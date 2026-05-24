트럼프 대통령 이란과 종전 합의 임박, 핵 프로그램과 호르무즈 해협이 핵심 쟁점으로 부상

미국과 이란이 84일간의 전쟁 끝에 종전 양해각서 체결을 논의 중이며, 중동 국가들의 보증 하에 60일간의 휴전과 후속 협상을 추진하고 있으나 핵 폐기 문제를 둘러싼 갈등이 최대 변수로 남아 있습니다.

지난 2월 28일 이란에 대한 기습적인 공격으로 촉발된 이란 전쟁이 개전 84일 만에 종전을 향한 새로운 국면을 맞이하고 있다. 그동안 강경한 태도를 유지하며 대대적인 공격 재개를 시사해 왔던 도널드 트럼프 미국 대통령이 갑작스럽게 협상 내용이 대체로 타결되었다는 입장을 밝히면서, 전쟁의 끝을 알리는 돌파구가 마련되는 분위기다.

하지만 이러한 긍정적인 흐름 속에서도 미국이 줄곧 대전제로 내세웠던 이란의 핵 프로그램 완전 폐기에 대한 명확한 합의가 이루어지지 않았다는 점이 우려를 낳고 있다. 만약 양측이 우선적으로 양해각서(MOU) 수준의 종전안에 합의하더라도, 이후 진행될 별도의 핵 협상 과정에서 의견 차이를 좁히지 못한다면 언제든 합의가 파기될 수 있다는 분석이 지배적이다. 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 중동 국가 정상들과 긴밀한 통화를 나누었음을 공개하며, 협정의 최종 사안과 세부 내용이 현재 논의 중이며 조만간 공식 발표될 것이라고 밝혔다.

이번 협상 과정에서 특히 주목할 점은 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 파키스탄, 튀르키예, 이집트, 요르단, 바레인 등 이란 주변의 주요 국가들이 대거 참여했다는 사실이다. 트럼프 대통령은 이들 국가의 지도자들과 평화 MOU의 모든 사항에 대해 논의했으며, 협정이 대체로 타결되어 최종 확정만을 남겨두고 있다고 강조했다. 이는 중동 국가들이 단순히 중재자 역할에 그치는 것이 아니라, 미국과 이란 사이의 종전 협정을 최종적으로 확정 짓는 당사자가 되거나 양측의 약속 이행을 담보하는 보증인 역할을 수행하게 될 것임을 시사한다.

또한 트럼프 대통령은 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리와도 긍정적인 통화를 마쳤다고 언급하며, 전쟁을 주도했던 이스라엘 역시 이번 합의안에 대해 큰 이견이 없음을 간접적으로 드러냈다. 그러나 구체적인 합의 내용으로 들어가면 여전히 팽팽한 긴장감이 흐르고 있다. 특히 세계 물류의 핵심 경로인 호르무즈 해협의 통제권을 둘러싼 갈등이 대표적이다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 개방될 것이라고 짧게 언급했지만, 이란 측은 즉각 반박에 나섰다.

이란의 반관영 매체인 파르스 통신은 트럼프 대통령의 발표가 현실에 부합하지 않는 불완전한 것이라고 비판하며, 교환된 문건에 따르면 호르무즈 해협은 여전히 이란의 관리하에 남게 될 것이라고 주장했다. 이와 관련해 악시오스는 트럼프 행정부 관계자를 인용해 합의안 초안에 60일간의 휴전 연장이 포함되어 있다고 보도했다. 이 기간 동안 호르무즈 해협의 재개방과 이란의 석유 판매 허용 문제가 다뤄지며, 동시에 이란의 핵 프로그램 제한에 대한 후속 협상이 진행될 예정이다.

행정부 관계자는 이번 합의의 핵심 원칙이 '성과에 대한 구제'에 있다고 설명하며, 이란의 협조 속도가 빠를수록 미국의 해상 봉쇄 해제와 제재 완화 조치도 빠르게 이루어질 것이라고 덧붙였다. 가장 위험한 뇌관은 역시 핵 문제다. 악시오스 보도에 따르면 합의안 초안에는 이란이 핵무기 개발에 참여하지 않겠다는 약속과 우라늄 농축 프로그램 중단, 고농축 우라늄 폐기 협상 참여 등의 내용이 담겨 있다. 일부 소식통은 이란이 중재자를 통해 우라늄 농축 중단과 핵물질 포기 범위에 대해 구두 약속을 했다고 전했다.

하지만 이란이 실제로 어느 정도까지 양보할 의향이 있는지는 여전히 불투명하며, 만약 미국 측이 이란의 핵 협상 의지가 진지하지 않다고 판단할 경우 60일의 유예 기간이 끝나기도 전에 합의가 무산될 가능성이 크다. 특히 트럼프 행정부 내부에서도 해석이 엇갈리고 있다. 일부 고위 관리는 이란이 고농축 우라늄 비축분을 포기한다는 분명한 약속을 한 것이라고 주장하는 반면, 이란 측 고위 관리는 MOU에 핵 프로그램의 운명에 대한 구체적인 언급이 전혀 없으며 모든 사안은 향후 30일에서 60일 이내에 협상될 문제라고 선을 긋고 있다.

이처럼 핵 문제에 대한 완전한 결론 없이 체결될 가능성이 큰 이번 MOU는 트럼프 대통령에게 정치적 부담으로 작용할 수 있다. 만약 이란으로부터 핵무기 금지와 농축 우라늄 회수라는 확실한 약속을 받아내지 못한 채 종전 서명을 할 경우, 전쟁의 명분 자체가 사라졌다는 비판에 직면할 수 있기 때문이다. 실제로 공화당 내 강경파들의 반발이 거세다. 로저 워커 상원 군사위원장은 이란의 말만 믿고 진행하는 60일 휴전은 재앙이 될 것이며, 그동안 '장대한 분노' 작전을 통해 얻어낸 모든 군사적 성과를 물거품으로 만드는 행위라고 강하게 비판했다.

또한 트럼프 1기 행정부의 국무장관을 지낸 마이크 폼페이오 역시 이번 협상이 결과적으로 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)에 자금을 제공하여 대량살상무기 프로그램을 구축하게 해주는 꼴이 될 것이라며, 이는 미국의 우선주의 원칙과도 거리가 멀다고 맹비난했다. 결국 이번 종전 합의 시도는 중동의 일시적인 평화를 가져올 수 있으나, 핵이라는 근본적인 갈등 요소를 해결하지 못한다면 더 큰 폭풍의 전조가 될 가능성을 내포하고 있다





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