트럼프, 이틀 내 파키스탄서 이란과 종전협상 재개 시사…핵 문제, 유럽 동맹국 비판

도널드 트럼프 미국 대통령이 이틀 안에 파키스탄에서 이란과의 종전협상을 재개할 가능성을 시사하며, 핵 문제에 대한 강경한 입장과 유럽 동맹국에 대한 비판을 동시에 드러냈다. 트럼프 대통령은 파키스탄군 총사령관의 역할을 긍정적으로 평가하며 협상 재개 가능성을 높게 봤지만, 이란의 핵 능력 무력화에 대한 의지를 강조하며 협상 난항을 예고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 향후 이틀 안에 파키스탄 이슬라마바드에서 이란과의 종전협상 이 재개될 가능성을 시사하여 국제 사회의 이목을 집중시키고 있습니다. 트럼프 대통령은 지난 13일 백악관에서 뉴욕포스트 기자와의 통화에서 “당신은 정말이지 거기 머물러야 한다”며 “왜냐하면 향후 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있고, 우리가 그곳으로 갈 가능성이 더 커졌기 때문”이라고 밝혀, 파키스탄 에서의 협상 재개 가능성을 강하게 암시했습니다.

특히 트럼프 대통령은 파키스탄에서 협상이 진행될 가능성에 대해 “군 최고위 인사(field marshal)가 매우 잘하고 있기 때문”이라고 언급하며, 아심 무니르 파키스탄군 총사령관의 역할을 긍정적으로 평가했습니다. 무니르 총사령관은 지난해 트럼프 대통령의 인도-파키스탄 무력 충돌 중재 과정에서 유대감을 쌓았으며, 미국과 이란 간 1차 종전 협상 성사에도 핵심적인 역할을 한 바 있어, 이번 협상 재개 과정에서도 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

트럼프 대통령은 협상 재개에 대한 긍정적인 신호를 보내면서도, 이란의 핵 능력 무력화에 대한 강경한 입장을 유지하고 있어 협상 난항을 예고하고 있습니다. 그는 미국이 이란과의 1차 협상에서 ‘최소 20년간 우라늄 농축 프로그램을 중단할 것을 요구했다’는 언론 보도에 대해 “나는 그들이 핵무기를 가질 수 없다고 말해왔고, 따라서 ‘20년’이라는 기간은 마음에 들지 않는다”며 불만을 표출했습니다. 이는 이란이 핵무기를 보유하는 것을 용납하지 않겠다는 강력한 의지를 드러낸 것으로 풀이되며, 협상 과정에서 핵 관련 문제에 대한 이견이 쉽게 좁혀지지 않을 수 있음을 시사합니다.

또한 트럼프 대통령은 이란 전쟁에 소극적인 유럽 동맹국들을 비판하며, “그들은 회의를 여는 것 외에는 아무것도 하지 않고 있다. 그들이 하는 일은 회의가 전부”라고 비난했습니다. 이는 미국과 유럽 간의 이란 문제에 대한 인식 차이를 보여주는 것으로, 향후 협상 과정에서 유럽 동맹국들의 역할이 제한적일 수 있음을 시사합니다.

트럼프 대통령의 이번 발언은 이란과의 종전 협상 재개를 위한 적극적인 의지를 나타내는 동시에, 핵 문제에 대한 강경한 입장과 유럽 동맹국에 대한 비판을 통해 복잡한 외교적 상황을 드러내고 있습니다. 그는 파키스탄에서 협상이 재개될 가능성을 시사했지만, 협상 장소와 시기에 대한 구체적인 정보는 아직 공개되지 않았습니다. 일각에서는 스위스 제네바에서의 협상 재개 가능성을 제기했지만, 트럼프 대통령은 파키스탄에서의 협상 가능성을 더 높게 평가했습니다. 이러한 상황에서 트럼프 대통령의 향후 행보와 협상 결과에 따라 중동 정세는 물론 국제 관계에 큰 변화가 예상됩니다. 특히 이란의 핵 문제와 관련하여 미국의 입장이 어떻게 변화할지, 유럽 동맹국들이 협상에 어떤 역할을 할지 등이 주목됩니다. 이번 협상이 성공적으로 마무리될 경우 중동 지역의 안정을 가져올 수 있지만, 실패할 경우 긴장 고조와 추가적인 갈등 발생 가능성도 배제할 수 없습니다.





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