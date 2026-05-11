트럼프 대통령의 이란 종전안 거부와 중동 정세의 불확실성 증폭: 장기적 교착 상태의 서막

미국 도널드 트럼프 대통령이 이란의 종전 제안을 단호히 거부함에 따라 양국 간의 갈등이 새로운 국면에 접어들었습니다. 이란의 저항 경제와 군사적 여력이 변수로 작용하며 평화 협상은 기약 없는 장기전으로 치달을 가능성이 커졌습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 제시한 종전 제안에 대해 즉각적으로 수용 불가 입장을 표명하면서, 양국 간의 갈등을 해결하기 위한 외교적 노력이 심각한 난관에 봉착했습니다. 이번 사태는 단순한 의견 차이를 넘어 서로가 생각하는 협상의 순서와 전제 조건이 완전히 다르다는 점을 극명하게 보여주었습니다.

이란 측은 미국과 이스라엘의 추가 공격 금지 보장, 강력한 경제 제재의 완화, 그리고 세계 에너지 물류의 핵심인 호르무즈 해협의 통항 정상화 등을 우선적으로 타결해야 한다고 주장했습니다. 이후 핵 문제와 같은 민감한 사안을 단계적으로 논의하자는 것이 이란의 핵심 전략이었습니다. 그러나 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어를 통해 이러한 제안을 절대 용납할 수 없다고 못 박으며, 협상의 주도권을 놓지 않겠다는 강한 의지를 드러냈습니다. 이로 인해 국제사회에서는 평화 협상이 기대와 달리 장기적인 교착 상태에 빠질 것이라는 우려가 깊어지고 있습니다.

전문가들은 이란이 예상보다 훨씬 끈질기게 버틸 가능성이 크다고 분석하고 있습니다. 특히 이란이 수십 년 동안 국제사회의 강력한 경제 제재를 겪으며 구축해 온 이른바 저항 경제 체제가 변수로 작용하고 있습니다. 저항 경제란 외부의 압박 속에서도 밀수, 우회 결제, 식량 자급자족 등을 통해 체제를 유지하는 생존 전략을 의미합니다. 로이터 통신과 여러 에너지 전문가들의 분석에 따르면, 미국의 해상 봉쇄가 장기적으로는 치명적일 수 있으나 단기적으로 이란의 석유 산업을 완전히 붕괴시키기는 어렵다고 합니다.

더욱이 최근 공개된 미 중앙정보국(CIA)의 기밀 보고서에 따르면, 이란은 전쟁 전과 비교해 미사일 보유량의 약 70%를 여전히 유지하고 있으며, 해상 봉쇄 상황에서도 최소 3개월에서 4개월 정도는 견딜 수 있는 능력을 갖춘 것으로 나타났습니다. 이는 이란이 곧 굴복할 것이라고 믿었던 백악관의 낙관적인 전망과는 정반대되는 결과이며, 이란이 전략적으로 계산된 버티기 전술을 구사하고 있음을 시사합니다. 하지만 이란 내부의 경제적 고통은 이미 임계점에 도달했다는 분석이 지배적입니다.

전쟁의 여파로 석유 등 국가 핵심 산업이 큰 타격을 입으면서 최소 100만 명 이상의 시민이 일자리를 잃었고, 이는 곧 심각한 사회적 불안으로 이어지고 있습니다. 특히 지난달 기준으로 연간 물가 상승률이 67%에 달하는 초인플레이션 상황은 일반 서민들의 삶을 벼랑 끝으로 몰아넣고 있습니다. 오랜 기간 고통을 참아온 이란 국민들의 분노가 언제 어떤 방식으로 폭발할지 모른다는 점은 이란 정부가 안고 있는 가장 큰 내부적 리스크입니다.

그럼에도 불구하고 마수드 페제시키안 대통령은 적 앞에 결코 고개를 숙이지 않겠다고 선언하며, 현재의 협상 시도가 항복이나 후퇴가 아니라 국익 수호를 위한 당당한 권리 찾기라는 점을 강조하고 있습니다. 이는 내부의 불만을 외부의 적에 대한 결속력으로 전환하려는 고도의 정치적 계산이 깔린 행보로 풀이됩니다. 결국 이번 사태는 단순한 외교적 밀당을 넘어, 미국의 강경한 최대 압박 전략과 이란의 끈질긴 저항 전략이 정면으로 충돌하는 양상을 띠고 있습니다.

이란은 미국이 정치적 이유로 인해 생각보다 더 급한 처지라는 점을 이용해 최대한의 양보를 얻어내려 하고 있으며, 트럼프 대통령은 이란의 경제적 붕괴를 유도해 완전한 항복을 받아내려는 전략을 고수하고 있습니다. 양측 모두 물러설 수 없는 명분과 실리를 내세우고 있어, 제3국의 중재나 결정적인 상황 변화가 없는 한 갈등의 골은 더욱 깊어질 것으로 보입니다. 호르무즈 해협의 긴장 고조와 핵 협상의 무산 가능성은 단순히 양국 간의 문제를 넘어 전 세계 에너지 시장과 중동 지역의 안보 지형에 심각한 불안정성을 초래할 수 있다는 점에서 국제사회의 세심한 주의가 필요한 시점입니다





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