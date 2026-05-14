트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 만났다는 뉴스는 2017년 11월에 있었으며, 그때 시 주석은 미국과의 원만한 관계 정립으로 통치 체제를 안정시키는 게 급선무였다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이에 황제급 의전을 하며, 만찬을 여는 등 자금을 비우고, 반도체·항공기·농산물 등 2535억달러 규모의 경제 협약을 맺었다. 그러나 14일 이후의 시 주석의 태도는 달랐으며, 황제 의전은 공원을 비우는 간소한 의전으로 바꿨고, 미국에 안기는 선물 보따리는 규모를 줄였다. 대니 러셀 전 미국 외교관은 이번 회담의 배경이 지난번과 완전히 다르며, 일정은 사실상 하루로 압축됐고, 가장 기본적인 행사만 남긴 채 간소화됐다고 말했다. 미-중 관계도 미국의 도움을 필요로 하는 협력 관계에서 ‘경쟁’ 관계로 바뀌었고, 상호 경제적 의존이 감소하면서 대규모 경제 협력 약속에 대한 기대도 크게 줄었다. 알리 와인 미-중 관계 선임고문은 지난해 10월 시 주석과 만난 트럼프 대통령이 ‘G2’(주요 2개국)란 표현을 사용한 것을 들어 ‘미국부터 스스로 중국의 지위를 인정하고 있다’고 말했다. 러시 도시 미 조지타운대 교수는 중국의 태도 변화에 대해 ‘중국의 커진 자신감, 트럼프에 대한 회의론 심화, 현재 관계의 어색함을 반영한다’고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 베이징을 방문했던 2017년 11월, 시진핑 중국 국가주석은 미국과의 원만한 관계 정립으로 통치 체제를 안정시키는 게 급선무였다. 이에 트럼프 대통령을 ‘국빈 이상의 국빈’이라며 자금성을 통째로 비우고 만찬을 여는 등 황제급 의전으로 맞았다.

반도체·항공기·농산물 등 2535억달러(약 370조원) 규모의 경제 협약을 맺으며 ‘선물 보따리’를 안겨줬지만, 9년 만인 14일 트럼프 대통령을 맞은 시 주석은 달랐다. 성을 비우는 ‘황제 의전’은 공원을 비우는 간소한 의전으로 바꿨고, 미국에 안기는 ‘선물 보따리’도 규모를 훨씬 줄였다. 시 주석은 3연임을 넘어 종신집권 전망이 나올 정도로 권력 장악력을 높였지만, 트럼프 대통령은 이란 전쟁으로 인한 물가 상승과 여론 악화 등으로 오는 11월 중간선거 승리 전망이 어두운 상황이다.

대니 러셀 전 미국 외교관은 ‘이번 방중의 배경은 지난번과 완전히 다르다’며 ‘일정은 사실상 하루로 압축됐고, 가장 기본적인 행사만 남긴 채 간소화됐다’고 말했다. 미-중 관계도 미국의 도움을 필요로 하는 협력 관계에서 ‘경쟁’ 관계로 바뀌었다. 중국은 미국에 버금갈 정도로 경제·산업을 성장시켰고, 미국은 기술 제재와 공급망 분리 정책 등으로 중국의 추격을 떨쳐내려 안간힘을 쓰고 있다. 상호 경제적 의존이 감소하면서, 이번 회담에서 9년 전과 같은 대규모 경제 협력 약속에 대한 기대도 크게 줄었다.

국제위기그룹(ICG)의 알리 와인 미-중 관계 선임고문은 지난해 10월 시 주석과 만난 트럼프 대통령이 ‘G2’(주요 2개국)란 표현을 사용한 것을 들어 ‘미국부터 스스로 중국의 지위를 인정하고 있다’며 ‘중국이 트럼프를 극진히 환대하고 수십억달러 규모의 미국산 제품을 구매했던 2017년 방문 때와 비교하면 힘의 역학이 달라졌다’고 로이터 통신에 말했다. 러시 도시 미 조지타운대 교수는 중국의 태도 변화에 대해 ‘중국의 커진 자신감, 트럼프에 대한 회의론 심화, 현재 관계의 어색함을 반영한다’고 에이피(AP) 통신에 말했다





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트럼프-시 주석 회담 미-중 관계 변화 황제 의전 선물 보따리 중국 부흥 양립 가능

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