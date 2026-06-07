트럼프 대통령: 이란과 협력해 HEU 회수, 미군 단독으로 안전하게 회수할 수 있을 경우

트럼프 대통령은 이란과의 종전 협상이 타결될 경우 이란과 협력해 이란이 보유한 고농축 우라늄(HEU)을 회수·폐기할 것이라고 밝혔다. 또 합의가 이뤄지지 않는다면 미군이 단독으로 안전하게 해당 물질을 회수할 수 있을 정도로 이란 군의 전력을 더욱 약화시키겠다고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상 이 타결될 경우 이란과 협력해 이란이 보유한 고농축 우라늄(HEU)을 회수·폐기할 것이라고 밝혔다. 또 합의가 이뤄지지 않는다면 미군이 단독으로 안전하게 해당 물질을 회수할 수 있을 정도로 이란 군의 전력을 더욱 약화시키겠다고 말했다.

트럼프 대통령은 종전 협상의 주요 쟁점인 이란의 고농축 우라늄 처리 문제에 대해 ‘우리가 우호적인 관계를 맺기로 합의한다면 우리는 모두 함께 갈 것’이라며 ‘현장에서 폐기하든 다른 곳으로 옮겨 폐기하든 우리가 그것을 반출해 폐기할 것’이라고 말했다. 이어 ‘우리는 그들과 함께 가든, 그들 없이 가든 그렇게 할 것’이라며 ‘하지만 우리를 향해 총을 쏘는 사람들은 없을 것’이라고 했다. 이란과의 협상을 통한 해결을 우선적으로 추진하되, 합의가 불발될 경우 이란의 고농축 우라늄을 미국이 강제로 확보해 폐기할 수도 있다는 뜻을 밝힌 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 현재 논의 중인 종전을 위한 양해각서(MOU)에 ‘이란이 핵무기를 개발하지 않는다’는 조항이 포함됐다고 설명했다. 특히 초안에는 없었던 ‘핵무기를 구매하지 않는다’는 내용도 자신의 요구에 따라 추가됐으며, 이란이 이를 수용했다고 주장했다. 트럼프 대통령은 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이와 지금까지 직접적으로 대화를 나눈 적은 없다면서도 하메네이가 원할 경우 대화에 나설 수 있다고 했다. 이번 인터뷰는 지난 5일 진행됐다.

NBC 방송은 앞서 이란 관련 트럼프 대통령의 주요 발언을 일부 보도한 데 이어 이날 전체 인터뷰 내용을 공개했다





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트럼프 대통령 이란과의 종전 협상 고농축 우라늄(HEU) 회수 미군 단독으로 안전하게 회수할 수 있을 경우 이란 군의 전력 약화 핵무기 개발 핵무기 구매 대화 NBC 방송

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