트럼프 대통령, 시 주석과 미-중 정상회담 개최

트럼프 대통령과 시 주석이 미-중 정상회담을 개최한 가운데, 양국 간의 관계 변화에 대한 다양한 관측이 제기되고 있다.
중국 관영 신화통신 보도를 보면, 14일 오전 중국 베이징 인민대회당에서 열린 미-중 정상회담 에서 시진핑 중국 국가주석과 만난 도널드 트럼프 미국 대통령은 ‘미국과 중국은 세계에서 가장 중요하고 강력한 국가이며, 미-중 협력은 양국과 세계에 많은 위대하고 유익한 성과를 가져올 수 있다’며 이렇게 말했다. 2시간15분에 걸친 회담을 마친 트럼프 대통령은 이날 오후 시 주석의 안내를 받아 15세기에 지어진 제단인 베이징 톈탄(천단)공원을 방문했다.
이어 이날 저녁 인민대회당에서 열린 국빈 환영 만찬에서 시 주석은 ‘중국 부흥과 ‘미국을 다시 위대하게’(MAGA·마가)는 양립 가능하다’며 ‘양국은 경쟁자가 아닌 파트너가 되어야 한다’고 말했다. 트럼프 대통령도 만찬 연설에서 시 주석을 ‘친구’라고 부르며 ‘우리는 매우 긍정적이고 건설적인 논의를 나눴다’고 말했다. 트럼프 대통령의 시 주석에 대한 ‘상찬’은 대만 문제를 두고 ‘미국이 잘못 처리하면 충돌할 것’이라고 경고한 시 주석의 발언과 날카롭게 대비되며, 9년 만에 크게 달라진 두 나라의 위상을 단적으로 드러냈다
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