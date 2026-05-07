트럼프 행정부의 2026 대테러 전략 발표와 한국의 역할 확대 및 해상 안보 부담 가중 분석

미국이 발표한 2026 대테러 전략에서 한국을 아시아의 핵심 파트너로 명시하며, 호르무즈 해협 등 주요 해상 교통로 보호를 위한 동맹국의 더 많은 기여와 책임 분담을 요구하고 나섰습니다.

미국 백악관이 최근 공개한 미국 대테러 전략 2026 문건은 트럼프 행정부의 외교 및 안보 기조인 미국 우선주의와 힘을 통한 평화라는 핵심 가치를 대테러 분야에 구체적으로 투영한 전략서로 평가받고 있습니다.

이번 전략의 가장 핵심적인 변화는 미국이 더 이상 전 세계의 대테러 활동을 단독으로 책임지는 경찰 국가의 역할을 수행하지 않겠다는 의지를 명확히 했다는 점입니다. 과거 미국은 압도적인 군사력과 정보력을 바탕으로 전 지구적인 테러 위협에 직접 대응해 왔으나, 이제는 이러한 방식이 경제적으로나 전략적으로 지속 가능하지 않다고 판단한 것으로 보입니다. 이에 따라 미국은 동맹국과 파트너 국가들의 역할을 대폭 확대하고, 테러 대응의 책임을 분담시키는 방향으로 전략적 전환을 꾀하고 있습니다.

특히 주목해야 할 점은 이번 2026년 전략서에서 한국이 일본, 오스트레일리아와 함께 아시아 지역의 주요 파트너로 직접적으로 명시되었다는 사실입니다. 이는 2018년 트럼프 1기 행정부 당시의 대테러 전략과 비교했을 때 매우 구체적인 변화입니다. 2018년의 문건 역시 파트너 국가들의 역량 강화를 언급하며 미국 단독 책임론에서 벗어나려는 움직임을 보였으나, 한국이라는 국가명이 구체적으로 거론되지는 않았습니다.

하지만 이번 전략서는 아시아 지역을 이슬람주의 이념의 확산과 테러리스트 모집, 그리고 미국 본토와 한국, 일본, 오스트레일리아 등 주요 파트너를 겨냥한 공격 자금 조달의 중심지로 규정하며 한국의 전략적 중요성을 전면에 내세웠습니다. 이는 한국이 더 이상 한반도 내의 안보 상황에만 국한되지 않고, 글로벌 테러 대응이라는 더 넓은 범위의 안보 체계 속에서 더 큰 책임을 져야 한다는 미국의 요구가 반영된 결과라고 볼 수 있습니다.

부담 분담에 대한 미국의 요구는 이전보다 훨씬 더 노골적이고 직접적인 표현으로 바뀌었습니다. 2018년 전략서가 외국 파트너들이 스스로 위협을 다룰 수 있도록 역량을 강화해 주겠다는 지원 중심의 관점이었다면, 2026년 전략서는 미국이 모든 곳에서 동시에 대테러 활동을 수행하는 것은 비용 면에서 효과적이지도 않고 현명하지도 않으며 가능하지도 않다고 단언하고 있습니다. 이는 단순한 협력을 넘어선 책임의 이전으로 해석될 수 있으며, 특히 남아시아와 중앙아시아 국가들에 대테러 노력을 더 많이 분담시키겠다는 의지를 분명히 했습니다.

한국의 입장에서는 이러한 흐름이 향후 국방비 증액이나 해외 파병, 혹은 정보 공유 체계의 확대 등 구체적인 기여 요구로 이어질 가능성이 매우 큽니다. 또한 이번 전략서에서 새롭게 등장한 핵심 과제는 호르무즈 해협과 홍해 등 주요 해상교통로의 보호입니다. 미국은 해상 항행의 자유가 미국 경제뿐만 아니라 세계 경제의 생존과 직결된다고 강조하며, 이러한 전략적 수로가 국가 행위자나 비국가 행위자들에 의해 인질로 잡히는 상황을 절대 허용하지 않겠다고 선언했습니다. 이는 최근 홍해에서 벌어지고 있는 후티 반군의 선박 공격이나 호르무즈 해협의 긴장 상태를 염두에 둔 조치로 보입니다.

과거의 대테러 전략이 주로 테러리스트의 이동 차단이나 본토 방어, 국경 보안에 집중했다면, 이제는 국제 전략 수로의 안전 확보라는 더 넓은 개념의 해상 안보를 대테러 전략의 일환으로 통합시킨 것입니다. 이는 해군력을 보유한 한국과 같은 동맹국들에게 해당 지역으로의 함정 파견이나 공동 순찰 같은 구체적인 군사적 기여를 요구하는 명분이 될 수 있습니다. 결론적으로 미국의 2026 대테러 전략은 동맹국에 대한 요구 수준을 한 단계 높인 선언서라고 할 수 있습니다.

한국은 미국과의 강력한 안보 동맹을 유지하면서도, 급증하는 글로벌 안보 분담 요구와 국가적 이익 사이에서 정교한 균형점을 찾아야 하는 과제에 직면했습니다. 특히 해상 안보 협력의 확대는 우리 경제의 생명선인 해상 교통로 보호라는 실익과 맞물려 있지만, 동시에 중동 지역의 복잡한 정치적 갈등 속에 깊숙이 개입하게 되는 리스크를 수반합니다. 따라서 정부는 미국의 이러한 전략적 변화를 면밀히 분석하여, 단순한 부담 분담을 넘어 한국의 외교적 영향력을 확대하고 실질적인 안보 이익을 극대화할 수 있는 전략적 대응 방안을 마련해야 할 시점입니다





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미국대테러전략 부담분담 해상안보 호르무즈해협 한미동맹

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