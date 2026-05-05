트럼프 대통령, 이란의 한국 화물선 공격 주장하며 호르무즈 해협 작전 동참 촉구

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 한국 화물선 공격 주장을 제기하며 호르무즈 해협 개방을 위한 미국의 작전에 한국의 동참을 촉구했다. 이로 인해 한국 정부의 부담이 커질 것으로 예상된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 한국 화물선을 공격했다는 주장을 제기하며 호르무즈 해협 개방을 위한 미국의 작전에 한국의 동참을 촉구했다. 이는 미·이란 간의 위태로운 휴전 상황에서 새로운 대치 국면으로 이어질 수 있으며, 한국 정부에 대한 부담을 가중시킬 것으로 예상된다.

트럼프 대통령은 소셜 미디어를 통해 이란이 ‘프로젝트 프리덤’ 작전과 관련된 선박 이동 문제와 관련하여 한국 화물선을 포함한 무관한 국가들을 향해 여러 차례 발포했다고 밝혔다. 그는 한국 역시 이 작전에 합류할 때가 되었다고 강조하며, 한국 정부가 호르무즈 해협 내 HMM 소속 선박에서 발생한 폭발 사고의 원인을 조사 중인 상황에서 이란의 공격이 원인이라고 주장했다. 트럼프 대통령은 ABC 뉴스 기자와의 통화에서도 한국 선박을 겨냥한 다수의 발포가 있었으며, 한국이 적절한 조치를 취해야 한다고 언급했다.

그는 해당 사건에 대한 조사를 진행할 것이라며, 당시 한국 선박이 단독으로 운항 중이었고 ‘프로젝트 프리덤’ 작전에 따른 호위 대상이 아니었다고 덧붙였다. 이러한 발언은 이란의 한국 화물선 공격이 호르무즈 해협 개방을 위한 선박 보호 작전에 한국군이 참여할 정당한 명분이 되었음을 강조하는 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 과거에도 미·이란 전쟁 발발 이후인 지난 3월 14일에 한국, 중국, 일본, 영국, 프랑스 등에게 호르무즈 해협에 군함을 파견할 것을 공개적으로 요구한 바 있다. 당시 그는 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 에너지 수급에 큰 영향을 받는 국가들이 직접 호위 작전에 나서야 한다는 ‘수익자 부담 원칙’을 강조했다.

만약 해당 선박이 이란의 공격으로 피해를 입은 사실이 확인된다면, 미국의 작전 참여 요구에 대한 한국 정부의 고민은 더욱 깊어질 것으로 전망된다. 트럼프 대통령은 이전에 파병에 소극적인 태도를 보인 국가들에 대해 동맹국 지원은 불필요하다고 발언한 적이 있지만, ‘프로젝트 프리덤’ 시행 이후 처음으로 한국에 직접 작전 참여를 요구했다. 그는 이란 전쟁 지원에 소극적인 동맹국을 비판하며 한국을 여러 차례 거론했고, 주한 미군 규모까지 언급하며 파병을 압박하기도 했다.

최근 트럼프 대통령은 독일 주둔 미군 병력 감축, 유럽산 자동차 관세 인상 등 호르무즈 해협 파병에 소극적인 유럽 국가들을 대상으로 한 보복 조치를 단행했다. 아직 한국이나 일본 등에 대해 유럽만큼 강도 높은 갈등을 조성하고 있지는 않지만, 그의 예측 불가능한 의사 결정 스타일을 고려할 때 한국 역시 안심할 수 없다는 관측이 제기되고 있다. 트럼프 대통령은 ‘프로젝트 프리덤’ 작전 과정에서 이란의 소형 선박 7척을 격침했으며, 한국 선박을 제외하면 현재까지 해협을 통과한 다른 선박들은 피해를 입지 않았다고 밝혔다.

이 상황은 국제적인 긴장을 고조시키고 있으며, 한국 정부는 미국의 압박과 지역 안정을 위한 노력 사이에서 신중한 외교적 판단을 내려야 할 것이다. 특히, 한국은 미국의 중요한 동맹국으로서, 미국의 요구를 무시하기 어려운 상황이지만, 동시에 이란과의 관계 역시 고려해야 하는 복잡한 입장에 놓여 있다. 따라서, 한국 정부는 관련국과의 긴밀한 협의를 통해 상황을 면밀히 분석하고, 국익을 최우선으로 하는 합리적인 결정을 내려야 할 것이다. 또한, 호르무즈 해협의 안전 확보를 위한 국제적인 노력에 적극적으로 참여하고, 지역 안정을 위한 외교적 노력을 지속적으로 추진해야 할 것이다.

이러한 노력은 한국의 국익을 보호하고, 국제 사회에서의 책임 있는 역할을 수행하는 데 기여할 수 있을 것이다





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