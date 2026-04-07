트럼프의 초조함, 이란 협상 실패로 이어지나: 욕설, 협박, 그리고 드러나는 딜레마

트럼프 대통령의 이란에 대한 거친 발언과 위협이 잇따르면서, 그의 초조함과 협상 난항이 드러나고 있다. 이란은 트럼프의 약점을 파고들어 유리한 조건을 얻으려 하고 있으며, 미국의 압박에도 굴하지 않고 있다.

5일(현지시간) 트럼프 대통령은 소셜 미디어를 통해 이란에 대한 비난을 쏟아냈다. 그는 이란을 향해 '빌어먹을 해협을 열어라, 미친 놈들아. 그러지 않으면 지옥에서 살게 될 것이다. 두고 봐라!'라고 말했다. 전 세계가 그의 소셜 미디어 게시물을 주시하는 가운데, 한 국가를 향해, 특히 휴전 협상 중인 국가를 대상으로 저주와 협박을 넘어 욕설을 사용한 것은 상상하기 어려운 일이었다. 이는 트럼프 대통령이 자제력을 잃을 만큼 절박한 상황에 처해 있음을 여실히 보여주었다. (관련 기사 : 트럼프 욕설 위협에도 이란 '해협 원상복귀 안 돼') 2일 트럼프 대통령은 소셜 미디어에 이란 수도 테헤란 서부 카라지 인근의 B1 다리가 미군의 폭격으로 붕괴되는 영상을 게시했다. 그는 '이란의 가장 큰 다리가 무너졌고 다시는 사용할 수 없게 됐다'면서, 만약 이란이 휴전에 합의하지 않으면 '더 심각한 일이 벌어질 것'이라고 경고했다.

이는 대국민 연설을 통해 이란을 '석기 시대로 되돌릴 것'이라고 협박한 바로 다음 날의 일이었다. 이 또한 매우 이례적이며, 교전 중인 국가 지도자가 하지 않는 행동이었다. 자국 군이 국제법을 위반하고 민간 시설을 정밀 폭격하여 붕괴시킨 사실을 인정한 것이기 때문이다. 트럼프 대통령이 전쟁 범죄 논란에 휘말릴 위험에도 불구하고 이러한 영상 게시와 미군의 폭격 공개 인정을 감행한 이유는, 미국의 군사력이 이란의 모든 사회 기반 시설을 파괴할 수 있을 정도로 강력하다는 것과 미국이 전쟁에서 승리할 수 있다는 자신감을 과시하려는 의도였다. 그러나 이는 민간 시설이자 건설 중인 다리까지 폭파하며 이란을 압박하는 트럼프 대통령의 절박한 상황을 보여주는 또 다른 단면이었다.\소셜 미디어에 쏟아지는 트럼프의 분노와 협박은 전쟁 상황, 미국의 대응 및 계획을 알리고 이란에 대한 미국의 요구 사항을 전달하기 위한 소통 방식이었다. 그러나 전쟁이 자신의 뜻대로 진행되지 않고, 이란이 항복은커녕 격렬한 저항을 계속하자, 소셜 미디어를 통해 더욱 거칠고 노골적인 표현으로 이란에 대한 분노와 협박을 쏟아내고 있다. 트럼프 대통령은 분노와 협박을 통해 자신감을 표출하고 미국의 힘을 과시함으로써 이란을 최대한 압박할 수 있다고 생각하는 듯하다. 다른 한편으로는 거친 표현을 통해 국내외 비판과 압박 속에서 자신의 초조함을 감추려 할 수도 있다. 하지만 세계는 이미 트럼프 대통령이 위장된 자신감 속에 숨겨진 초조함을 간파하고 있다. 트럼프 대통령은 5일 오후 소셜 미디어를 통해 이란에 밝힌 협상 시한을 하루 연장하며 '미 동부 시간 화요일(7일) 오후 8시!'라는 짧은 글을 게시했다. 이 또한 이란과의 협상이 순조롭게 진행되지 않자 드러낸 초조함의 표현이었다. 트럼프 대통령이 격렬한 분노와 협박을 통해 수시로 드러내는 초조함은 예상과 달리 이란과의 협상에 전혀 도움이 되지 않고 있다. 이란은 트럼프 대통령의 이러한 초조함을 잘 알고 있으며, 더 이상 크게 잃을 것이 없는 상황에서 오히려 트럼프 대통령의 초조함을 역이용하며 최대한 유리한 협상을 하려 하고 있다. 6일 한 언론 보도에 따르면, 중재국인 파키스탄이 미국과 이란에게 우선 휴전을 하고 15~20일 내에 포괄적인 합의를 이끌어내는 종전 구상을 전달했다. 이에 대해 이란의 한 관리는 일시적 휴전으로 호르무즈 해협 봉쇄를 해제하지 않을 것이며, 트럼프 대통령이 제시한 시한도 받아들일 수 없다는 입장을 밝혔다. 또 다른 언론 역시 익명의 이란 관리를 인용해, 이란은 미국이 완전한 종전을 위한 준비가 되어 있다고 믿지 않으며, 압박 속에서 미국의 시한을 수용하지 않을 것이라고 보도했다. 트럼프 대통령에 대한 불신으로 인해 휴전부터 시작할 수 없다는 것이다. 몇 시간 후 이란 국영 뉴스 IRNA는 이란이 공식적으로 파키스탄의 휴전 제안을 거부하고, 휴전이 아닌 완전한 종전을 원한다는 입장을 전달했다고 보도했다. 이란은 미국과 이스라엘이 공격을 중단하고 재발 방지를 약속해야 미국과의 종전에 합의하고 호르무즈 해협을 열 수 있다는 입장을 고수하고 있다. 이란이 중재국의 휴전 제안을 거부했다는 소식을 접한 트럼프 대통령은 다시 이란을 협박했다. 6일 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 '이란 전체가 하룻밤에 제거될 것이고, 그 날이 내일 밤이 될 것'이라고 말했다. 그러면서 다시 이란의 발전소, 다리 등 사회 기반 시설을 폭격할 것이라고 위협했다. 많은 전문가와 언론이 트럼프 대통령의 노골적인 민간 시설 공격 언급에 대해 전쟁 범죄에 해당될 수 있다는 우려를 제기하고 있지만, 트럼프 대통령은 개의치 않는 태도를 보이고 있다. 이는 트럼프 대통령의 초조함을 드러내는 또 다른 사례로 해석된다.\트럼프는 이란의 상황을 자신의 지렛대로 활용하고 있다. 이란은 국내외 압박에 직면한 트럼프 대통령의 상황을 협상에서 유리한 위치를 차지하기 위한 지렛대로 사용하고 있다. 트럼프 대통령이 민간 시설에 대한 대대적인 공격을 압박하고 있지만, 이란은 공격을 받을 경우 중동 국가들의 민간 시설을 공격하고 호르무즈 해협 봉쇄를 지속할 수 있는, 즉 트럼프 대통령이 가장 싫어하는 카드를 가지고 있다. 트럼프 대통령이 소셜 미디어를 통해 반복적으로 쏟아내는 발언들을 통해 트럼프 대통령의 초조한 상황을 간파한 이란은 미국의 조건을 최대한 수용할 때까지 버틸 것으로 보인다. 자신의 초조함이 드러난 트럼프 대통령이 직면한 또 다른 난관은, 압박과 협박에 기반한 자신의 협상 방식이 이란에 전혀 통하지 않는다는 것이다. 트럼프 대통령은 이러한 방식을 자신과 미국의 힘을 통해 원하는 바를 얻는 가장 효율적인 방법이라고 여겨 왔다. 그러나 이란은 이를 체면과 명분을 포기하게 만드는 압박으로 받아들이는 동시에, 미국에 대한 불신을 강화하는 결정적인 증거로 간주하고 있다. 게다가 트럼프 대통령은 욕설까지 사용하며 협상 상대인 이란에 최소한의 존중조차 보이지 않아 신뢰의 기반을 완전히 무너뜨렸다. 이러한 상황에서 공식적으로 휴전 제안을 거부한 이란이 미국의 압박에 굴복하여 하루 만에 입장을 바꿀 가능성은 낮아 보인다. 트럼프 대통령이 일시적으로라도 공격을 중단하고 이란의 요구를 어느 정도 수용하겠다는 진정성을 보여주지 않는 한 말이다. 물론 국제 협상에서 하루는 매우 긴 시간이며, 물밑에서 어떤 협상이 진행되고 있는지는 알 수 없다. 그러나 어떤 내용으로 협상이 진행되든, 트럼프 대통령의 예상대로 미국이 원하는 내용으로 합의가 이루어질 가능성은 희박해 보인다. 트럼프 대통령은 현재 전쟁의 늪에서 벗어나기 위해 허우적거리고 있으며, 이로 인해 여과 없이 초조함을 드러내고 있다. 이러한 이유로 더욱 노골적이고 강도 높은 분노와 협박의 언사를 쏟아내고 있다. 그러나 이미 초조함이 드러난 상황에서 그러한 발언은 이란을 압박하는 효과적인 방법이 아니다. 진정으로 전쟁을 끝내고 국내외 비판에서 벗어나고 싶다면, 이란에게 진정성을 보이고 최소한의 신뢰를 회복할 수 있는 언행을 해야 한다. 문제는, 벼랑 끝에 몰린 상황에서도 트럼프 대통령의 태도가 쉽게 변하지 않을 것 같다는 점이다





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