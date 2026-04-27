트럼프 만찬장 총격범, '과묵하고 내성적인' 전직 대학원생…범행 전까지 지인들은 몰랐다

트럼프 대통령 만찬장 총격 사건의 범인 콜 앨런의 과거 행적과 주변 사람들의 증언을 통해 그의 숨겨진 면모를 파헤쳐 본다. 범행 동기와 배경에 대한 심층적인 분석과 함께 사건이 미국 사회에 던지는 의미를 살펴본다.

지난 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 워싱턴 DC 백악관 출입기자협회 만찬장 에서 총격 사건 이 발생했다. 범인으로 추정되는 콜 토마스 앨런(31)은 사건 발생 전 지인들에게 ‘과묵하고 내성적이며 좋은 사람’으로 기억되고 있었다.

캘리포니아주 토런스시에서 성장한 앨런은 명문 캘리포니아 공과대학(칼텍)에서 기계공학을 전공했으며, 지난해 캘리포니아 주립대학교 도밍게즈힐스 캠퍼스에서 컴퓨터공학 석사 학위를 취득했다. 그의 학창 시절 동료들은 앨런을 ‘수줍음이 많고 내성적인 성격’으로 묘사하며, 다소 괴짜스러운 면모를 보이기도 했지만, 항상 친절하고 예의 바른 사람이었다고 회상했다. 칼텍 동문 쉴라 머시는 앨런을 ‘조용하고 내향적인 인물’로 기억하며, 전반적으로 매우 긍정적인 인상을 받았다고 말했다. 앨런은 교회 친목 단체 활동에도 적극적으로 참여하며, 성경 공부와 기도 모임에 꾸준히 참석했다.

이 단체에서 함께 활동했던 엘리자베스 털린든은 앨런이 ‘복음주의 기독교에 대한 강한 신념’을 가지고 있었으며, 자신의 신앙을 옹호하는 데 주저함이 없었다고 밝혔다. 앨런에게 몇 달 동안 과외를 받았던 고등학생 맥스 해리스는 앨런을 ‘평범한 사람’으로 기억하며, 그의 행동을 전혀 예상하지 못했다고 말했다. 사건 발생 전 앨런은 2023년 10월 권총, 지난해 8월 산탄총을 구입했다.

그는 범행 몇 주 전 만찬장이 위치한 워싱턴 힐튼 호텔을 예약하고, 부모에게 ‘면접을 보러 간다’고 거짓말을 한 후 로스앤젤레스에서 시카고를 거쳐 워싱턴에 도착했다. 24일 호텔에 투숙한 앨런은 25일 밤 만찬장에 총기 두 정과 흉기 여러 개를 소지한 채 침입을 시도했다. 다행히 비밀경호국(SS) 요원들의 신속한 대응으로 앨런은 총격전 끝에 제압되었으며, 다행히 트럼프 대통령을 비롯한 참석자들에게 직접적인 피해는 없었다. 앨런은 현재 연방 공무원에 대한 공격 및 총기 발사, 연방 공무원 살해 미수 등의 혐의로 기소되어 27일 워싱턴 연방법원에 출석할 예정이다.

수사 당국은 앨런의 범행 동기를 파악하기 위해 그의 과거 행적과 온라인 활동 등을 면밀히 조사하고 있다. 특히 앨런이 과거 온라인 커뮤니티나 소셜 미디어에 극단적인 정치적 견해를 표명했는지, 특정 인물이나 집단에 대한 증오심을 드러냈는지 등을 집중적으로 조사하고 있다. 이번 사건은 미국 사회에 큰 충격을 안겨주었다. 트럼프 대통령의 만찬장에 대한 공격 시도는 미국 정치 시스템에 대한 직접적인 도전으로 해석될 수 있으며, 보안 시스템의 허점을 드러냈다는 비판도 제기되고 있다.

또한, 앨런의 과거 행적을 통해 그의 범행 동기를 분석하는 과정에서 미국 사회의 극단주의와 정신 건강 문제에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있다. 앨런이 과거 교회 활동에 적극적으로 참여했음에도 불구하고 극단적인 행동을 감행한 것은 종교적 신념과 개인적인 문제 사이의 복잡한 관계를 보여주는 사례로 해석될 수 있다. 수사 당국은 앨런의 정신 건강 상태를 면밀히 조사하고 있으며, 그의 범행이 정신 질환과 관련이 있는지 여부를 확인하고 있다.

이번 사건은 미국 사회가 직면한 다양한 문제들을 다시 한번 생각하게 만드는 계기가 되었으며, 향후 유사한 사건의 재발을 방지하기 위한 대책 마련이 시급하다는 목소리가 높아지고 있다. 또한, 이번 사건을 계기로 미국 사회의 총기 규제에 대한 논쟁이 더욱 격렬해질 것으로 예상된다. 김지혜 기자 kim.jihye6@joongang.co.k





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