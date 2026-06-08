트럼프 대통령, NBA 파이널 관람…뉴욕 표심 잡기 전략?

트럼프 대통령이 뉴욕 닉스의 NBA 챔피언십 결정전 3차전을 관람하며 고향 뉴욕에서의 이미지 쇄신과 중간선거 유권자 표심 잡기에 나섰다. 민주당 강세 지역인 맨해튼에서 낮은 지지율을 기록한 가운데, '뉴요커' 정체성을 강조해 유권자들에게 어필하려는 전략으로 풀이된다.

주말부터 뉴저지주 별장에 머무른 도널드 트럼프 대통령은 뉴욕으로 이동해 맨해튼의 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 뉴욕 닉스 와 샌안토니오 스퍼스의 NBA 챔피언십 결정전 3차전을 직접 관람했습니다.

이번 관람은 '뉴욕 토박이'인 트럼프 대통령이 자신의 고향 팀의 경기를 보기 위해 나선 것으로 주목받고 있습니다. 뉴욕 타임스는 이를 "뉴욕 토박이인 트럼프 대통령의 귀향"이라고 평했고, USA 투데이는 "단순한 귀향을 넘어 사자 굴로 들어가는 것"이라고 그 의미를 부여했습니다. 트럼프 대통령은 2024년 대선에서 뉴욕주 전체 득표율은 43%에 그쳤고, 특히 맨해튼 지역에서는 17%의 낮은 지지율을 기록했습니다.

이에 따라 트럼프 대통령이 민주당 성향이 강한 뉴욕 시민들의 표심을 의식해 '뉴요커' 출신이라는 점을 강조하며, 53년 만에 NBA 정상에 오를 가능성이 높아진 닉스의 경기를 관람함으로써 중간선거를 앞둔 유권자들에게 어필하려는 전략이라는 분석이 나오고 있습니다. 한편 정치적 입장과 상관없이 닉스의 영광을 함께 누릴 수 있다는 점을 강조하며, 민주당 지지자들로부터 야유를 받더라도 경기를 즐길 준비가 되어 있다는 시각도 있습니다. 버락 오바마 전 대통령은 재임 시절 NBA 파이널 경기를 직접 찾아본 적이 없지만, 트럼프 대통령은 스포츠 이벤트에 자주 참석하는 것으로 알려져 있습니다.

오바마 전 대통령은 NFL 슈퍼볼, majors 골프 대회, 자동차 경주 데이토나 500, US오픈 테니스 남자 단식 결승전 등을 관람한 바 있습니다. 이번 NBA 파이널 관람은 MSG 그룹 회장이자 닉스 구단주인 제임스 돌朗의 초청으로 이루어졌습니다. NBA는 미국 주요 스포츠 리그 중 정치적으로 진보 성향이 강하고, 흑인 선수들이 주축인 리그로서 트럼프 대통령의 정책에 반대하는 목소리가 많았습니다. 특히 닉스의 상대 팀인 샌안토니오 스퍼스의 간판 흑인 선수 빅토르 웸반야마는 트럼프 대통령의 반이민 정책을 공개적으로 비판한 바 있습니다.

그는 "민간인 살해가 마치 용납될 수 있는 것처럼 취급되는 분위기가 이해하기 어렵다"고 말하기도 했습니다. 이와 대조적으로 UFC는 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 MAGA 성향과 연결되어 있습니다. 뉴욕시의 에릭 애덤스 시장은 "이미 경기장 입장권을 샀지만, 트럼프 대통령과는 완전히 다른 구역에 앉게 될 것"이라고 언급했습니다. 애덤스 시장은 이전에 트럼프 대통령을 비판하기도 했지만, 백악관 초청에는 응해 예의 바르고 화기애애한 모습을 보이기도 했습니다.

NBA 커미셔너 애덤 실버는 영국 일간지 가디언 인터뷰에서 트럼프 대통령을 "매우 뉴욕다운 사람이며, 공직에 출마하기 전부터 열렬한 닉스 팬"이라고 설명했습니다





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