트럼프, 시진핑에 북미 대화 재개 협조 요청…캠벨 전 부장관 '北 핵보유국 요구에 수용 어려워'

커트 캠벨 전 미국 국무부 부장관은 북미 정상회담이 핵보유국 지위 요구 때문에 성사되기 어렵다고 전망했다. 북미 정상회담을 둘러싼 미중 협력과 중국·러시아 경쟁 구도를 정리했다.

커트 캠벨 전 미국 국무부 부장관이 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 북한과의 대화 재개를 도와달라고 요청했다고 밝혔다. 캠벨 전 부장관은 조 바이든 행정부에서 국무부 부장관을 지낸 인물이다. 그는 9일(현지시각) 워싱턴에서 한겨레 등 외신기자들과 가진 브리핑에서 북미 정상회담 전망에 관한 질문에 이같이 답했다.

캠벨 전 부장관은 북한이 북미 정상회담을 검토하기 위한 조건으로 미국에 핵보유국 지위를 인정하라고 요구한 것으로 알고 있다고 말했다. 그는 트럼프 대통령이 이 요구를 받아들이기는 사실상 불가능하다고 전망했다.

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트럼프 대통령의 시진핑 주석 협조 요청 배경

트럼프 대통령은 북한과의 대화를 다시 열기 위해 중국 측 인사, 특히 시진핑 국가주석에게 도움을 요청한 것으로 전해졌다. 캠벨 전 부장관은 이 사실을 브리핑에서 직접 언급하며 자신이 알고 있는 내용이라고 설명했다.

캠벨 전 부장관에 따르면 이러한 움직임은 트럼프 2기 행정부 출범을 앞둔 정권 인수 기간에 이미 나타났다. 그는 트럼프 쪽 고위 인사들이 북한과 다시 접촉할 방법을 찾는 데 큰 관심을 보인 점이 인상적이었다고 회고했다.

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캠벨 전 부장관은 이런 특징이 트럼프 행정부의 외교에서 지속적으로 나타났다고 평가했다. 그는 지난 2년간 트럼프 행정부가 북한 문제에 꾸준히 관심을 기울여 왔다고 설명했다.

북한의 핵보유국 지위 요구와 엇갈리는 전망

북한은 북미 정상회담을 검토하기 위한 전제로 미국의 핵보유국 지위 인정을 요구한 것으로 알려졌다. 캠벨 전 부장관은 북한이 이런 입장을 미국 측에 전달한 것으로 알고 있다고 말했다.

캠벨 전 부장관은 현재 상황에서 트럼프 대통령이 이 요구를 받아들이는 것은 거의 불가능하다고 주장했다. 그는 공화당과 민주당 모두 이 요구를 즉각 거부할 것이기 때문이라고 이유를 밝혔다.

캠벨 전 부장관은 오는 18~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 정상이 만날 가능성도 언급했다. 그러나 그는 정치적 상황을 고려하면 악수를 나누는 정도를 제외하고는 어떤 일이 성사될 가능성은 크지 않다고 내다봤다.

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중국과 러시아 경쟁 구도와 중간선거 이후 대북 외교

캠벨 전 부장관은 북한을 둘러싼 중국과 러시아의 관계도 북미 대화에 영향을 줄 수 있다고 분석했다. 그는 중국의 최우선 관심사가 북한이 러시아와 협력하는 상황에서도 북한의 가장 중요한 대화 상대라는 지위를 유지하는 것이라고 설명했다.

캠벨 전 부장관은 중국과 러시아 사이에 북한을 둘러싼 미묘한 경쟁이 실제로 벌어지고 있다고 말했다. 그러면서 김정은 국무위원장이 두 나라 사이에서 매우 능숙하게 움직이고 있다고 평가했다.

캠벨 전 부장관은 중간선거 패배가 트럼프 대통령의 대북 외교에 미칠 영향에 대해서도 전망을 내놓았다. 그는 트럼프 대통령이 북한과 실질적인 외교를 재개하려는 목표를 달성하기가 이제 더 어려워졌다고 진단했다.

캠벨 전 부장관은 앞으로 트럼프 대통령이 국제무대에서 무엇을 하든 미국 내에서 훨씬 더 공개적인 비판과 문제 제기가 이어질 것이라고 내다봤다. 그는 이런 목소리가 더 큰 주목을 받게 될 것이라고 덧붙였다.