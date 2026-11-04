트럼프 대통령, 중간선거 패배 원인으로 이란전쟁 일부 인정…헤그세스 국방장관 교체는 불가

트럼프 미국 대통령이 이란전쟁을 중간선거 패배의 원인으로 대체로 인정하면서도 피트 헤그세스 국방장관 교체는 검토하지 않는다고 밝혔다. 백악관 연회장 공사장 문답에서 나온 발언이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 이란전쟁 이 중간선거 패배의 원인이라는 점을 대체로 인정했다. 트럼프 대통령 은 중간선거 다음날인 이날 백악관 연회장 신축 공사장에서 취재진과 문답하면서 이 같은 입장을 밝혔다. 같은 자리에서 트럼프 대통령 은 이란전쟁 을 주도한 피트 헤그세스 국방장관을 교체하지 않겠다는 뜻도 분명히 했다.

이날 발언은 패배 원인에 대한 평가와 행정부 인사 문제가 함께 드러났다는 점에서 주목을 받았다. 중간선거를 앞두고 민주당이 쟁점으로 삼아 온 이란전쟁과 국방 수장의 거취가 동시에 언급되면서, 선거 결과를 둘러싼 정치권의 해석이 한층 복잡해지는 모습이다.

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트럼프 대통령, 이란전쟁 패배 원인 일부 인정

트럼프 대통령은 JD 밴스 부통령이 이란전쟁을 선거 패배의 원인으로 지목한 데 대해 동의하느냐는 질문을 받고 '대체로 맞다고 본다'고 답했다. 그는 이란전쟁이 휘발윳값을 단기간 조금 끌어올렸다는 점을 이유로 들었다.

그러나 트럼프 대통령은 곧바로 입장을 보탰다. 그는 '하지만 동시에 다시 해야 한다면 다시 해야 할 것'이라고 말했다. 이어 '장기적으로 그게 유일한 답이기 때문이다'라며 '이란이 핵무기를 갖도록 놔둘 수는 없다'고 덧붙였다. 패배 원인으로는 일부 인정하면서도 전쟁의 목적과 필요성은 그대로 유지하겠다는 취지다.

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트럼프 대통령은 이날 중간선거 지원유세 현장의 분위기에 대해서도 언급했다. 그는 유세 현장에 엄청난 열기가 있었고 정말 대단했다고 평가했지만, 그 열기를 후보들에게까지 전달하지 못했다고 말했다.

헤그세스 국방장관 교체 거부와 정치권 공방

트럼프 대통령은 이란전쟁을 주도한 헤그세스 국방장관의 교체를 검토하느냐는 질문에 '아니다. 그는 잘하고 있다'고 답했다. 민주당이 트럼프 행정부 각료 가운데 헤그세스 장관을 1차 타깃으로 겨냥하는 상황에서 교체는 없다는 선을 그은 셈이다. 트럼프 대통령은 전날에도 각료 교체는 없을 것이라는 입장을 밝힌 바 있다.

탄핵 문제에 대해서도 트럼프 대통령의 입장은 단호했다. 그는 탄핵을 추진하면 민주당이 파멸하게 될 것이라고 주장하며, 자신이 탄핵돼야 할 이유가 없다고 강조했다. 민주당 일각에서는 트럼프 대통령의 각종 비위 의혹을 문제 삼아 탄핵을 추진해야 한다는 요구가 나오고 있다. 반면 지지층의 결집을 불러오고 정쟁만 키울 수 있다는 신중론도 적지 않다.

선거 결과에 대한 책임론도 이어지고 있다. 트럼프 대통령은 전날 폭스뉴스 인터뷰에서 중간선거 결과를 나의 패배로 생각하고 싶지 않다고 말하며 공화당 후보들 탓을 했다. 민주당이 우려하던 선거 결과 불복은 없었지만, 패배 책임을 피하는 태도로 일관하고 있다는 평가가 뒤따른다.

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백악관 연회장 공사 행보와 민심 논란

트럼프 대통령은 이날 예정된 공개 행사가 없었으나 오후에 갑자기 백악관 연회장 신축 공사장에 모습을 드러냈다. 취재진과 문답하는 중에도 자신이 서명한 대형 철제빔이 천장으로 들어 올려지는 과정을 지켜보며 박수를 쳤다. 중간선거 다음날 첫 공개석상으로 연회장을 택한 셈이다.

백악관 연회장은 트럼프 대통령이 재집권 후 추진한 여러 대형 개보수 프로젝트 가운데 하나다. 트럼프 대통령은 기존 백악관 연회장이 200명밖에 수용할 수 없어 너무 작다는 이유로 거액을 들여 신축 공사에 나섰다. 그는 부동산 건설업에 오래 종사한 경력을 바탕으로 워싱턴DC에서 추진한 여러 개보수 사업을 자신의 중대 치적으로 내세우고 있다.

이와 관련해 트럼프 대통령은 중간선거 전날인 2일 워싱턴DC의 명소인 링컨기념관 반사연못 앞에서 연못 개보수가 성공적으로 이뤄졌다고 장황하게 자찬했다. 중간선거 패색이 짙은 상황에서 민심에 둔감한 것 아니냐는 비판이 나온 배경이다. 이후 연회장 공사 현장을 택한 행보 역시 같은 맥락에서 논란을 낳고 있다.