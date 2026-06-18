트럼프 "이란 MOU는 핵무기 막는 벽"…JCPOA와 비교 논란

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과 체결한 양해각서(MOU)를 '트럼프 합의'라 칭하며 핵무기 확산을 막는 성과라고 자평했다. 그러나 전문가들은 과거 오바마 행정부의 JCPOA와 본질적으로 다르며, 합의 이행 불발 시 견제 장치가 부재하다고 지적한다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의 기자회견에서 이란과 체결한 양해각서( MOU )를 ' 트럼프 합의'라고 칭하며 핵무기로 가는 것을 막는 벽이라고 자평했다.

반면 2015년 오바마 행정부 때 체결된 핵합의(JCPOA)는 '오바마 합의'로 규정하며 그것은 핵무기로 가는 길이었다고 비판했다. 트럼프 대통령은 이란의 고농축 우라늄을 미국 측에 넘길 것이라고 주장했지만, 실제 MOU에는 우라늄 반출 관련 조항이 포함되지 않아 논란이 일고 있다. JCPOA 협상에 참여했던 로버트 맬리 전 이란 특사는 두 합의는 근본적으로 다른 맥락의 합의로 비교 자체가 무의미하다고 평가했다. JCPOA가 핵 프로그램에 대한 본합의였다면, 이번 MOU는 본협상 시작을 위한 가이드라인에 불과하다는 설명이다.

JCPOA에 따라 이란은 15년간 3.67%로 우라늄 농축이 제한되었고, 초과분의 97%를 러시아로 반출했다. 그러나 트럼프 1기 때인 2018년 JCPOA가 폐기된 후 이란은 핵무기 10~12개를 만들 수 있는 60% 고농축 우라늄 440kg을 확보하게 됐다. 이번 MOU에서 이란은 핵무기를 조달하거나 개발하지 않을 것을 재확인한다는 문구에 합의했지만, 이는 기존 주장과 다르지 않다. 고농축 우라늄에 대해서는 최소한 IAEA 감독 하에 현장에서 희석하기로 했으며, 반출 문제는 60일간의 본협상에서 다루기로 했다.

트럼프 대통령은 이날 기자회견에서 구체적 근거 없이 그들은 농축 물질을 우리에게 넘겨줄 것이라고 주장했지만, 이는 레드라인이었던 우라늄 반출 조건과 배치된다. JCPOA와 이번 MOU는 이란의 합의 이행에 상응한 보상을 제공한다는 점에서 유사하지만, 불이행 시 견제 장치에서 차이가 있다. JCPOA에는 스냅백 조항이 있어 이란이 합의를 위반하면 기존 제재가 자동 복원되지만, MOU에는 그러한 장치가 없다. 트럼프 대통령은 이 합의는 99% 확률로 이란이 핵무기를 가질 수 없게 한다면서도 만약 준수하지 않으면 폭격할 것이라고 말했다.

또한 JCPOA는 본합의까지 20개월이 걸렸지만, 트럼프 행정부는 60일 안에 모든 과정을 끝내겠다고 한다. 여기에 종전, 호르무즈해협 개방, 전쟁 피해 복구 등 복합적인 사안이 포함되어 협상 난도가 높다. 특히 이란에 대한 다층적 보상은 협상의 지렛대를 이란에 넘겨줄 수 있다는 우려가 나온다. 뉴욕타임스는 이란은 수익이 유입되면 경제 위기를 완화할 수 있지만, 미국은 중요한 지렛대를 잃게 된다고 분석했다.

트럼프 대통령은 이날 베르사유궁에서 열린 만찬 도중 직접 MOU에 서명했으며, 이에 따라 대규모 제재 해제 일정도 빨라졌다. 공화당 내에서도 비판이 쏟아졌다. 빌 커시디 상원의원은 레이건이 무덤에서 뒤척일 정도로 수십년간 최악의 외교 실수라고 말했고, 테드 크루즈 의원은 우리를 죽이려는 광인들에게 수십억 달러를 주는 것은 좋은 생각이 아니라고 했다. 니키 헤일리 전 유엔대사도 제재를 풀고 돈을 풀어주는 것은 거대한 실수라고 주장했다.

트럼프 지지층인 마가(MAGA) 진영에서도 우려가 나와 벤 샤피로는 재앙이라고, 에릭 에릭슨은 미국의 항복이라고 비판했다





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