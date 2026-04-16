트럼프, 이란 핵 협상 낙관론 속 '주말 타결' 시사…핵무기 포기·우라늄 인도 합의 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵 협상에 대해 매우 긍정적인 전망을 내놓으며, 이란이 핵무기 포기와 농축 우라늄 인도를 약속했다고 주장했다. 트럼프 대통령은 협상이 이르면 이번 주말에 타결될 가능성이 있으며, 이란의 새로운 지도부가 합리적이라고 평가했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 이란과의 핵협상 전망에 대해 매우 낙관적인 입장을 밝혔다. 그는 이란이 핵무기 포기 에 동의했으며, 농축 우라늄 을 미국에 넘기기로 했다고 주장하며, 양측 간의 협상이 이르면 주말에 타결될 가능성이 있다고 언급했다. 현재 2주간의 휴전 합의는 오는 21일 만료될 예정이지만, 트럼프 대통령은 이보다 앞서 협상이 마무리될 수도 있다고 시사했다.

백악관에서 기자들과 만난 트럼프 대통령은 “우리는 잘하고 있다. 아마 그 전(2주 휴전 기한)에 일이 해결될 수도 있다”며 “연장이 필요할지 모르겠다”고 강조했다. 그는 이란과의 협상에 상당한 진전이 있었으며, 합의에 매우 근접했다고 전했다. 이란 역시 합의를 원하고 있으며, 미국은 이란 측과 매우 원만하게 협상을 진행 중이라는 것이다.

트럼프 대통령은 ‘핵무기는 절대 안 된다’는 입장을 분명히 하며, 이란이 핵무기를 보유하는 것은 ‘큰 변수’가 될 것이라고 덧붙였다. 그는 유가 하락세와 더불어 이란과의 협상 타결 전망이 매우 밝으며, 좋은 합의가 도출될 것이라고 확신했다. 실제로 이번 주말 즈음에 이란 전쟁과 관련한 대면 협상이 이루어질 수 있다는 관측도 나왔다. 미국과 이란은 지난 11~12일 파키스탄에서 첫 협상을 진행했지만 결렬된 바 있다.

트럼프 대통령은 이란에 대한 해상 봉쇄 조치가 효과를 발휘하고 있다고 평가하며, 봉쇄로 인해 이란은 어떠한 비즈니스도 할 수 없는 상황이라고 설명했다. 그는 또한 이란의 새로운 지도부가 매우 합리적이라고 판단했다. 트럼프 대통령의 가장 큰 주장 중 하나는 이란이 핵무기를 보유하지 않는 것에 동의했고, 농축 우라늄을 미국에 제공하는 데에도 동의했다는 것이다. 이는 지난 파키스탄 협상에서 가장 큰 쟁점 사항이었던 ‘이란의 핵농축’ 문제에 대한 돌파구를 제시한 것으로 해석된다.

그는 “이란이 핵무기를 갖지 않는 것이 매우 중요하며, 그들은 이에 동의했다. 매우 강력하게 동의했다”고 강조하며, “그들은 우리의 B-2 폭격기 공격으로 지하 깊은 곳에 묻혀있는 핵 잔해(nuclear dust·트럼프 대통령이 농축우라늄을 지칭하는 표현)를 우리에게 내놓기로 동의했다”고 주장했다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상에서 많은 합의점을 찾았으며, 매우 긍정적인 결과가 나올 것으로 기대한다고 덧붙였다. 만약 종전 협정이 체결된다면, 트럼프 대통령은 직접 파키스탄 이슬라마바드를 방문할 수도 있다고 언급했다.

이와 더불어 트럼프 대통령은 이스라엘과 레바논 간에 곧 발효될 10일간의 휴전 합의에도 긍정적인 평가를 내렸다. 이 휴전에는 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라까지 포함된다는 점을 강조하며, “중요한 건 이스라엘과 레바논이 휴전에 합의한다는 점”이라고 말했다. 양측은 앞으로 4~5일 내로 백악관에서 만날 예정이며, 이스라엘과 레바논 간의 협상 또한 성공적으로 마무리될 가능성이 높다고 그는 전망했다.





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