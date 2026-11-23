트럼프 대통령과 밴스 부통령의 직접적 중재로 엔비디아 젠슨 황 최고경영자가 사임 11일 만에 복귀하며 기업과 정부 간 갈등이 해소되었다.

도널드 트럼프 미국 행정부의 직접적인 중재로 엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자가 이사회와의 갈등 끝에 사임 11일 만에 직위로 복귀했다. 이는 실리콘밸리 최고 기술 리더와 미국 정부 간 치열했던 긴장감이 한 방에 해소되는 놀라운 전개였다.

트럼프 대통령의週末 특명과 밴스 부통령의 비밀 작전

제이디 밴스 부통령은 트럼프 대통령의 지시에 따라 지난 주말 사이 젠슨 황과 엔비디아 이사회를 직접 접촉해 사태 해결을 주도했다. 밴스 부통령은 정치 입문 전 벤처캐피털리스트로 활동하며 실리콘밸리 인맥이 두텁다는 평가를 받아 이 같은 역할에 적합하다고 판단되었다.

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트럼프 대통령은 지난주 후반 황 최고경영자의 복귀를 적극 추진하기로 마음을 굳혔으며, 주말 특명을 통해 밴스 부통령에게 황 및 이사회와의 협상을 지시했다. 이 과정은 행정부 내 극소수 최고위 인사만 알고 있을 정도로 철저히 비밀리에 진행되었다.

안보 위험 해제와 준법감시위원회 신설 결정

밴스 부통령은 블랜치 법무장관 등과 협의한 뒤 21일부터 22일 이사회 설득에 나섰다. 그는 미 정부가 젠슨 황을 국가안보 위험으로 보지 않는다는 공식 입장을 엔비디아 이사회에 전달하며 설득의 핵심 근거로 활용했다.

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일요일인 22일 밤 엔비디아 이사회는 월요일 아침 주식시장 개장 전 황 최고경영자의 복귀를 행정부에 통보했다. 이사회는 23일 아침 발표한 성명에서 "미 정부 고위층의 의견을 수렴한 결과 국가안보 위험이 없다고 판단했다"고 명시했다.

또한 이사회는 첨단 반도체 밀수 의혹에 대응하기 위해 준법감시위원회를 신설하는 계획을 함께 발표했다. 이는 외부의 안보 우려를 불식시키고 내부 거버넌스를 강화하기 위한 조치로 해석된다.

트럼프 행정부의 분리 원칙과 메가스피드 제재

트럼프 대통령은 정보 유출 없이 복귀가 성사된 데 대해 크게 만족감을 드러냈다. 그는 뉴욕타임스와 전화 통화에서 "내가 어젯밤 일을 잘 처리한 건가?"라고 물으며 황 최고경영자가 회사를 운영해야 한다는 점을 강조했다.

시엔비시(CNBC)와의 인터뷰에서 트럼프 대통령은 이사회와 직간접적으로 소통해 거래를 성사시켰다고 밝혔다. 그는 "젠슨을 잃는 것이 진짜 위협"이라며, 만약 황 최고경영자가 당장 중국행 비행기를 타면 중국은 원하는 모든 것을 줄 것이라고 주장했다.

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트럼프 행정부는 젠슨 황 개인과 반도체 밀수 수사를 분리하려는 행보를 보였다. 미 상무부는 23일 황 최고경영자와 내연 관계였던 앨리스 황이 운영하던 싱가포르 데이터센터 업체 '메가스피드'를 수출통제 명단에 포함했다.

메가스피드에 엔비디아 칩 등 미국 기술을 공급하는 경우 미 정부의 허가를 받아야 하는 이 규제는 기업 소유주와 경영진의 법적 책임을 명확히 구분하는 행정부 의지를 보여준다.