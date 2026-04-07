트럼프의 인프라 타격 경고에 이란 시민 '인간 사슬' 형성, 교량 및 시설 공격 이어져

도널드 트럼프 미국 대통령의 인프라 타격 경고에 이란 시민들이 발전소 등 주요 시설을 보호하기 위해 ‘인간 사슬’을 형성하고, 동시에 주요 인프라에 대한 공격이 이어지는 상황이 발생. 이란은 미국의 휴전안 거부에 따른 공격 가능성에 대비하며, 자국 내 주요 시설 보호에 총력을 기울이는 모습. 이스라엘과의 긴장 고조 속에서 중동 지역의 불안정성이 심화될 우려.

이란 서남부 후제스탄 아흐바즈의 교량에 모인 시민들의 사진이 파르스 통신을 통해 공개되었습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 합의 시한을 하루 앞둔 7일(현지시간) 이란 전역에서 시민들이 발전소 등 주요 시설을 지키기 위해 ‘ 인간 사슬 ’을 형성하는 움직임이 포착되었습니다. 특히 북서부 주요 도시 타브리즈와 서부 케르만샤주 비스툰, 북부 마즈다런의 화력 발전소 , 북서부 가즈빈주의 이란 최대 화력 발전소 (샤히드 라자이) 앞에는 시민들이 대거 집결하여 시설 보호에 나섰습니다. 공개된 사진들을 통해 시민들이 이란 국기를 흔들며 ‘전력 시설 공격은 전쟁 범죄다’라는 문구가 적힌 현수막을 들고 있는 모습이 확인되었습니다. 이러한 자발적인 시민들의 방어 노력은 트럼프 대통령의 인프라 타격 경고에 대한 대응으로 해석됩니다. 또한, 이란 서남부 후제스탄주 데즈풀과 아흐바즈 일대의 교량에서도 수백 명의 시민들이 ‘ 인간 사슬 ’을 형성하여 주요 기반 시설을 보호하는 데 동참했습니다.

이들은 트럼프 대통령이 설정한 합의 시한까지 이란의 주요 인프라를 지키겠다는 의지를 보여주었습니다.\트럼프 대통령은 한국시간 기준 8일 오전 9시까지 이란이 휴전안에 동의하지 않을 경우 발전소, 교량 등 주요 인프라에 대한 타격을 가하겠다고 경고했습니다. 이에 발맞춰 이란 전역에서는 교통 기반시설을 겨냥한 공습이 발생했다는 보도가 잇따랐습니다. 이란 메흐르 통신은 중부 이스파한주 부지사의 발언을 인용하여 “미국과 시온주의자(이스라엘)가 커션 지역의 야히아어버드 철도 교량을 공격했다”고 전했습니다. 이 공격으로 인해 민간인 2명이 사망하고 3명이 부상을 입는 인명 피해가 발생했습니다. 북서부 동아제르바이잔주에서도 피해가 보고되었습니다. 타브리즈에서 북쪽으로 약 90㎞ 떨어진 타브리즈-테헤란 고속도로에 발사체가 떨어지면서 양방향 통행이 전면 중단되었으며, 해당 도로는 이란 북부를 연결하는 핵심 교통망이라는 점에서 심각성이 더해졌습니다. 이란 이슬람혁명수비대는 해당 구간의 육교가 폭격을 받았다고 밝혔습니다. 추가적으로, 이란 중부 곰 외곽의 교량, 북부 가즈빈의 철도, 수도 테헤란 서쪽 카라지의 철도 역시 공습 대상이 된 것으로 확인되었습니다. 이들 지역은 테헤란과의 왕래가 잦은 주요 거점들로, 공습으로 인한 피해는 더욱 광범위하게 확산될 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 카라지와 인근 파르디스에서는 송전선이 공격받아 일부 지역에서 정전이 발생하기도 했습니다.\미국의 인프라 타격 경고가 현실화될 수 있다는 우려가 커지면서, 이란 정부는 주요 도시들의 안전을 강화하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 이란 제2 도시인 북동부 마슈하드는 철도 운행을 전면 중단하는 등, 시민들의 안전을 최우선으로 고려한 조치를 취했습니다. 이러한 상황은 트럼프 대통령의 경고와 이란의 대응, 그리고 이스라엘과의 긴장 고조가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 이란은 주요 시설 보호를 위해 시민들의 자발적인 참여를 독려하는 한편, 잠재적인 공격에 대비하여 방어 태세를 강화하고 있습니다. 국제 사회는 이란과 미국 간의 갈등이 더욱 심화될 경우 발생할 수 있는 인도적 위기에 대한 우려를 표명하며, 양측의 외교적 노력을 촉구하고 있습니다. 이란은 미국의 압박에 굴하지 않고 자국의 주권을 지키기 위해 노력하는 동시에, 국민들의 안전을 확보하기 위한 노력을 병행하고 있습니다. 이러한 상황은 향후 중동 지역의 정세에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 국제 사회의 지속적인 관심과 주의가 요구됩니다. 특히, 이란과 미국 간의 긴장이 고조되면서 중동 지역의 안정성이 위협받고 있으며, 그 여파는 전 세계로 확산될 수 있습니다. 관련국들은 이 사태의 평화적 해결을 위해 적극적인 중재 노력을 기울여야 할 것입니다





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