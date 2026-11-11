트럼프 행정부, 러시아에 새 안보협정 제안 요청

트럼프 행정부는 우크라이나 전쟁 종식 합의의 일환으로 러시아에 유럽과의 안보협정안을 제출할 것을 요구했다. 유럽 안보 구조의 변화와 나토의 역할에 대한 논란이 예상된다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 우크라이나 전쟁 종식 합의의 일환으로 러시아 측이 제안할 새로운 안보협정(Security Agreement) 초안을 제출해 줄 것을 공식적으로 요구했다. 이는 서방이 과거 단호히 거부해 온 사항으로, 유럽의 안보 체계를 재편할 수 있는 중대한 전환점이 될 전망이다.

아부다비 3자 회담에서 안보안 요구

미 인터넷매체 액시오스는 11일(현지시간) 보도를 통해 이 같은 Trump 행정부의 입장이 10일부터 11일까지 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 미국-러시아-우크라이나 3자 회담에서明确提出됐다고 전했다. 이번 회담은 지난 2월 이후 9개월 만에 양국 대표단이 미국 중재 아래 직접 마주 앉은 자리였다. 미국 대표단에는 스티브 윗코프 특사와 재러드 쿠슈너, 알렉서스 그린케비치 미군 유럽사령관 등이 참석했으며, 이들은 회담의 핵심 의제로 새로운 유럽-러시아 안보 체제에 대한 합의를 도출하려는 방안을 제시했다.

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러시아의 안보 우려와 미국의 조건

러시아 협상단은 블라디미르 메딘스키 푸틴 대통령 보좌관 이끄는 대표단이 주도했다. 메딘스키 보좌관은 러시아가 서방 군사동맹체 북대서양조약기구(NATO·나토)의 동쪽으로의 확장을 제한하고 동유럽의 군사적 배치 축소를 위한 안보협정을 수년 동안 추구해 왔다고 주장했다. 또한, 푸틴 대통령이 2021년 당시 조 바이든 미국 대통령에게 안보 우려를 담은 서한을 전달했으나 답변을 받지 못했고, 이로 인해 우크라이나를 침공했다고 역설했다. 그러나 윗코프 특사와 쿠슈너는 2021년 이후 국제 정세가 크게 달라졌다는 점을 강조하며, 러시아 측에 이러한 안보 우려를 포함하되 러시아가 긴장 완화를 위해 취할 수 있는 상응 조치와 향후 유럽 공격 불이행에 대한 신뢰를 담아야 한다고 요구했다.

유럽 대표 참여 요구와 러시아의 거절

미국 대표단은 러시아의 요구에 더해, 향후 우크라이나 평화 회담에 유럽 대표들의 참여를 허용할 것을 러시아에 강력히 권했다. 재러드 쿠슈너는 기자회견에서 "유럽이 제안을 긍정적으로 받아들이도록 하려면 러시아도 다양한 긴장 완화 방안과 다른 제안을 제공해야 한다"고 밝혔다. 하지만 블라디미르 메딘스키 보좌관은 유럽 지도자들이 우크라이나 국민을 속이고 민간인 희생을 부추기고 있다며 비난했고, 유럽 지도자들과 논의할 수 있을지 의문을 제시했다. 다만 메딘스키 보좌관은 러시아도 종전 합의의 일환으로 유럽과 포괄적인 안보협정을 체결하기를 원한다는 점은 인정했다.

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모스크바 및 더블린 방문으로 협상 확대

스티브 윗코프 특사와 재러드 쿠슈너는 12일 러시아 모스크바로 이동하여 푸틴 대통령에게 이러한 요청을 재차 전달할 예정이다. 이들은 러시아 일정을 마친 후 같은 날 밤 아일랜드 더블린으로 이동하여 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만날 계획이다. 더블린에서는 12일 유럽정치공동체(EPC) 정상회의와 13일 비공식 유럽연합(EU) 정상회의 등 유럽의 고위급 행사가 예정되어 있어, 미국은 협상 과정에 유럽이 참여하도록 유도할 것으로 보인다. 이는 트럼프 행정부가 우크라이나 전쟁 종식과 새로운 유럽-러시아 안보 협정 논의를 동시에 추진하겠다는 구상이다.

유럽의 거부권 문제와 안보 구조 논란

미국은 실제 안보협정의 이행을 종전 합의 이후에 추진하겠다는 방침이나, 유럽 대표들의 참여와 동의 없이는 러시아와 체결하지 않을 것이며 러시아에 유럽 안보 문제에 대한 거부권을 부여하지 않을 것이라고 밝혔다. 이는 더블린 행사에서의 핵심 쟁점이 될 전망이며, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난 9일 "유럽 안보 구조에 관한 의미 있는 논의는 오직 우크라이나 휴전 이후에야 이뤄질 수 있다"며 나토 동맹국들과 EU 회원국들이 함께해야 한다고 강조했다. 일부 유럽 외교관들은 미국의 구상에 반발이 크며, 트럼프 대통령이 러시아에 유리하게 종전 합의를 밀어붙이거나 나토 중심의 유럽 안보 체계를 뒤흔들 가능성에 대해 강한 의심을 품고 있다.