트럼프, '미친 놈들' 발언과 호르무즈 해협 위협... 한국 선박 발 묶여, 국내 정치 혼란

트럼프 전 대통령의 극단적인 발언과 호르무즈 해협 위협으로 국제 정세 불안 고조. 한국 선박 26척 발 묶임. 국내 정치, 추경 논란 및 사법 시스템 문제 등 혼란 지속.

냉정함을 잃은 통치자, 트럼프 전 대통령이 자신의 소셜 미디어 플랫폼 트루스소셜에 충격적인 발언을 쏟아냈습니다. 그는 '미친 놈들아, 빌어먹을 해협을 열어라. 아니면 지옥을 보게 될 것이다'라는 극단적인 표현을 사용하며, 특정 시한 내에 호르무즈 해협 을 열지 않으면 이란의 발전소를 폭격하겠다는 위협을 가했습니다. 이는 전 세계를 불안에 떨게 했던 그의 과거 공격적인 발언 방식을 연상시키며, 다시 한번 예측 불가능한 그의 행보에 국제 사회의 이목이 집중되고 있습니다. 특히, 그는 '미 동부 시간 화요일 오후 8시!' 즉, 한국 시간으로 8일 오전 9시까지를 시한으로 못 박아, 긴장감을 더욱 고조시켰습니다. 이러한 발언은 단순한 협박을 넘어, 실제 군사적 행동으로 이어질 가능성을 내포하고 있어, 국제 정세에 심각한 파장을 불러일으킬 것으로 예상됩니다. \이러한 긴장감 속에, 호르무즈 해협 을 둘러싼 상황도 심상치 않습니다.

지난 3~4일 사이 프랑스 선박 1척, 일본 상선미쓰이 계열 선박 2척이 해당 해협을 무사히 통과한 반면, 한국 선박 26척은 여전히 발이 묶인 상태입니다. 이러한 상황은 트럼프 전 대통령의 발언이 단순히 위협에 그치지 않고, 실제 군사적 충돌로 이어질 경우, 한국을 포함한 여러 국가의 경제에 심각한 타격을 줄 수 있음을 시사합니다. 특히, 해협의 통행이 제한될 경우, 에너지 수송에 차질이 생겨 유가 급등을 초래할 수 있으며, 이는 전 세계적인 인플레이션 압력을 더욱 가중시킬 수 있습니다. 또한, 해협을 지나는 자국 선박의 안전을 확보하기 위한 외교적 노력과 함께, 만약의 사태에 대비한 군사적 대비 태세 역시 시급하게 요구되고 있습니다. 이러한 복합적인 위기 상황은 국제 사회의 연대와 공조를 더욱 절실하게 만들고 있습니다.\한편, 국내 정치 상황도 혼란스러운 양상을 보이고 있습니다. 정부의 '국채 발행 없는 추경' 계획에 대해 국회 예산정책처가 우려를 표명하며, 초과 세수를 국채 원리금 상환에 활용하는 것은 사실상 국채 발행과 유사한 효과를 낳을 수 있다고 지적했습니다. 민주당은 TBS 지원 이유로 재난방송과 민생 정보 전달 공백을 막기 위함이라고 밝혔지만, KBS의 재난방송 기능을 고려할 때 설득력이 떨어진다는 비판이 제기되고 있습니다. 특히, 현재 하반기 추경 논의가 진행 중인 상황에서, 추경 목적에 부합하지 않는 항목들을 꼼꼼하게 검토하고 예산을 효율적으로 사용하는 '예산 다이어트'가 필요하다는 목소리가 높아지고 있습니다. 또한, 경찰의 불송치 결정 건수가 급증하면서, 검찰의 감시 기능 약화에 대한 우려도 커지고 있습니다. 불송치 결정 이후 재수사 요청 비율이 낮은 점, 불송치 결정서에 '증거 불충분'이라는 모호한 표현만 기재되어 고소인이 납득하기 어려운 점 등은 사법 시스템의 투명성과 공정성에 대한 의문을 제기합니다. 이러한 문제들은 사법 개혁의 필요성을 강조하며, 더욱 강화된 감시 시스템 구축과 시민들의 알 권리 보장을 위한 노력을 요구하고 있습니다. 정치권은 이러한 문제들을 해결하기 위해 적극적으로 나서야 하며, 국민들의 신뢰를 회복하기 위한 노력을 게을리해서는 안 될 것입니다





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트럼프 호르무즈 해협 이란 추경 불송치 결정

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