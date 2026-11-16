도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 이어 김정은 북한 국무위원장과도 APEC 정상회의 기간 중 만나기로 했다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 18일부터 19일까지 중국 선전 (선전)에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하는 것을 계기로 김정은 북한 국무위원장을 만날 수 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 16일(현지시간) 필리핀과 중국 등 아시아 국가들을 순방하기 전 백악관에서 기자들과 만난 자리에서 이번 여행 일정 중 북미 두 정상의 재회 가능성이 있음을 시사했다.

트럼프, APEC 기간 중 김정은 회동 가능성 언급

트럼프 대통령은 필리핀과 중국 등 아시아 순방을 떠나기 전 백악관에서 진행한 기자회견에서 시진핑 중국 국가주석을 만날 예정이라고 먼저 밝혔다. 이어 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 만나기로 했으며, 김정은 위원장과도 만날 수 있다는 입장을 공개적으로 제시했다. 기자들이 구체적인 meeting 장소에 대해 '어디에서'라고 질문하자, 트럼프 대통령은 명확하게 '중국에서'라고 답하며 그 가능성을 확인했다.

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트럼프 대통령이 김정은 위원장과의 재회 가능성을 언급한 것은 취재진의 질의가 시작되기 전인, 이번 순방 일정을 간략히 설명하는 과정에서 선제적으로 밝혀진 것이다. 이에 따라 14일부터 15일까지 이틀간의 주말을 거치면서 외교적 상황이나 접근 방식이 변화함에 따라, 이번 APEC 정상회의를 통해 북미 정상회담이 개최될 가능성이 더욱 커졌다는 관측이 나오고 있다.

APEC 개최지 선전 vs 단둥 구체적 장소 미정

트럼프 대통령은 김정은 위원장과의 만남 가능성을 시사했으나, 정확한 장소에 대해서는 여전히 구체적인 정보를 밝히지 않았다. APEC 정상회의가 열리는 주会場인 중국 선전이 될지, 아니면 최근 김정은 위원장이 깜짝 방문했던 중국 지린성 단둥이 될지 여부는 아직 확정되지 않았다. 이는 양측이 실무 협상을 통해 최종 합의를 보아야 할 사안으로 보인다.

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특히 김정은 위원장의 방중 여부가 APEC 정상회의의 주최국이자 북미 간 회담 주선 역할을 할 수 있는 중국 정부의 입장에 크게 달려 있다는 점이 드러났다. 트럼프 대통령 측이 중국에 공을 넘긴 것으로 보여, 방중 기간 중 북미 간 회담 가능성을 지속적으로 타진하며 외교적 불씨를 살려나갈 것으로 예상된다. 이는 중국을 중재자 역할을 수행하게 하여 양국 간의 직접적 마찰을 줄이고 협상 분위기를 조성하려는 전략으로 해석된다.

공화당 중간선거 참패 이후 외교 주도권 강화 포석

트럼프 대통령이 이번 APEC 회동 가능성을 재차 언급한 배경에는 미국 내 정치적 상황이 작용하고 있다는 분석이 지배적이다. 트럼프 대통령은 그동안 북한을 핵보유국으로 인정하는 듯한 발언을 서슴지 않으면서, 올해 말까지 김정은 위원장과 만나고 싶다는 의지를 repeatedly 피력해 왔다. 이러한 외교적 행보는 여당인 공화당이 미국 중간선거에서 참패한 이후 남은 임기 동안 정치적 영향력을 유지하기 위한 전략적 선택으로 보인다.

공화당의 선거 참패 이후 트럼프 대통령은 남은 2년간 급속한 레임덕(의전 대통령) 현상에 빠질 위기에 놓여 있다. 이러한 정치적 어려움 속에서도 내치보다는 외교 분야에서 뚜렷한 업적을 남겨 집권 2기의 위상을 강화하려는 포석이라는 해석이 나온다. 외교적 성과를 통해 정치적 지지율을 회복하고 정책 입안권을 확장하려는 시도가 노골적으로 드러난 셈이다.

미중러 3자 정상회담 진행 및 향후 일정

트럼프 대통령은 중국 선전으로 이동하여 18일부터 19일까지 열리는 APEC 정상회의에 공식 참석한다. 이번 회의 기간에는 미국의 트럼프 대통령, 중국의 시진핑 국가주석, 러시아의 푸틴 대통령 등 주요국 정상들이 한자리에 모여 미중러 3자 정상회담이 열릴 예정이다. 이는 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 주요 강대국 간의 대화 채널을 유지하려는 국제사회의 기대와도 부합하는 결과다.

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트럼프 대통령의 일정에 따라 북미 정상 간 직접 대면이 이루어질 경우, 이는 김정은 위원장이 방중하는 시점과 일치할 것이다. 두 정상은 북한의 비핵화 진전 사항과 한미 군사 연습, 그리고 경제 제재 완화 등 핵심 쟁점들을 논의할 가능성이 높다. 특히 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 양자 및 삼자 회담을 통해 지역 안보 협력 방안도 함께 모색될 전망이다.

이번 순방은 트럼프 대통령이 아시아 지역에서의 미국 위상을 재확인하는 중요한 계기가 될 것이다. APEC 정상회의는 아시아태평양 지역 경제 협력의 핵심 플랫폼으로서, 미국이 지역 내 영향력을 유지하기 위해 필수적인 무대이다. 여기서 김정은 위원장과의 만남이 성사된다면, 이는 북미 관계 정상화의 새로운 전환점으로 평가받을 것이다.