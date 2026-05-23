트럼프, 이란에 대한 공습 재개 가능성

트럼프 대통령이 긴급 안보팀 회의를 소집한 뒤 연휴 일정을 취소한 것은 미국과 이란 간 종전 협상이 답보 상태에 빠지면서 트럼프 대통령이 군사적 옵션으로 점점 기울고 있는 것 아니냐는 관측이 나온다. 특히 트럼프 대통령이 이란과의 협상에서 돌파구가 마련되지 않을 경우 이란에 대한 공습을 단행하는 방안을 진지하게 고려하고 있다고 트럼프 대통령과 최근 직접 대화한 소식통들을 인용해 전했다. 한 측근은 ‘트럼프 대통령이 전쟁 승리와 종결을 선언할 수 있는 최종적이고 ‘결정적인’ 주요 군사 작전 가능성을 언급했다’고 전했다.

트럼프 , 협상 실패 시 이란 공격 진지하게 고려 미국이 이란에 대한 공습을 재개할 수 있다는 관측이 나오는 가운데 도널드 트럼프 대통령이 긴급 안보팀 회의를 소집한 뒤 연휴 일정을 취소했다. 미국과 이란 간 종전 협상이 답보 상태에 빠지면서 트럼프 대통령이 군사적 옵션 으로 점점 기울고 있는 것 아니냐는 관측이 나온다.

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 트럼프 대통령이 이날 오전 JD 밴스 부통령과 피트 헤그세스 국방장관, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 고위 참모들과 회의를 열고 이란 전쟁에 대해 논의했다고 보도했다. 특히 트럼프 대통령이 이란과의 협상에서 돌파구가 마련되지 않을 경우 이란에 대한 공습을 단행하는 방안을 진지하게 고려하고 있다고 트럼프 대통령과 최근 직접 대화한 소식통들을 인용해 전했다. 한 측근은 ‘트럼프 대통령이 전쟁 승리와 종결을 선언할 수 있는 최종적이고 ‘결정적인’ 주요 군사 작전 가능성을 언급했다’고 전했다.

트럼프 대통령은 최근 며칠 간 이란과의 협상에 대해 큰 좌절감을 토로했다고 소식통들은 전했다. 트럼프 대통령은 지난 19일 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 통화에선 외교 노력에 중점을 뒀으나, 21일 밤에는 공습을 지시하는 쪽으로 기울었다고 소식통들은 전했다. 미국은 20일 이란 측에 ‘최종 제안’을 전달했으며 이란 측이 이를 수용하지 않을 경우 군사 공격을 재개할 것이라고 경고한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 이란에 대한 군사 옵션을 완전히 배제하지 않는다는 입장을 거듭 밝혔다.

트럼프 대통령은 25일 메모리얼 데이(미국 현충일) 연휴를 앞두고 있는 주말 개인 일정을 취소하고 백악관에 복귀하기로 했다. 특히 장남 도널드 트럼프 주니어의 결혼식에도 ‘정부와 관련된 상황’을 이유로 참석하지 않기로 했다고 밝혔다. 미국과 이란 간 협상 교착이 장기화하면서 파키스탄 등 중재국들은 휴전 연장을 위해 총력을 기울이고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 미국과 이란 간 회담의 목표는 공식적인 종전 합의가 아니라 휴전을 연장하고 향후 회담의 틀을 마련하기 위한 것이라고 보도했다.

파키스탄 등 중재국으로 회담에 참여하는 역내 국가들은 미국과 이란 사이 이견을 좁히려고 하고 있다. 도널드 트럼프 미 행정부는 합의 내용에 이란의 핵 프로그램을 억제하는 내용을 포함하려고 하나, 이란은 전쟁 종식과 호르무즈 해협의 제한 해제, 금융 제재 완화 등에 합의를 국한하려 하고 있다. 또한 미군이 이스라엘 공항에 공중급유기 수십 대를 집결시킨 정황도 포착돼 이란 공습 재개를 내다본 전력 증강 아니냐는 관측도 나온다. 이스라엘 벤구리온 공항의 위성사진 분석 결과, 이달에만 최소 50대의 미군 공중급유기가 주기돼 있다고 전했다.

이란 반다스 압바스 해변 인근에서 22일(현지시간) 선박들이 호르무즈 해협 위에 떠 있다. WANA통신제공/로이터연합뉴





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