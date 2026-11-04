트럼프 대통령, 중간선거 참패에도 백악관 연회장 공사 자랑...이란 전쟁 책임은 부인

도널드 트럼프 미국 대통령이 공화당의 중간선거 대패 이튿날 백악관 연회장 신축 공사를 강조하며 선거 패배 책임을 부인했다. 밴스 부통령과의 갈등과 이란 전쟁 재개 의지도 드러났다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시각) 워싱턴 DC 백악관에서 열린 첫 공개 연설에서 공화당 의 중간선거 참패에 대한 언급을 피하고 백악관 연회장 신축 공사 현황을 상세히 소개했다. 트럼프 대통령은 약 20분 동안 건설 현장의 성과를 자랑하며 예산 절감과 일정 단축을 강조했고, 취재진의 질문이 이어지자 비로소 선거 결과와 관련된 발언을 했다.

트럼프 대통령, 백악관 연회장 공사 성과 강조

트럼프 대통령은 철골 구조물 앞에 서서 연회장 건설이 기적처럼 순조롭게 진행되고 있다고 말했다. 그는 천장이 50피트 이상이며 코린트 양식의 웅장한 기둥과 특별한 대리석 바닥이 설치될 것이라고 설명했다. 또한 지하에 5개 층이 들어서고 지붕은 헬리콥터가 착륙할 수 있을 만큼 견고하게 설계되었다고 밝혔다.

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특히 트럼프 대통령은 건물이 드론, 미사일, 총알을 뚫을 수 없는 최강의 방어력을 갖춘다고 주장했다. 그는 이를 통해 워싱턴에서 가장 안전한 장소가 될 것이라고 자신감을 보였다. 이러한 공사는 트럼프 대통령이 지난 2일 링컨기념관 반사연못 개보수 성과를 자랑했던 데 이어 두 번째로 거론된 주요 사업이다.

밴스 부통령 주장 인정하지만 전쟁 재개 의지 밝혀

선거 패배의 원인에 대해 JD 밴스 부통령은 이란 전쟁 때문이라고 주장했으나, 트럼프 대통령은 이를 부분적으로 인정하면서도 자신의 결정을 정당화했다. 트럼프 대통령은 전쟁이 단기적으로 휘발윳값을 상승시켜 영향을 미쳤다고 보았지만, 이란의 핵무기 보유를 막기 위해서는 장기적인 해결책으로 전쟁이 필요하다고 강조했다.

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트럼프 대통령은 다시 전쟁을 하게 된다 해도 동일한 선택을 할 수밖에 없다고 밝혔다. 이는 이란이 핵무기를 갖도록 내버려둘 수 없다는 그의 입장과 일치한다. 국방장관 교체 여부에 대해서는 피트 헤그세스 국방장관이 잘하고 있다며 현직 유지를 시사했다.

밴스 부통령과의 미묘한 거리두기와 차기 대선 주자 논란

밴스 부통령은 소셜미디어 엑스를 통해 장문의 글을 올려 전쟁 때문에 패배했다고 비판했으나, 트럼프 대통령은 이를 좋은 글이라고 평가하면서도 실제 대화 여부를 명확히 하지 않았다. 대신 차기 대선 후보 문제에 대해 많은 사람이 출마할 수도 있고 아무도 출마하지 않을 수도 있다고 모호하게 답했다.

트럼프 대통령은 밴스 부통령이 출마하지 않을 가능성도 언급하며 미묘한 견제를 보냈다. 이는 차기 공화당 대선 주자로 유력하게 거론되는 밴스 부통령을 향한 정치적 신호로 해석된다. 트럼프 대통령은 자신이 투표용지에 있었다면 승리했을 것이라며 유세장의 열기는 있었으나 그 사랑을 후보들에게 전달하지 못했다고 말했다.

민주당 의회 장악 대비 거부권 행사 예고

민주당이 내년 1월부터 의회 양원을 장악하게 된 상황에 대해 트럼프 대통령은 민주당 인사들로부터 대화 요청을 받았다고 전했다. 그는 민주당이 파괴적으로 나오지 않는다면 잘 지낼 수 있을 것이라고 말했지만, 마음에 들지 않는 일을 한다면 거부권을 행사하겠다고 선을 그었다.

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탄핵 추진 움직임에 대해서는 전혀 걱정하지 않는다며 오히려 명분 없이 탄핵을 추진할 경우 민주당을 파멸시킬 것이라고 경고했다. 트럼프 대통령은 선거 패배에 대한 자신의 책임을 부인하며, 향후 의회와의 관계 설정에서 강력한 주도권을 확보하겠다는 입장을 분명히 했다.