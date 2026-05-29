트럼프, 이란과의 휴전 60일 연장 결정

트럼프 대통령은 이란과의 휴전을 60일 연장할지 결정하는 회의를 개최했다. 그는 이란이 핵무기 또는 핵폭탄을 보유하지 않겠다는 데 동의해야 한다고 주장했다. 또한, 호르무즈해협은 즉각 개방돼야 하고, 통행료 없이 양방향 운항이 제한 없이 이뤄져야 한다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 휴전을 60일 연장할지를 결정하는 회의를 개최한다고 29일 밝혔다. 트럼프 는 이날 트루스소셜 계정에 올린 글에서 ‘이제 최종 결정을 위한 회의를 (백악관) 상황실에서 한다’고 밝혔다.

앞서 미국 언론은 이란과의 합의가 트럼프의 최종 결정만 남겨둔 상태라고 전한 바 있다. 이에 따라 휴전 연장을 위한 양해각서(MOU) 합의 발표가 임박했지 않냐는 관측이 나오고 있다. 트럼프는 이 글에서 ‘이란은 결코 핵무기 또는 핵폭탄을 보유하지 않겠다는 데 동의해야 한다’며 ‘호르무즈해협은 즉각 개방돼야 하고, 통행료 없이 양방향 운항이 제한 없이 이뤄져야 한다’고 주장했다. 이와 함께 ‘모든 기뢰는 제거될 것이다(우리는 뛰어난 소해정을 이용해 폭파 방식으로 많은 기뢰를 제거했다)’며 ‘이란은 남아 있는 기뢰를 즉각 제거 또는 폭파할 것이며, 남는 기뢰는 많지 않을 것’이라고 했다.

또 ‘우리의 놀랍고 전례 없는 해상 봉쇄로 해협에 발이 묶여 있는 선박들은 ‘귀항’ 절차를 시작할 수 있을 것’이라고 밝혔다. 트럼프는 이란의 핵물질 처리에 관해서는 11개월 전 미군 B2 폭격기가 파괴해 산악 지역에 묻혀 있는 ‘핵 먼지’를 ‘이란이슬람혁명공화국 및 국제원자력기구(IAEA)와의 조율과 협력’을 통해 미국이 꺼내 파괴하게 될 것이라고 밝혔다. 그는 ‘추가 공지가 있을 때까지 어떤 돈도 오가지 않을 것’이라며 동결된 이란 자금을 신속하게 풀어주지는 않을 것임을 시사했다. 트럼프가 밝힌 내용은 미-이란 양국이 합의에 근접한 협상 내용을 전한 것으로 보인다.

양국은 휴전을 60일 연장하면서 이란의 고농축우라늄(HEU) 처리와 우라늄 농축 활동 제한을 위한 협상을 이어갈지를 놓고 줄다리기를 해왔다. 에이피(AP) 통신과 액시오스 등 미국 언론들은 자유로운 호르무즈해협 통행 재개, 해협에 설치한 기뢰를 이란이 30일 안에 제거하는 것 등이 합의 내용에 포함될 것이라고 미국 관리들을 인용해 보도했다. 이란이 핵개발을 추구하지 않는다고 약속하는 것도 합의에 포함될 것이라는 전언이 나오고 있다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

트럼프 이란 휴전 회의 고농축우라늄 핵물질처리 핵무기 핵폭탄 호르무즈해협 통행료 양방향운항 기뢰제거 핵먼지 협상내용 합의 휴전연장 기뢰제거기한

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

틱톡은 60분 예능, 티빙은 1분 예능…경계 흐려지는 숏·롱폼짧은 영상 플랫폼인 ‘틱톡’은 60분이 넘는 오리지널 토크쇼를 내놓고, 호흡이 긴 콘텐트에 주력해 온 ‘티빙’은 국내 OTT 최초로 오리지널 숏폼 코미디 프로 제작에 나섰다. 지난해 자체 제작 숏폼 콘텐트 브랜드 ‘티빙 숏 오리지널’을 론칭하고, 서스펜스 복수극, 치정 오피스물, BL(Boy's Love), 로맨스 등 다양한 장르의 숏 드라마를 선보였던 ‘티빙’은 국내 OTT 최초의 오리지널 숏폼 예능 ‘코미디 숏리그’를 상반기 중 론칭할 예정이다.

Read more »

한·중 스타트업 교류 행사 제주서 열려…중국 방문단 60명 참가제주에서 열린 한국과 중국 간 스타트업 교류 행사에서 식품·호텔 IoT·AI 콘텐트 등 다양한 분야의 기업들이 한자리에 모여 중국 시장 진출과 투자 연계 가능성을 모색했다. 행사에는 중국 창업가·투자자·산업 전문가 약 60명이 참가해 제주센터 투자·보육 스타트업 및 로컬 브랜드 18개사와 그룹 미팅을 진행했다. 이정민 로컬온 대표는 '이번 행사는 한·중 양국 기업이 서로의 비즈니스 환경과 시장 특성을 직접 이해하고 협력 가능성을 확인한 자리였다'며 '제주를 한국 브랜드의 아시아 진출 거점이자 한·중 비즈니스 허브로 발전시켜 나가겠다'고 말했다.

Read more »

“2주간만 전액 환불”... 스타벅스가 드러낸 선불카드 환불의 민낯‘60% 사용 후 환불’ 구조 그대로... 소비자단체·전문가 제도 개선 목소리

Read more »

30대·60대 다 잡은 전재수, 박형준과 격차 7→16%P 더 벌렸다 [중앙일보 여론조사]지난 17~19일 같은 방식의 1차 조사에서 전 후보 42%, 박 후보 35%로 7%포인트의 오차범위 내 경합이었던 데 비해 간극이 커진 것이다. 특히 30대의 경우 1차 조사에서 전 후보 32%, 박 후보 31%로 팽팽했지만, 이번 조사에서 전 후보 49%, 박 후보 21%였다. 1차 조사에선 부산항을 끼고 있는 원도심(동·부산진·서·영도·중구)에서 박 후보(41%)가 전 후보(37%)보다 우세했지만 이번엔 전 후보가 55%를 기록하며 27%인 박 후보를 따돌렸다.

Read more »

친정 엄마가 준 혼수 이불, 수십 년 만에 빛 본 사연60대 부부가 30년 넘게 보관해온 혼수이불을 되살리기로 결심한 이야기. 광장시장에서 15만 원이면 새 이불을 살 수 있지만, 17만 원을 들여 친정어머니가 마련해준 목화솜 이불을 다시 만들기로 했다. 한산 모시 천으로 옷을 만든 경험처럼, 어머니 손길이 담긴 물건의 의미를 60이 되어서야 깨달았다. 가정의 달 5월이 가...

Read more »

“미·이란 ‘60일 휴전연장’ 잠정합의…트럼프 결정만 남았다”미국과 이란이 전쟁을 끝내기 위해 휴전을 60일간 연장하는 내용의 양해각서(MOU)에 잠정 합의했다고 미 정부 당국자가 28일(현지시간) 밝혔다. 이날 미 백악관 출입기자단에 따르면, 미국과 이란이 종전 협상에서 잠정 합의가 이뤄졌다는 미 온라인 매체 악시오스의 보도 내용을 미 정부 소식통이 확인했다. 앞서 악시오스는 이날 오전 복수의 미 정부 관계자 등을 인용해 미국과 이란이 60일간 휴전하고 상호 합의에 따라 이를 연장할 수 있으며 휴전 기간 이란 핵프로그램에 대해 협상한다는 내용을 골자로 한 MOU에 잠정 합의했다고 보도했다.

Read more »