트럼프-네타냐후 통화 논란 뒤 이스라엘 이란 공습, 미국의 실질적 제재 요구 확산

트럼프 대통령이 네타냐후 총리와의 통화에서 거친 언사를 사용한 뒤에도 이스라엘이 이란을 향한 공습을 지속하면서 미국 내에서 군사 지원 제한 등 실질적 제재의 목소리가 높아지고 있다. 양국 관계와 지역 안보에 미치는 영향을 상세히 분석한다.

이스라엘 과 미국 사이의 긴장이 고조되는 가운데, 베냐민 네타냐후 총리는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 통화에서 거친 언사를 사용한 뒤에도 이란 본토를 향한 군사 행동을 이어갔다. 트럼프 대통령은 1일 네타냐후 가 베이루트 남부 공습을 명령하자 전화를 걸어 강한 항의를 표하며 '제정신이냐'는 표현을 사용했다.

이 통화 내용이 언론에 알려지자 트럼프는 자신이 레바논과 끊임없이 갈등을 겪는 상황에 불만을 드러냈다. 그러나 네타냐후는 트럼프의 압력에도 불구하고 7일 베이루트 공격을 재개하고, 이어 8일에는 이란 본토까지 공습을 감행했다. 트럼프는 이에 대해 사전 조율이 없었다는 입장을 밝히며 이스라엘에 보복을 자제하라는 경고를 보냈다. 네타냐후는 이러한 미국의 경고를 무시하고 공격을 지속했으며, 이는 국내외에서 이스라엘을 미국의 종속국으로 전락시켰다는 비판을 불러일으켰다.

극우 성향의 이스라엘 국가안보장관 이타마르 벤그비르는 트위터에 미국 대통령에게 '아니요'라고 말할 때가 왔다고 글을 올리며 현 상황에 대한 불만을 토로했다. 한편, 미국과 이란 사이의 종전 협상이 교착 상태에 머물면서 이스라엘의 일방적인 군사 행동이 지역 긴장을 급격히 고조시킬 우려가 제기되고 있다. 전문가들은 트럼프 대통령이 단순히 언쟁에 그치지 않고 이스라엘에 대한 군사 지원을 제한하거나 정보 제공을 차단하는 등 실질적인 제재를 취해야만 이스라엘의 과격한 정책을 제지할 수 있다고 경고한다.

퀸시연구소 설립자인 트리타 파르시는 알자지라와의 인터뷰에서 이스라엘이 이란을 공격할 수 있는 능력을 근본적으로 차단해야 한다며, 미국이 미사일 방어망 제공과 정보 접근성을 제한해야 한다는 입장을 밝혔다. 역사적 선례도 이와 유사한 상황을 보여준다. 1982년 미국 대통령 로널드 레이건은 이스라엘 총리 메나헴 베긴에게 베이루트 폭격을 즉각 중단하지 않으면 양국 관계 전체가 위험해질 것이라고 경고한 바 있다. 레이건의 압력은 실제 무기 지원 중단으로 이어졌으며, 베긴 총리는 폭격을 중단한 기록이 있다.

현재 상황에서도 트럼프 대통령이 '욕설 통화' 사실을 공개한 것이 전략적 의도였다는 분석이 나오고 있다. 전 카타르재단 뉴스룸 편집장 마이클 자브리피켓은 알라비야 방송에서 미국 대통령이 이스라엘 총리를 통제하는 데 성공한 사례가 없으며, 트럼프 역시 이제서야 그 한계를 깨닫고 있다는 평가를 내놨다. 이러한 논쟁은 앞으로 이스라엘과 미국, 그리고 이란 사이의 외교적 교착 상태가 어떻게 해소될지에 대한 국제사회의 관심을 집중시키고 있다





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