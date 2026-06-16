트럼프, 정보기관 반대 무시하고 이란 종전 합의 강행…네타냐후 열람 요구도 거절

도널드 트럼프 미국 대통령이 자국 정보기관의 반대를 무시하고 이란과의 종전 양해각서에 서명한 것으로 알려졌다. 중앙정보국(CIA) 등은 이란의 핵 포기 의지와 합의 이행 가능성에 의구심을 제기했으나 트럼프 대통령은 고위급 회의에서 제기된 우려를 disregard하고 합의를 결정했다. 특히 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 MOU 원문 열람 요청까지 거절한 것으로 보도되면서 미국과 이스라엘 간 신뢰에 금이 갈 수 있다는 분석이 제기된다. 이스라엘은 미국과 함께 이란과의 전쟁을 시작한 주요 당사자이지만 종전 협상에서 완전히 배제되었고, 합의 내용 조차 확인하지 못해 내부적으로 강한 반발이 예상된다. 네타냐후 총리는 정치적 곤경에 처해 오는 10월 총선에서 실각할 가능성까지 거론된다. 트럼프 대통령은 동시에 이스라엘의 레바논 공격과 관련해 네타냐후 총리에게 불만을 표명하며 레바논 문제에 더 책임감 있게 행동할 것을 촉구했다. 미국과 이란은 14일 전자서명으로 종전 MOU에 합의했으며 19일 정식 서명식을 열 예정이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 양해각서( MOU ) 체결에 대한 자국 정보기관의 반대에도 불구하고 합의를 강행한 것으로 나타났다. 트럼프 대통령은 종전에 강한 반대 입장을 보여온 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 MOU 원문 열람 요구까지 거절하며 전자 서명 방식으로 합의에 서명했다.

이로 인해 미국의 핵심 동맹국인 이스라엘이 종전 협상에서 완전히 배제된 상태에서 합의 내용조차 확인하지 못하는 상황이 초래됐다. 악시오스는 16일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해, 지난 14일 MOU 합의 발표를 앞두고 고위급 회의에서 정보당국이 이란의 핵무기 포기 의지와 합의 이행 가능성에 강한 의구심을 제기했다고 보도했다. 해당 회의에서 존 랫클리프 CIA 국장은 미 정보당국이 수집한 정보를 근거로 이란이 미국이 요구하는 핵 관련 양보를 실제로 수용할 의사가 있는지 의문을 제기하며 합의에 대한 우려를 표했다.

이에 따라 마코 루비오 국무장관과 피트 헤그세스 국방장관도 MOU 내용에 대한 우려를 나타냈으나, JD 밴스 부통령과 스티브 윗코프 중동특사, 제러드 쿠슈너 대통령 맏사위 등은 MOU에 대한 지지를 밝혔다. 백악관 관계자는 악시오스에 트럼프 대통령이 모든 의견을 경청하지만 최종 결정권자는 대통령 임을 강조했다. CNN은 이스라엘 소식통을 인용해, 이스라엘이 미국에 종전 합의문을 보여줄 것을 요구했으나 거절당했다고 전했다. 미국은 합의문이 네타냐후 정부에 유출될 것을 우려해 열람 요청을 거절한 것으로 알려졌다.

이미 미국과 함께 이란과의 전쟁을 시작한 이스라엘은 종전 협상에서 배제된 데 이어 합의 내용 확인마저 거절당하면서 네타냐후 총리가 국내에서 큰 정치적 압박에 직면할 수 있다는 분석이 나온다. 이스라엘 내부에서는 네타냐후 총리가 미국과의 협력 아래 이스라엘에 해로운 합의를 방치했다는 비판이 강하게 제기되고 있으며, 오는 10월 총선에서 그의 실각 가능성까지 거론된다. 네타냐후 총리는 전날 기자회견에서 종전 MOU와 관련한 구체적 발언을 피했고, 트럼프 대통령과의 관계에 대해서도 항상 의견이 일치하는 것은 아니라고 말했다.

한편 트럼프 대통령은 G7 정상회의를 계기로 카타르 군주와 회동 중 이스라엘의 레바논 공격 관련 질문을 받자 네타냐후 총리에게 불만을 표명하며 레바논 문제에 더 책임감 있게 행동할 것을 촉구했다. 아울러 이스라엘군이 민간인 사상자를 내지 않고 헤즈볼라에 대한 작전을 수행할 수 없다면 시리아가 헤즈볼라를 처리해야 한다는 의견도 제시했다. 미국과 이란은 지난 14일 종전 MOU에 전자 서명했으며, 오는 19일 스위스 뷔르겐슈토크에서 공식 서명식을 개최할 예정이다





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트럼프 이란 종전 합의 네타냐후 정보기관 반대 MOU

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