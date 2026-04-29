트럼프 대통령, 이란에 '항복' 촉구…NATO에 실망감 표출

트럼프 대통령이 이란 해상 봉쇄 작전을 자평하며 이란에 항복을 촉구하고, NATO의 호르무즈 해협 군사 지원 거절에 실망감을 표출했습니다. 또한, 푸틴 대통령과의 통화 내용과 우크라이나 전쟁 종식에 대한 의지를 밝혔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 백악관에서 가진 기자들과의 대화에서 대이란 해상 봉쇄 작전을 ‘100% 완벽한 천재적 발상’이라고 자평하며 이란에게 항복을 촉구했다. 그는 이란 봉쇄 조치가 미국의 해군력을 보여주는 증거이며, 이란이 항복하면 상황이 해결될 것이라고 강조했다.

또한, 이란 드론 공격에 대응하기 위해 고가의 미사일 대신 총알을 사용하고 있으며, 대드론 장비도 충분히 확보하고 있다고 밝혔다. 미국과 이란은 이슬라마바드에서 종전 협상을 진행했지만 교착 상태에 빠져 있으며, 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 포기하지 않는 한 합의는 없을 것이라고 단언했다. 그는 이란의 핵무기 금지와 60% 농축 우라늄 인계를 미국의 레드라인으로 설정하고 압박을 가하고 있다. 한편, 트럼프 대통령은 아랍에미리트(UAE)의 OPEC 탈퇴 결정에 대해 유가 하락에 도움이 될 것이라며 환영했다.

그는 UAE 대통령이 똑똑하며 자신만의 길을 가고 싶어 하는 것 같다고 언급했다. 또한, 찰스 3세 영국 국왕의 미국 의회 연설에 대해 ‘매우 훌륭했다’고 평가하며, 국왕이 이란 문제에 대해 도움을 줄 수 있었을 것이라고 아쉬움을 표했다. 트럼프 대통령은 NATO 회원국들이 호르무즈 해협 안전 확보를 위한 군사 지원 요청을 거절한 것에 대해 실망감을 드러내며, NATO 탈퇴 가능성까지 언급했다. 이는 트럼프 행정부 출범 이후 서방 세계의 대서양 동맹이 균열 양상을 보이고 있다는 우려를 반영한다.

마지막으로, 트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화한 사실을 공개하며, 푸틴 대통령이 이란 우라늄 농축 문제에 관여하고 싶어 했지만, 자신은 우크라이나 전쟁 종식에 더 관심이 있다고 말했다. 그는 푸틴 대통령에게 휴전을 제안했으며, 푸틴 대통령이 휴전을 발표할 수도 있다고 예상했다. 트럼프 대통령은 이란 핵 문제 해결과 우크라이나 전쟁 종식을 위한 외교적 노력을 지속하고 있으며, 미국의 국익을 최우선으로 고려하는 외교 정책을 추진하고 있음을 보여준다. 이러한 발언들은 국제 정세에 대한 트럼프 대통령의 독특한 시각과 그의 외교 전략을 엿볼 수 있게 한다





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