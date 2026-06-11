트럼프 행정부의 강제노동 기반 관세 부과 논란과 제이미슨 그리어 USTR 대표의 강력 반박

제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표가 워싱턴포스트의 보호무역주의 비판 사설에 대해, 현대판 노예제 척결과 공정한 공급망 구축이라는 명분으로 정면 반박하며 관세 부과 정당성을 주장했습니다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부( USTR ) 대표가 최근 미국 내 유력 일간지인 워싱턴포스트(WP)가 제기한 보호무역주의 의혹에 대해 강력한 유감을 표하며 정면 반박에 나섰다. 이번 논란의 중심에는 트럼프 행정부가 추진하고 있는 무역법 301조 에 기반한 관세 부과 계획이 자리 잡고 있다.

워싱턴포스트는 최근 사설을 통해 트럼프 행정부가 강제노동으로 생산된 제품의 수입을 제한한다는 명분으로 관세를 부과하려는 움직임이 사실상 보호무역주의를 실현하기 위한 꼼수에 불과하다고 비판했다. 특히 WP는 강제노동 근절이 진정한 목적이라면 강제노동 문제가 매우 심각한 것으로 알려진 중국과 상대적으로 그 문제가 덜한 일본, 한국, 스위스 등의 국가에 대해 차등적인 관세율을 적용했어야 한다고 지적했다. 그러나 현실적으로는 이들 국가에 동일한 수준의 관세를 부과하려 한다는 점이 이번 조치의 목적이 인권 보호가 아닌 자국 산업 보호에 있음을 증명한다는 논리였다.

또한 워싱턴포스트는 법적인 배경에 대해서도 날카로운 비판을 가했다. 지난 2월 연방 대법원이 상호관세 부과가 위법하다는 판결을 내림에 따라, 트럼프 행정부가 기존의 상호관세 전략을 대체할 수 있는 수단으로 무역법 301조를 무리하게 동원하고 있다는 것이다. 더불어 강제노동으로 생산된 상품의 수입을 금지하는 별도의 법률이 이미 지난 한 세기 동안 존재해 왔음에도 불구하고, 굳이 무역법 301조라는 강력한 무역 제재 수단을 꺼내 든 것은 명백한 정치적 의도가 깔려 있다는 분석을 내놓았다.

이러한 비판은 트럼프 행정부의 무역 정책이 국제적인 규범이나 인권 기준보다는 철저히 미국 우선주의라는 정치적 이익에 기반하고 있다는 점을 시사하며 상당한 파장을 일으켰다. 이에 대해 제이미슨 그리어 USTR 대표는 워싱턴포스트에 보낸 공식 서한을 통해 이러한 주장을 전면 부정했다. 그리어 대표는 WP의 비판이 정책의 실질적인 분석보다는 트럼프 대통령 개인에 대한 정치적 반감에서 비롯된 편향된 시각이라고 강하게 질타했다. 그는 현재 미국 기업들과 노동자들이 글로벌 공급망 내에서 강제노동을 완전히 뿌리 뽑기 위해 막대한 준수 비용과 사회적 책임을 감당하고 있다는 점을 강조했다.

하지만 다른 국가들이 이러한 윤리적 기준에 동참하지 않고 방관하고 있는 상황에서, 미국만이 일방적인 희생을 강요받을 수는 없다는 입장을 분명히 했다. 특히 그리어 대표는 'WP가 외국의 강제노동 실태를 의도적으로 외면하고 있거나, 트럼프 대통령이 현대판 노예제 척결을 위해 전 세계적으로 가장 많은 노력을 기울이고 있다는 사실을 보도하고 싶지 않은 것'이라며 언론의 태도를 비판했다. 그리어 대표의 이러한 주장은 트럼프 행정부가 추진하는 무역 정책이 단순한 경제적 이익을 넘어 글로벌 공급망의 윤리적 재편이라는 더 큰 목표를 가지고 있음을 시사한다.

그는 미국이 더 이상 글로벌 공급망 내에서의 강제노동을 묵인하지 않을 것이며, 이를 위반하는 국가와 기업에 대해서는 단호한 조치를 취하겠다는 의지를 천명했다. USTR은 이미 지난 2일, 강제노동 생산 제품에 대해 적절한 조치를 취하지 않은 60개 경제권을 대상으로 10%에서 12.5% 사이의 관세를 부과하겠다는 계획을 발표한 바 있다. 여기에는 한국과 일본, 중국을 포함한 46개 경제권이 12.5%의 관세 부과 대상에 포함되어 있어, 해당 국가들의 수출 경쟁력에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

특히 한국의 경우 이번 강제노동 관련 관세뿐만 아니라, USTR이 무역법 301조를 근거로 진행 중인 과잉생산 조사 대상국에도 포함되어 있어 이중의 압박을 받는 상황이다. 미국 정부가 특정 산업의 과잉생산을 이유로 제재를 가할 경우, 한국의 주력 수출 품목들이 직접적인 타격을 입을 가능성이 크다. 다만 그리어 대표는 최근 인터뷰를 통해 기존의 무역 합의 범위를 넘어서는 수준의 관세를 부과하지는 않을 방침이라고 언급하며 일말의 여지를 남겼다.

현재 무역 합의상 한국의 대미 수출품 관세 한도는 15% 수준으로 설정되어 있어, 이번에 논의되는 12.5%의 관세가 실제 적용되더라도 기존 합의 틀 내에서 관리될 가능성이 높다는 분석이 나온다. 결국 이번 사태는 미국이 인권과 노동 기준이라는 도덕적 명분을 무역 제재의 도구로 활용하는 새로운 통상 전략을 구사하고 있음을 보여준다. 보호무역주의라는 비판 속에서도 미국은 공급망의 투명성과 윤리성을 강조하며 자국 중심의 경제 질서를 재편하려 하고 있다.

한국 정부와 기업들은 이러한 미국의 전략적 변화에 기민하게 대응해야 하며, 특히 강제노동 이슈가 단순한 인권 문제를 넘어 실질적인 무역 장벽으로 작용하고 있는 만큼 공급망 전반에 대한 철저한 점검과 관리가 시급한 시점이다. 앞으로 트럼프 행정부의 무역 정책이 더욱 공격적으로 전개될 가능성이 큰 만큼, 외교적 협상력 강화와 더불어 국제적 기준에 부합하는 노동 환경 조성이 필수적인 과제가 될 것이다





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