트럼프 행정부 스티븐 밀러 신임 비서실장 임명, 한국 대미 정책 불확실성 증대

도널드 트럼프 미국 대통령의 스티븐 밀러 신임 백악관 비서실장 임명으로 한국 기업과 정부에 이중고를 안겨줄 전망이다. 민주당이 장악한 의회와 강경한 백악관 사이에서 한국의 외교적 부담이 가중되고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 6일 민주당 의 압승으로 바뀐 연방 의회 정세에 대응해 백악관 비서실장 교체라는 중대한 행정 조치를 단행했다. 3일 실시된 중간선거 결과 민주당 이 연방 의회를 큰 차이로 장악하자, 트럼프 대통령은 남은 임기 2년간 국정 과제를 실현하고 해외 정책을 주도할 핵심 보좌관을 전격 교체했다. 이 과정에서 전임 비서실장의 자리에는 '미국 우선주의'의 초강성 신봉자로 알려진 스티븐 밀러 백악관 정책담당 부비서실장이 후임으로 발탁되었다.

미국 우선주의 밀러 비서실장, 강경 관세 정책 추진

스티븐 밀러 신임 비서실장은 동맹국이 수십 년간 미국을 이용했다는 인식 하에, 동맹국에게 고율의 관세를 부과하거나 이를 대신해 대미 투자를 유치하는 방안을 열렬히 지지하는 것으로 알려졌다. 그는 기존 강경 외교 정책을 유지하거나 더욱 강화하려는 백악관의 입장과, 의회를 철저하게 견제하며 새로운 입법을 통해 기존 정책을 변경하려는 민주당 의회 간의 극심한 대립이 상존하는 환경에서 핵심 역할을 수행하게 되었다. 이러한 상황은 미국의 전통적인 동맹국들이 민주당의 비판적인 태도와 백악관의 거래 중심적 외교라는 양면의 압박을 동시에 받게 될 것임을 시사한다.

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한국 정부, 양극화된 의회와 백악관 사이 외교적 부담

한국 정부로서도 정치 성향과 이념이 극단적으로 대립하는 양측을 동시에 상대하며 적절히 외교적 좌표를 설정해야 하는 막중한 부담을 안게 되었다. 한반도 안보 분야에서는 주한미군 감축이나 방위비 분담금 과도한 인상 등이 논의될 경우, 이를 제동걸기 위해 민주당 의회가 움직일 가능성이 크다. 반면 백악관이 대통령의 행정권한을 적극 활용하여 입법을 우회하는 방식으로 압박을 가할 경우 그 방향은 예측하기 어려운 상황이다. 트럼프 2기 행정부는 관세를 포함한 모든 통상 정책이 기존 법률을 통한 행정명령이나 포고문 서명으로 시행되어 왔듯, 향후 대외 정책이나 무역 제재에서도 대통령의 행정권한을 최대한 활용하는 전략을 이어갈 것으로 전망된다.

반도체 보조금, 이민·관세 리스크, 방위비 분담금 변화

한국의 경제 및 산업계에도 직격탄이 될 수 있는 변수들이 산재해 있다. 미국의 대표적 수출 품목인 반도체 업계는 민주당 압승 이후 나타난 뉴욕증시 폭락 등 시장 변수를 예의주시하고 있으며, 미국 내 반도체 생산시설 건설 보조금 지급 차질 여부에도 촉각을 곤두세우고 있다. 특히 스티븐 밀러 신임 비서실장이 전면에 등장하면서, 무역확장법 232조 발동 등 특정 품목에 대한 징벌적 관세 부과 가능성이 부상했다. 이는 해당 제품을 수출하는 한국 기업들이 미국 시장에서 외국 기업들과의 경쟁력에서 뒤처질 수 있음을 의미한다.

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또한 지난해 조지아주에서 발생한 한국인 노동자 대규모 구금 사태의 경험을 고려할 때, 밀러 비서실장이 불법 체류 외국인 노동자에 대한 강제 추방을 우선순위 과제로 삼고 있는 점은 기업의 관련 리스크가 완전히 해소되지 않았음을 보여준다. 또한 한국의 핵추진 잠수함 도입 및 사용 후 핵 연료 농축 재처리 권한 확대, 전시 작전통제권 전환 이슈 등은 민주당이 강력히 반대할 가능성이 높으므로, 오히려 백악관을 설득하여 의회의 반대를 뚫고 추진해야 하는 복잡한 외교적 과제가 남았다.

트럼프 행정부 진용 꾸리기와 향후 전망

트럼프 행정부는 의회 환경이 완전히 달라진 만큼, 자신의 국정 과제를 총괄 보좌하고 국내외 정책 시행을 진두지휘할 수 있는 친분과 신임을 바탕으로 핵심 인사를 배치했다. 스티븐 밀러 신임 비서실장은 트럼프 대통령의 최측근으로서 '미국 우선주의' 정책 기조를 구현하는 데 주력할 것으로 보인다. 이러한 행정부의 진용 꾸리기는 향후 2년간 한미 간 통상 마찰이 격화되고, 안보 및 산업 정책 분야에서 미국의 이익을 최우선으로 하는 거래 중심의 접근이 지속될 것임을 시사한다. 한국 기업과 정부는 이러한 불확실성에 대비해 선제적인 대응 전략을 수립해야 할 시점에 도달했다.