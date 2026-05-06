트럼프 대통령, 이란과의 극적 합의 임박 시사 및 중동 긴장 완화를 위한 전략적 행보

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 방문 전 이란과의 합의 가능성을 강력히 시사하며, 핵 농축 중단과 제재 해제를 골자로 하는 양해각서 체결 임박 가능성을 밝혔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계의 이목이 쏠린 가운데 이란과의 극적인 합의 가능성을 공식적으로 언급하며 중동 정세 의 새로운 국면을 예고했습니다. 트럼프 대통령은 다가오는 14일부터 15일까지 예정된 중국 방문을 앞두고, 그 이전에 이란과의 협상이 성공적으로 마무리되어 합의점에 도달할 가능성이 매우 높다는 견해를 밝혔습니다.

이러한 발언은 최근 급격히 고조되었던 미국과 이란 사이의 군사적, 외교적 긴장 상태를 고려할 때 상당히 파격적인 행보로 풀이되며, 국제 사회는 이번 합의가 실제로 성사될 경우 중동의 안보 지형과 글로벌 에너지 시장에 미칠 영향에 대해 촉각을 곤두세우고 있습니다. 트럼프 대통령은 최근 미 PBS 뉴스와 진행한 인터뷰에서 이란과의 합의가 임박했느냐는 질문에 대해 긍정적인 답변을 내놓았습니다. 그는 합의에 도달할 가능성이 매우 크다고 생각한다며, 구체적으로 다음 주 중국으로 떠나기 전에 모든 과정이 마무리될 가능성도 충분하다고 언급했습니다.

다만 그는 과거의 협상 경험을 떠올리며, 이전에도 합의에 근접했다는 느낌을 받았으나 최종 단계에서 변수가 발생했던 적이 있었음을 시사하며 신중한 태도를 덧붙였습니다. 특히 이번 합의가 조기에 성사된다면, 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 이란 문제와 관련해 중국의 역할을 논의해야 할 필요성이 사라질 것이라고 말하며, 이란과의 직접적인 해결 의지를 강력하게 피력했습니다. 이번 협상의 핵심 내용은 미국 온라인 매체 악시오스가 보도한 1페이지 분량의 양해각서(MOU)에 담겨 있는 것으로 알려졌습니다.

해당 문서에는 이란의 핵 농축 활동을 일시적으로 중단하는 모라토리엄 선언과 더불어, 미국이 이란에 가했던 강력한 경제 제재를 해제하고 동결되었던 이란의 자금 일부를 해제하는 방안이 포함된 것으로 전해졌습니다. 또한 전 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협에서의 통행 제한을 점진적으로 해제하고, 이에 대응하여 미국 역시 이란에 대한 해상 봉쇄 조치를 단계적으로 완화하는 상호 호혜적인 조치들이 논의되고 있습니다. 이는 단순한 일시적 휴전을 넘어 양국 관계의 근본적인 긴장 완화를 목표로 하는 전략적 타협안으로 평가받고 있습니다.

트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스인 트루스소셜을 통해서도 협상이 상당한 진전을 이루었음을 시사했습니다. 특히 호르무즈 해협에서 발이 묶여 있던 상선들의 안전한 탈출을 돕기 위해 추진해 온 이른바 '해방 프로젝트'를 잠시 중단한다고 발표했는데, 이는 이란 측에 보내는 일종의 신뢰 신호이자 협상 가속화를 위한 유화책으로 분석됩니다. 한편, 이번 협상을 주도해 온 스티브 윗코프 중동특사와 재러드 쿠슈너 등 핵심 인물들이 즉각적으로 파키스탄과 같은 중재국으로 이동할 가능성은 낮다고 밝혔습니다.

이는 이미 실무적인 합의 단계에 이르렀으며, 최종적인 서명식만을 남겨두고 있음을 암시하는 대목으로 볼 수 있습니다. 하지만 이란 측의 반응은 여전히 신중한 상태입니다. 스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 반관영 ISNA 통신과의 인터뷰를 통해 미국이 제안한 계획과 조건들을 현재 면밀히 검토하고 있는 과정이라고 밝혔습니다. 이란 정부는 미국의 제안이 자국의 국익과 주권을 충분히 보장하는지를 종합적으로 판단한 후, 중재국인 파키스탄을 통해 최종 입장을 전달하겠다는 계획입니다.

이란 내부에서도 강경파와 온건파 사이의 의견 조율이 필요할 것으로 보이며, 미국의 제재 해제 범위와 핵 프로그램 유지 수준을 둘러싼 세부 조율 과정에서 마지막까지 치열한 기싸움이 이어질 가능성이 큽니다. 결과적으로 이번 미-이란 합의 시도는 트럼프 대통령 특유의 톱다운 방식의 외교 전략이 반영된 결과로 보입니다. 만약 중국 방문 전 합의가 성사된다면 트럼프 대통령은 외교적 승리를 거머쥐게 되며, 시진핑 주석과의 회담에서 더욱 유리한 고지를 점할 수 있을 것입니다. 또한 호르무즈 해협의 긴장 완화는 글로벌 유가 안정과 직결되는 문제인 만큼, 경제적 파급 효과 또한 막대할 것으로 예상됩니다.

전 세계는 이제 이란이 미국의 제안을 최종적으로 수용할 것인지, 그리고 이것이 중동의 장기적인 평화 체제로 이어질 수 있을지 주목하고 있습니다





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