서도 지지 이탈 현상이 나타났다. 백인 유권자 사이에서는 트럼프 대통령에 대한 분노가 이번 투표로 표출되었으며, 특히 대학 학위가 없는 백인 유권자들의 실망도가 컸다. 이들 집단에서 14%포인트가 민주당 성향으로 전환했다.

생계 부담과 이민 정책이 유발한 정치적 역풍

이러한 대규모 정치적 변화 뒤에는 구체적인 생활 현실이 자리하고 있다. 젊은 층의 경우 고물가로 인해 미래에 대한 전망이 어두워졌으며, 트럼프 대통령이 대선 공약으로 내세웠던 '아메리칸 드림 재건'이 도달하기 어려운 목표가 되었다는 좌절감이 투표 동향에 영향을 줬다는 분석이다.

라틴계를 비롯한 유색인종 유권자들의 경우, 생활비 급등 문제와 함께 강경 이민 단속 정책이 변심의 핵심 요인으로 작용했다. 불법체류자 체포에 강도 높은 공권력이 동원되면서 지역사회 전체가 공격받는 불안감이 조성되었고, 이는 결국 트럼프 대통령의 지지 철회로 이어졌다. 강경 이민 단속 정책에 따른 마구잡이식 체포가 이들의 지지 철회에 직접적인 영향을 미쳤다는 평가가 지배적이다.

Advertisement

모든 인구집단에서의 민주당 지지세 확산과 향후 전망

결과적으로 트럼프 대통령보다 변화폭이 작기는 했으나, 모든 인구집단에서 민주당 지지세가 뚜렷해졌다. 이는 특정 계층을 넘어 미국의 광범위한 유권자 층이 현재 행정부의 정책 방향에 대해 부정적인 인식을 보이고 있음을 의미한다. MZ세대의 높은 참여도와 라틴계의 정치적 재편은 향후 미국의 정치 지형을 근본적으로 바꾸는 전환점이 될 가능성이 크다.

이번 유권자 동향 조사는 단순히 한 번의 선거 결과를 넘어, 고물가와 이민 정책이 유권자의 심리에 얼마나 치명적인 영향을 미치는지를 보여준 사례다. 특히 대학 학위가 없는 백인 유권자의 이탈은 트럼프 대통령 기반이었던 전통적 공화당 지지층의 내부분열 가능성을 시사하며, 민주당이 이러한 흐름을 얼마나 잘 활용할지가 향후 정책 집행과 선거 전술에서 중요한 변수로 작용할 전망이다.